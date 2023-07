Negli ultimi anni le piattaformedi sviluppo low-code hanno guadagnato sempre più attenzione, spinte dalla crescente domanda di sviluppo rapido di applicazioni, trasformazione digitale e uso efficiente delle risorse di sviluppo. Semplificando il processo di codifica, le piattaforme low-code consentono agli sviluppatori di creare applicazioni scalabili con un codice minimo, snellendo il processo di sviluppo e riducendo il tempo e le risorse necessarie per i tipici progetti di sviluppo software.

Lo sviluppo di un progetto low-code comporta un ciclo di vita che comprende fasi distinte, dalla definizione dell'ambito del progetto alla distribuzione dell'applicazione finita. Seguire un approccio strutturato al ciclo di vita di un progetto low-code può avere un impatto significativo sul successo del progetto e sulla velocità di consegna. Questo articolo vi presenterà le fasi chiave del ciclo di vita di un progetto low-code, fornendovi spunti e strategie per il successo del vostro progetto low-code.

Fase 1: Definire il problema e l'ambito di applicazione

Prima di immergersi nel processo di sviluppo, è fondamentale definire il problema che l'applicazione è destinata a risolvere. Questo include l'identificazione delle esigenze degli utenti, dei risultati desiderati e degli obiettivi generali del progetto. Una chiara definizione dell'ambito del progetto assicura che l'intero team abbia una comprensione condivisa del progetto e dei suoi obiettivi, riducendo al minimo le potenziali incomprensioni e lo scope creep. Durante questa fase, assicuratevi di:

Ricercare il pubblico di riferimento: Capire chi sono i vostri utenti, le loro esigenze e le sfide che incontrano nei loro flussi di lavoro. Questo vi aiuterà a concentrare l'applicazione sulla soluzione dei problemi giusti e ad adattarla ai requisiti specifici degli utenti. Coinvolgere le parti interessate: Coinvolgete i principali stakeholder, come i product manager, gli utenti finali e gli esperti di materia, per garantire che il vostro progetto sia fondato sulla realtà del mercato di riferimento e comprenda le diverse esigenze e prospettive degli utenti cui è destinato. Determinare gli obiettivi del progetto: Stabilite gli obiettivi specifici che l'applicazione dovrà raggiungere, sia in termini di funzionalità che di risultati del progetto. Gli obiettivi devono essere SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo), in modo da fornire al team di sviluppo obiettivi chiari verso cui lavorare. Definire l'ambito del progetto: Delineare i confini e le limitazioni del progetto, comprese le caratteristiche, le funzionalità, le personas degli utenti e le integrazioni con sistemi di terze parti. Lo sviluppo di una dichiarazione di portata completa garantirà che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e limiterà il rischio di un aumento della portata nel corso del ciclo di vita del progetto.

Fase 2: progettare e disegnare la soluzione

Una volta che avete una chiara comprensione del problema e dell'ambito, la fase successiva prevede la progettazione di una soluzione che risponda alle esigenze e agli obiettivi identificati. Una soluzione ben progettata tiene conto sia della funzionalità dell'applicazione che dell'esperienza dell'utente. Durante la fase di progettazione, è necessario concentrarsi sulle seguenti aree:

