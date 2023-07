As plataformas dedesenvolvimento com pouco código ganharam maior atenção nos últimos anos, impulsionadas pela crescente procura de desenvolvimento rápido de aplicações, transformação digital e utilização eficiente dos recursos de desenvolvimento. Ao simplificar o processo de codificação, as plataformas low-code permitem aos programadores criar aplicações escaláveis com o mínimo de código, racionalizando o processo de desenvolvimento e reduzindo o tempo e os recursos necessários para projectos típicos de desenvolvimento de software.

O desenvolvimento de um projeto low-code envolve um ciclo de vida que engloba fases distintas, desde a definição do âmbito do projeto até à implementação de uma aplicação finalizada. Seguir uma abordagem estruturada para um ciclo de vida de um projeto low-code pode ter um impacto significativo no sucesso do seu projeto e na velocidade de entrega. Este artigo apresenta as principais fases do ciclo de vida de um projeto low-code, fornecendo informações e estratégias para tornar o seu projeto low-code um sucesso.

Fase 1: Definir o problema e o âmbito

Antes de mergulhar no processo de desenvolvimento, é fundamental definir o problema que a sua aplicação pretende resolver. Isto inclui identificar as necessidades do utilizador, os resultados desejados e os objectivos gerais do projeto. Definir claramente o âmbito do projeto garante que toda a equipa tem uma compreensão partilhada do projeto e dos seus objectivos, minimizando potenciais mal-entendidos e desvios de âmbito. Durante esta fase, certifique-se de que:

Pesquise o seu público-alvo: Compreender quem são os seus utilizadores, as suas necessidades e os desafios que encontram nos seus fluxos de trabalho. Isto ajudará a manter a sua aplicação concentrada na resolução dos problemas certos e a adaptá-la aos requisitos específicos do utilizador. Envolver as partes interessadas: Envolva os principais intervenientes, como gestores de produtos, utilizadores finais e especialistas na matéria, para garantir que o seu projeto se baseia nas realidades do seu mercado-alvo e engloba as diversas necessidades e perspectivas dos utilizadores a que se destina. Determinar os objectivos do projeto: Estabeleça os objectivos específicos que a sua aplicação irá atingir, tanto em termos de funcionalidade como de resultados do projeto. Os objectivos devem ser SMART (Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais), fornecendo metas claras para a sua equipa de desenvolvimento trabalhar. Definir o âmbito do projeto: Delineie os limites e as limitações do projeto, incluindo características, funcionalidades, personas de utilizadores e integrações com sistemas de terceiros. O desenvolvimento de uma declaração de âmbito abrangente garantirá que todos estão na mesma página e limitará o risco de desvios de âmbito mais tarde no ciclo de vida do projeto.

Fase 2: Conceber e arquitetar a solução

Depois de ter uma compreensão clara do problema e do âmbito, a fase seguinte envolve a conceção de uma solução que responda às necessidades e objectivos identificados. Uma solução bem arquitectada tem em conta tanto a funcionalidade da aplicação como a experiência do utilizador. Durante a fase de conceção, concentre-se nas seguintes áreas:

Modelagem de dados: Determine a estrutura de dados, as relações e os requisitos de armazenamento da sua aplicação. A modelação de dados ajuda a garantir que a sua aplicação pode recuperar, armazenar e manipular eficazmente as informações necessárias para fornecer a funcionalidade pretendida. Utilize diagramas de Entidade-Relacionamento (ER) e outras técnicas de modelação de dados para visualizar o seu esquema de dados e identificar potenciais melhorias ou problemas. Modelação de processos: Mapeie os fluxos de trabalho e a lógica comercial que a sua aplicação irá automatizar ou racionalizar. Identifique os vários passos necessários para concluir cada tarefa, as funções de utilizador envolvidas e quaisquer dependências entre tarefas. O Modelo e Notação de Processos Empresariais (BPMN) e a Linguagem de Modelação Unificada (UML) são ferramentas úteis para representar estes fluxos de trabalho num formato visual. Conceção da interface do utilizador (IU): Crie maquetes, wireframes ou protótipos da interface de utilizador da aplicação para garantir que está de acordo com as expectativas do utilizador e suporta os seus fluxos de trabalho. As plataformas Low-code fornecem frequentemente um conjunto rico de componentes e ferramentas de IU para acelerar este processo, permitindo-lhe concentrar-se na criação de uma experiência de utilizador intuitiva e envolvente. Requisitos de integração: Avalie todas as integrações de sistemas ou serviços de terceiros com os quais a sua aplicação terá de interagir, tais como CRM, ERP ou sistemas de processamento de pagamentos. Determine as APIs ou conectores necessários para estabelecer uma interação bem sucedida, tendo em conta as implicações de segurança e desempenho. Considerações sobre a arquitetura: Avalie os requisitos técnicos da sua aplicação, como a escalabilidade, o desempenho, a segurança e a fiabilidade. Escolha uma plataforma low-code que suporte estes requisitos e conceba uma arquitetura de aplicação que maximize as vantagens da pilha de tecnologia escolhida.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao estabelecer uma base sólida na fase de conceção e arquitetura, estará a preparar o seu projeto low-code para o sucesso, abrindo caminho para um processo de desenvolvimento e implementação mais suave.

Fase 3: Desenvolver e iterar

Nesta fase do ciclo de vida do projeto low-code, começará realmente a criar a sua aplicação, tirando partido do poder da plataforma low-code escolhida. O desenvolvimento de aplicações num ambiente low-code tem tudo a ver com velocidade, eficiência e adaptabilidade, pelo que é crucial manter-se ágil e adotar a iteração contínua. Abaixo estão as principais etapas que você deve seguir durante a fase de desenvolvimento e iteração do seu projeto low-code.

Selecionar componentes e integrações

Comece por escolher os componentes, as ferramentas e os recursos adequados fornecidos pela plataforma low-code para as necessidades da sua aplicação. Esses componentes podem incluir elementos UI/UX pré-construídos, APIs, ferramentas de automação de fluxo de trabalho ou outras integrações cruciais para a funcionalidade do seu aplicativo. Certifique-se de que se mantém a par das melhores práticas de seleção e utilização de componentes para maximizar o desempenho e a facilidade de manutenção.

Montar os blocos de construção

Utilizando os componentes e as integrações que escolheu, comece a montar a sua aplicação arrastando e largando os blocos de construção na sua tela low-code. A abordagem precisa desta etapa varia de acordo com a plataforma low-code específica, mas o objetivo é criar a estrutura central e a base do seu aplicativo.

Personalizar conforme necessário

Embora as plataformas low-code forneçam uma grande quantidade de componentes pré-construídos, pode ser necessário fazer personalizações no nível do código para adaptar o aplicativo às suas necessidades. Tenha cuidado com o excesso de personalização, pois pode tornar a manutenção e as futuras actualizações mais difíceis. No entanto, não hesite em implementar as personalizações necessárias para alcançar a funcionalidade desejada.

Implementar a lógica comercial

A par da montagem da sua aplicação, terá de implementar a lógica comercial que alimenta a funcionalidade da sua aplicação. É aqui que a arquitetura técnica e o design da fase anterior entram em jogo. Considere cuidadosamente a forma como os componentes da sua aplicação interagem uns com os outros e implemente as acções, os accionadores e os controlos necessários.

Iterar e aperfeiçoar

No espírito da metodologia ágil, é essencial iterar e aperfeiçoar continuamente a sua aplicação. Ao longo do desenvolvimento, procure ativamente obter feedback das partes interessadas, incluindo os utilizadores finais, para identificar áreas de melhoria. Alcance o nível desejado de polimento iterando através de várias versões da sua aplicação e refinando características e funcionalidades.