Modellazione dei dati: Determinare la struttura dei dati, le relazioni e i requisiti di archiviazione dell'applicazione. La modellazione dei dati aiuta a garantire che l'applicazione possa recuperare, memorizzare e manipolare in modo efficiente le informazioni necessarie per fornire le funzionalità desiderate. Utilizzate i diagrammi Entità-Relazioni (ER) e altre tecniche di modellazione dei dati per visualizzare lo schema dei dati e identificare potenziali miglioramenti o problemi. Modellazione dei processi: Tracciate i flussi di lavoro e la logica aziendale che l'applicazione automatizzerà o snellirà. Identificate le varie fasi necessarie per completare ogni attività, i ruoli degli utenti coinvolti e le eventuali dipendenze tra le attività. Il modello e la notazione dei processi aziendali (BPMN) e il linguaggio di modellazione unificato (UML) sono strumenti utili per rappresentare questi flussi di lavoro in un formato visivo. Progettazione dell'interfaccia utente (UI): Creare mockup, wireframe o prototipi dell'interfaccia utente dell'applicazione per garantire che sia in linea con le aspettative degli utenti e che supporti i loro flussi di lavoro. Le piattaforme Low-code spesso forniscono un ricco set di componenti e strumenti per l'interfaccia utente per accelerare questo processo, consentendo di concentrarsi sulla creazione di un'esperienza utente intuitiva e coinvolgente. Requisiti di integrazione: Valutare eventuali integrazioni di sistema o servizi di terze parti con cui l'applicazione dovrà interagire, come CRM, ERP o sistemi di elaborazione dei pagamenti. Determinate le API o i connettori necessari per stabilire un'interazione efficace, tenendo conto delle implicazioni in termini di sicurezza e prestazioni. Considerazioni sull'architettura: Valutare i requisiti tecnici dell'applicazione, come scalabilità, prestazioni, sicurezza e affidabilità. Scegliete una piattaforma low-code che supporti questi requisiti e progettate un'architettura applicativa che massimizzi i vantaggi dello stack tecnologico scelto.

Ponendo delle solide basi nella fase di progettazione e architettura, imposterete il vostro progetto low-code per il successo, aprendo la strada a un processo di sviluppo e implementazione più agevole.

Fase 3: sviluppo e iterazione

In questa fase del ciclo di vita del progetto low-code, inizierete a creare la vostra applicazione sfruttando la potenza della piattaforma low-code scelta. Lo sviluppo di applicazioni in un ambiente low-code è all'insegna della velocità, dell'efficienza e dell'adattabilità, quindi è fondamentale rimanere agili e abbracciare l'iterazione continua. Di seguito sono elencati i passaggi chiave da seguire durante la fase di sviluppo e iterazione del progetto low-code.

Selezionare i componenti e le integrazioni

Iniziate scegliendo i componenti, gli strumenti e le funzionalità più appropriati forniti dalla piattaforma low-code per le esigenze della vostra applicazione. Questi componenti possono includere elementi UI/UX precostituiti, API, strumenti di automazione del flusso di lavoro o altre integrazioni fondamentali per la funzionalità della vostra applicazione. Assicuratevi di seguire le migliori pratiche per la selezione e l'utilizzo dei componenti per massimizzare le prestazioni e la manutenibilità.

Assemblare i blocchi di costruzione

Utilizzando i componenti e le integrazioni scelte, iniziate ad assemblare la vostra applicazione trascinando e rilasciando i blocchi di costruzione sulla tela di low-code. L'approccio preciso a questa fase varia a seconda della specifica piattaforma low-code, ma l'obiettivo è quello di creare la struttura e le fondamenta della vostra applicazione.

Personalizzare secondo le necessità

Sebbene le piattaforme low-code forniscano una grande quantità di componenti precostituiti, potrebbe essere necessario apportare delle personalizzazioni a livello di codice per adattare l'applicazione alle proprie esigenze. Siate cauti nell'evitare un'eccessiva personalizzazione, in quanto può rendere più impegnativa la manutenzione e gli aggiornamenti futuri. Tuttavia, non esitate a implementare le personalizzazioni necessarie per ottenere le funzionalità desiderate.

Implementare la logica aziendale

Parallelamente all'assemblaggio dell'applicazione, è necessario implementare la logica aziendale che alimenta le funzionalità dell'applicazione. È qui che entrano in gioco l'architettura tecnica e la progettazione della fase precedente. Considerate attentamente il modo in cui i componenti dell'applicazione interagiscono tra loro e implementate le azioni, i trigger e i controlli necessari.

Iterare e perfezionare

Nello spirito della metodologia agile, è essenziale iterare e perfezionare continuamente l'applicazione. Durante lo sviluppo, cercate attivamente il feedback delle parti interessate, compresi gli utenti finali, per identificare le aree di miglioramento. Raggiungete il livello desiderato di qualità iterando più versioni dell'applicazione e perfezionando caratteristiche e funzionalità.

Fase 4: test e debug

I test e il debug sono fondamentali per qualsiasi progetto di sviluppo software, e lo stesso vale per i progetti low-code. Questa fase garantisce che l'applicazione sia priva di errori e funzioni come previsto, mantenendo la qualità e la soddisfazione degli utenti. I passi seguenti illustrano il processo di test e debug di un'applicazione low-code:

Sviluppare un piano di test completo

Il collaudo inizia con la creazione di un piano di collaudo dettagliato che delinea i requisiti di funzionalità, comportamento, prestazioni e sicurezza dell'applicazione. Questo piano deve identificare i casi di test, i dati di test, i risultati attesi e i criteri di accettazione, oltre agli strumenti e alle tecniche di test specifici da applicare.

Eseguire test approfonditi

Eseguite il piano di test, verificando tutti gli aspetti della funzionalità dell'applicazione, dalle interazioni con l'utente ai processi di backend. Sfruttate gli strumenti di test integrati nella piattaforma low-code, ove possibile, e integrateli con altri strumenti, se necessario. Eseguite diversi tipi di test, come i test unitari, i test di integrazione, i test di sistema e i test delle prestazioni.

Debug e correzione dei problemi

Durante il processo di test, è probabile che vengano identificati problemi o errori all'interno dell'applicazione. Utilizzate gli strumenti di debug della piattaforma low-code per identificare le cause di questi problemi e applicare le correzioni necessarie. Siate proattivi con i vostri sforzi di debug, monitorando gli errori e i colli di bottiglia delle prestazioni durante il processo di sviluppo e di test.

Iterare e testare di nuovo

Dopo aver risolto i problemi riscontrati durante i test, perfezionate l'applicazione e ripetete i test per confermare che i problemi identificati sono stati risolti. Quando si lavora in un ambiente low-code, è fondamentale adottare questo approccio iterativo per garantire la massima qualità e le migliori prestazioni dell'applicazione.

Fase 5: Distribuzione e scalabilità

La distribuzione e il ridimensionamento comportano il passaggio dell'applicazione low-code dall'ambiente di sviluppo a quello di produzione, rendendola accessibile agli utenti target. La gestione efficace di questa fase del ciclo di vita del progetto garantisce un funzionamento regolare e riduce al minimo i tempi di inattività per gli utenti finali. Considerate le seguenti fasi per un processo di distribuzione e scalabilità efficace:

Preparare la distribuzione

Prima della distribuzione, eseguite una revisione finale per confermare che tutti i requisiti sono stati soddisfatti, tutti i problemi sono stati risolti e l'applicazione ha superato le fasi di test necessarie. Risolvete le questioni in sospeso, come l'aggiornamento della documentazione o la finalizzazione dei controlli di accesso e delle autorizzazioni.

Scegliere la strategia di distribuzione appropriata

La piattaforma low-code può offrire diverse opzioni di distribuzione, come quella on-premise, basata su cloud o ibrida. Valutate i requisiti della vostra applicazione, comprese le considerazioni su prestazioni, sicurezza e costi, per determinare la strategia di distribuzione più adatta alla vostra organizzazione.

Distribuzione dell'applicazione

Utilizzando la strategia di distribuzione scelta, procedete con l'effettiva distribuzione dell'applicazione. Questo processo dovrebbe svolgersi senza problemi all'interno di un ambiente low-code, ma bisogna sempre prevedere eventuali intoppi. Stabilite un piano di rollback nel caso in cui si verifichino problemi e programmate le distribuzioni durante i periodi di bassa attività degli utenti per ridurre al minimo l'impatto sulla produttività.

Monitorare e ottimizzare le prestazioni

Una volta che l'applicazione è attiva, monitoratene costantemente le prestazioni per identificare e risolvere eventuali problemi. Sfruttate gli strumenti di monitoraggio e analisi forniti dalla vostra piattaforma low-code, siano essi integrati o di terze parti, per tenere sotto controllo le metriche delle prestazioni e garantire un'esperienza utente di alta qualità.