Fase 4: Testar e depurar

Os testes e a depuração são cruciais para qualquer projeto de desenvolvimento de software, e o mesmo se aplica aos projectos low-code. Esta fase garante que a sua aplicação não tem erros e funciona como pretendido, mantendo a qualidade e a satisfação do utilizador. Os passos seguintes descrevem o processo de teste e depuração efectivos de uma aplicação low-code:

Desenvolver um plano de teste abrangente

O teste começa com a criação de um plano de teste detalhado que descreve a funcionalidade, o comportamento, o desempenho e os requisitos de segurança da sua aplicação. Este plano deve identificar os casos de teste, os dados de teste, os resultados esperados e os critérios de aceitação, juntamente com as ferramentas e técnicas de teste específicas a aplicar.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Efetuar testes exaustivos

Execute o seu plano de testes, testando todos os aspectos da funcionalidade da sua aplicação, desde as interacções do utilizador aos processos de backend. Utilize as ferramentas de teste integradas da sua plataforma low-code sempre que possível e complemente-as com ferramentas adicionais, se necessário. Efectue diferentes tipos de testes, tais como testes unitários, testes de integração, testes de sistema e testes de desempenho.

Depurar e corrigir problemas

Durante o processo de teste, é provável que identifique problemas ou erros na sua aplicação. Utilize as ferramentas de depuração da sua plataforma low-code para identificar as causas desses problemas e aplicar as correcções necessárias. Seja proactivo nos seus esforços de depuração, monitorizando os erros e os estrangulamentos de desempenho ao longo do processo de desenvolvimento e teste.

Iterar e testar novamente

Depois de resolver os problemas encontrados durante os testes, aperfeiçoe a sua aplicação e volte a testar para confirmar que os problemas identificados foram resolvidos. Ao trabalhar num ambiente low-code, é crucial adotar esta abordagem iterativa para garantir a mais elevada qualidade e o melhor desempenho da sua aplicação.

Fase 5: Implantação e dimensionamento

A implantação e o dimensionamento envolvem levar a aplicação low-code do ambiente de desenvolvimento para um ambiente de produção, tornando-a acessível aos seus utilizadores-alvo. A gestão bem sucedida desta fase do ciclo de vida do projeto garante um funcionamento sem problemas e minimiza o tempo de inatividade para os seus utilizadores finais. Considere as seguintes etapas para um processo eficaz de implantação e escalonamento:

Preparar a implantação

Antes da implementação, efectue uma revisão final para confirmar que todos os requisitos foram cumpridos, todos os problemas foram resolvidos e a aplicação passou as fases de teste necessárias. Resolva quaisquer questões pendentes, como a atualização da documentação ou a finalização dos controlos de acesso e das permissões.

Escolha a estratégia de implantação adequada

A sua plataforma low-code pode oferecer várias opções de implantação, como implantação no local, baseada na nuvem ou híbrida. Avalie os requisitos do seu aplicativo, incluindo considerações de desempenho, segurança e custo, para determinar a estratégia de implantação mais adequada para sua organização.

Implantar a aplicação

Usando a estratégia de implantação escolhida, prossiga com a implantação real da sua aplicação. Este processo deve ser simples num ambiente low-code, mas tenha sempre em conta possíveis problemas. Estabeleça um plano de reversão no caso de surgirem problemas e programe as implementações durante períodos de baixa atividade dos utilizadores para minimizar o impacto na produtividade.

Monitorizar e otimizar o desempenho

Quando a sua aplicação estiver operacional, monitorize continuamente o seu desempenho para identificar e corrigir quaisquer problemas que possam surgir. Tire partido das ferramentas de monitorização e análise fornecidas pela sua plataforma low-code, quer estejam incorporadas ou integradas em serviços de terceiros, para se manter a par das métricas de desempenho e garantir uma experiência de utilizador de alta qualidade.