Scalare secondo le necessità

Quando la base di utenti cresce o i requisiti dell'applicazione cambiano, potrebbe essere necessario scalare l'applicazione per soddisfare la domanda. Pianificate la scalabilità in anticipo e assicuratevi che la piattaforma low-code scelta offra opzioni di scalabilità flessibili, come la scalabilità orizzontale o verticale, per soddisfare le esigenze in evoluzione della vostra applicazione.

Fase 6: Miglioramento e manutenzione iterativi

La manutenzione dell'applicazione low-code è importante quanto la fase di sviluppo iniziale. Man mano che i requisiti del software e le esigenze degli utenti si evolvono, si rendono necessari miglioramenti iterativi per garantire che l'applicazione rimanga aggiornata, facile da usare ed efficace. Una strategia di miglioramento e manutenzione continua contribuirà a garantire la longevità dell'applicazione. Ci sono diversi elementi da considerare durante la fase di miglioramento e manutenzione iterativa del progetto low-code:

Miglioramenti incrementali : Apportare regolari modifiche all'applicazione in risposta al feedback degli utenti, al monitoraggio delle prestazioni e ai dati analitici. I miglioramenti incrementali assicurano che l'applicazione rimanga competitiva e risponda alle esigenze degli utenti finali in continua evoluzione.

: Apportare regolari modifiche all'applicazione in risposta al feedback degli utenti, al monitoraggio delle prestazioni e ai dati analitici. I miglioramenti incrementali assicurano che l'applicazione rimanga competitiva e risponda alle esigenze degli utenti finali in continua evoluzione. Aggiornamenti di sicurezza : Aggiornate continuamente le misure di sicurezza della vostra applicazione per proteggerla da potenziali minacce e vulnerabilità. Rimanete informati sulle più recenti best practice in materia di sicurezza e affrontate tempestivamente qualsiasi problema individuato.

: Aggiornate continuamente le misure di sicurezza della vostra applicazione per proteggerla da potenziali minacce e vulnerabilità. Rimanete informati sulle più recenti best practice in materia di sicurezza e affrontate tempestivamente qualsiasi problema individuato. Backup regolari : Eseguite regolarmente il backup dei dati dell'applicazione per prevenire la perdita di dati e garantire la continuità aziendale. Investite in una soluzione di backup efficace per automatizzare questo processo e ridurre al minimo l'impatto potenziale della perdita o del danneggiamento dei dati sulle operazioni aziendali.

: Eseguite regolarmente il backup dei dati dell'applicazione per prevenire la perdita di dati e garantire la continuità aziendale. Investite in una soluzione di backup efficace per automatizzare questo processo e ridurre al minimo l'impatto potenziale della perdita o del danneggiamento dei dati sulle operazioni aziendali. Monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni : Monitorate regolarmente l'applicazione per individuare eventuali problemi di prestazioni, come pagine lente, componenti non reattivi o colli di bottiglia. Ottimizzate l'applicazione per mantenere un livello elevato di prestazioni e di soddisfazione dell'utente finale.

: Monitorate regolarmente l'applicazione per individuare eventuali problemi di prestazioni, come pagine lente, componenti non reattivi o colli di bottiglia. Ottimizzate l'applicazione per mantenere un livello elevato di prestazioni e di soddisfazione dell'utente finale. Compatibilità con gli aggiornamenti tecnologici: Assicuratevi che la vostra piattaforma low-code sia compatibile con gli ultimi aggiornamenti tecnologici, come i nuovi browser web, i sistemi operativi mobili e l'hardware. In questo modo si garantisce che l'applicazione continui a offrire un'esperienza senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi e le piattaforme.

Gestione del ciclo di vita Low-Code con AppMaster

La piattaforma no-code AppMaster.io può essere uno strumento essenziale per la gestione del ciclo di vita dei progetti low-codeno-code. Come potente piattaforma, AppMaster semplifica l'intero processo di sviluppo di un'applicazione, dalla progettazione e lo sviluppo ai test, alla distribuzione e alla manutenzione. Questa piattaforma offre diverse caratteristiche chiave per aiutarvi a gestire con successo il ciclo di vita del progetto no-code:

Strumenti di progettazione visiva intuitiva : AppMaster .io fornisce la tecnologia drag-and-drop per la progettazione e lo sviluppo di elementi dell'applicazione, tra cui modelli di dati, processi aziendali e componenti dell'interfaccia utente. Questo accelera il processo di sviluppo e riduce le possibilità di errore nel codice dell'applicazione.

: .io fornisce la tecnologia per la progettazione e lo sviluppo di elementi dell'applicazione, tra cui modelli di dati, processi aziendali e componenti dell'interfaccia utente. Questo accelera il processo di sviluppo e riduce le possibilità di errore nel codice dell'applicazione. Funzionalità di test e debug integrate : AppMaster genera automaticamente applicazioni da zero, eliminando i debiti tecnici e consentendo un rapido debug e test durante i cicli di sviluppo. Ciò si traduce in applicazioni di qualità superiore, con meno bug e tempi di distribuzione più rapidi.

: genera automaticamente applicazioni da zero, eliminando i debiti tecnici e consentendo un rapido debug e test durante i cicli di sviluppo. Ciò si traduce in applicazioni di qualità superiore, con meno bug e tempi di distribuzione più rapidi. Funzionalità di scalabilità e distribuzione : AppMaster .io garantisce che le applicazioni mantengano prestazioni eccezionali, anche in presenza di carichi elevati o di casi d'uso aziendali complessi. Le sue capacità di generare applicazioni stateless con Go e di containerizzare le applicazioni per il cloud garantiscono processi di distribuzione ottimizzati.

: .io garantisce che le applicazioni mantengano prestazioni eccezionali, anche in presenza di carichi elevati o di casi d'uso aziendali complessi. Le sue capacità di generare applicazioni stateless con Go e di containerizzare le applicazioni per il cloud garantiscono processi di distribuzione ottimizzati. Supporto continuo per la manutenzione e il miglioramento: L'approccio di generazione continua della piattaforma consente di integrare facilmente aggiornamenti, adattamenti e miglioramenti dell'applicazione senza modifiche manuali del codice. Questo garantisce che l'applicazione rimanga aggiornata e funzionale, riducendo al minimo il debito tecnico.

Sfruttando le funzionalità di AppMaster.io, la gestione del ciclo di vita dei progetti low-codeno-code diventa più efficiente ed economica, aumentando il successo dei vostri sforzi di sviluppo delle applicazioni.

Incorporare la metodologia Agile

L'integrazione della metodologia Agile nel vostro progetto low-code può migliorare ulteriormente l'efficienza dell'intero processo di sviluppo dell'applicazione. I principi Agile danno priorità allo sviluppo iterativo, al feedback continuo e alla collaborazione per fornire rapidamente applicazioni di alta qualità. Ecco alcuni modi per incorporare la metodologia Agile nei vostri progetti low-code:

Sviluppo iterativo: Adottate cicli di sviluppo brevi e rilasciate versioni iterative delle vostre applicazioni. Lavorate su attività più piccole e gestibili e perfezionate continuamente l'applicazione con miglioramenti incrementali basati sul feedback degli utenti e sull'analisi delle prestazioni. Feedback e collaborazione continui: Cercate i suggerimenti delle parti interessate, compresi gli utenti finali, i team di sviluppo e i project manager, durante tutto il processo di sviluppo. Promuovete un ambiente collaborativo in cui la comunicazione è incoraggiata e il feedback viene utilizzato per migliorare la qualità complessiva dell'applicazione. Prototipazione rapida: Utilizzando le piattaforme low-code come AppMaster .io, è possibile creare e dimostrare rapidamente prototipi funzionanti dei componenti dell'applicazione. Ciò consente una più rapida convalida dei concetti e aiuta a perfezionare le idee nelle prime fasi del processo di sviluppo. Flessibilità e adattabilità: Dare priorità alla gestione del cambiamento e adattare il processo di sviluppo dell'applicazione all'evoluzione dei requisiti. Le metodologie agili incoraggiano a reagire ai cambiamenti e ad adattare le strategie in base alle necessità per mantenere lo slancio e l'efficienza del progetto. Integrazione e consegna continue (CI/CD): Implementate le pratiche CI/CD per automatizzare la creazione, il collaudo e il deployment della vostra applicazione low-code . In questo modo si garantisce che l'applicazione rimanga in uno stato rilasciabile e possa essere distribuita rapidamente in risposta a requisiti mutevoli o a opportunità emergenti.

Implementando i principi Agile nella vostra strategia di gestione del progetto low-code, potete aumentare l'efficienza dello sviluppo e fornire applicazioni competitive e di alta qualità.

Insidie e misure preventive del Low-Code

Low-code Lo sviluppo agile presenta numerosi vantaggi, ma è fondamentale essere consapevoli delle possibili insidie per garantire il successo del progetto. Di seguito sono elencate le più comuni insidie dello sviluppo low-code e le misure che si possono adottare per prevenirle.

Trascurare il contributo dell'utente finale

Una delle principali insidie nello sviluppo di low-code è quella di trascurare le esigenze e i suggerimenti degli utenti finali dell'applicazione. Per evitare questo problema, coinvolgete gli utenti finali durante l'intero processo di sviluppo. Chiedete un feedback, organizzate dei focus group o realizzate dei mockup e dei test utente. Coinvolgendo il pubblico di riferimento, è possibile ottimizzare l'applicazione in base alle sue esigenze e preferenze.

Trascurare un'adeguata gestione del cambiamento

Low-code I progetti di sviluppo spesso richiedono cambiamenti organizzativi, come il ripensamento dei processi aziendali o l'adeguamento dei ruoli esistenti. La mancata gestione di questi cambiamenti può causare confusione, resistenza o il fallimento del progetto. Implementate una chiara strategia di gestione del cambiamento che preveda comunicazione, formazione e supporto per aiutare tutti gli stakeholder ad adattarsi ai nuovi processi e strumenti.

Scegliere la funzionalità sbagliata per il pubblico di destinazione

Un'altra insidia è la creazione di un'applicazione con funzionalità non necessarie o non corrispondenti alle esigenze del pubblico di riferimento. Per evitare che ciò accada, assicuratevi di condurre una ricerca completa e di raccogliere il feedback degli utenti prima di decidere le funzionalità da includere. Date priorità alle funzionalità più importanti che risolvono i problemi degli utenti o soddisfano efficacemente i loro desideri.

Non si tiene conto della formazione e dell'addestramento

Low-code Le piattaforme sono progettate per essere facili da usare, ma questo non significa che gli utenti capiranno subito come utilizzarle. Trascurare la formazione e l'istruzione può portare a inefficienze, ritardi o al fallimento del progetto. Assicuratevi di fornire una formazione e un supporto adeguati affinché il vostro team possa comprendere e utilizzare appieno la piattaforma low-code utilizzata per il vostro progetto.

Sottovalutare l'importanza della manutenzione continua

Molti progetti low-code falliscono perché le organizzazioni sottovalutano l'importanza della manutenzione continua delle applicazioni. Il software non è mai perfetto e i continui miglioramenti sono fondamentali per mantenerlo funzionale, sicuro e aggiornato. Assicuratevi di allocare risorse sufficienti e di stabilire processi per la manutenzione e i miglioramenti regolari.

Conclusioni

Il successo dei progetti low-code richiede una conoscenza approfondita del ciclo di vita del progetto, una gestione efficiente e la capacità di adattare le best practice alle esigenze dell'organizzazione. Prestando molta attenzione a ogni fase del ciclo di vita e adottando misure preventive per evitare le insidie più comuni, è possibile massimizzare i vantaggi offerti dallo sviluppo low-code e snellire il processo di sviluppo dell'applicazione.

Un modo per garantire un'esperienza di gestione del progetto low-code senza intoppi è l'utilizzo di piattaforme no-code potenti come AppMaster. Il loro set di strumenti completo semplifica la gestione del ciclo di vita di un progetto low-code offrendo vari strumenti per la progettazione, lo sviluppo, il test, il deploy e la manutenzione delle applicazioni, il tutto risparmiando tempo e risorse. Con la piattaforma e le strategie giuste, il vostro progetto low-code può raggiungere nuove vette di successo.