Escalar conforme necessário

À medida que a sua base de utilizadores cresce ou os requisitos da sua aplicação mudam, poderá ser necessário dimensionar a sua aplicação para satisfazer a procura. Planeie o escalonamento com antecedência e certifique-se de que a plataforma low-code escolhida oferece opções de escalonamento flexíveis, como o escalonamento horizontal ou vertical, para acomodar as necessidades em evolução da sua aplicação.

Fase 6: Aprimoramento e manutenção iterativos

A manutenção da sua aplicação low-code é tão importante como a fase inicial de desenvolvimento. À medida que os requisitos de software e as necessidades dos utilizadores evoluem, tornam-se necessárias melhorias iterativas para garantir que a sua aplicação se mantém actualizada, fácil de utilizar e eficaz. Uma estratégia de melhoria e manutenção contínua ajudará a garantir a longevidade da sua aplicação. Existem vários elementos a considerar durante a fase de melhoria e manutenção iterativa do seu projeto low-code:

Melhorias incrementais : Faça ajustes regulares à sua aplicação em resposta ao feedback dos utilizadores, à monitorização do desempenho e aos dados analíticos. As melhorias incrementais garantem que a sua aplicação se mantém competitiva e responde às necessidades em constante mudança dos utilizadores finais.

: Faça ajustes regulares à sua aplicação em resposta ao feedback dos utilizadores, à monitorização do desempenho e aos dados analíticos. As melhorias incrementais garantem que a sua aplicação se mantém competitiva e responde às necessidades em constante mudança dos utilizadores finais. Actualizações de segurança : Actualize continuamente as medidas de segurança da sua aplicação para a proteger de potenciais ameaças e vulnerabilidades. Mantenha-se informado sobre as práticas recomendadas de segurança mais recentes e resolva prontamente quaisquer problemas identificados.

: Actualize continuamente as medidas de segurança da sua aplicação para a proteger de potenciais ameaças e vulnerabilidades. Mantenha-se informado sobre as práticas recomendadas de segurança mais recentes e resolva prontamente quaisquer problemas identificados. Cópias de segurança regulares : Faça regularmente cópias de segurança dos dados da sua aplicação para evitar a perda de dados e garantir a continuidade do negócio. Invista numa solução de cópia de segurança eficaz para automatizar este processo e minimizar o potencial impacto da perda ou corrupção de dados nas suas operações comerciais.

: Faça regularmente cópias de segurança dos dados da sua aplicação para evitar a perda de dados e garantir a continuidade do negócio. Invista numa solução de cópia de segurança eficaz para automatizar este processo e minimizar o potencial impacto da perda ou corrupção de dados nas suas operações comerciais. Monitorização e otimização do desempenho : Monitorize regularmente a sua aplicação para detetar problemas de desempenho, tais como páginas de carregamento lento, componentes que não respondem ou estrangulamentos. Optimize a sua aplicação para manter um elevado nível de desempenho e de satisfação do utilizador final.

: Monitorize regularmente a sua aplicação para detetar problemas de desempenho, tais como páginas de carregamento lento, componentes que não respondem ou estrangulamentos. Optimize a sua aplicação para manter um elevado nível de desempenho e de satisfação do utilizador final. Compatibilidade com actualizações tecnológicas: Certifique-se de que a sua plataforma low-code é compatível com as mais recentes actualizações tecnológicas, tais como novos navegadores Web, sistemas operativos móveis e hardware. Isto garante que a sua aplicação continua a oferecer uma experiência perfeita em todos os dispositivos e plataformas.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Gerir o ciclo de vida de Low-Code com AppMaster

A plataforma no-code da AppMaster.io pode ser uma ferramenta essencial para gerir o ciclo de vida do projeto low-code/no-code. Sendo uma plataforma poderosa, AppMaster simplifica todo o processo de desenvolvimento de aplicações, desde a conceção e desenvolvimento até aos testes, implementação e manutenção. Esta plataforma oferece várias características-chave para o ajudar a gerir com êxito o ciclo de vida do seu projeto no-code:

Ferramentas de design visual intuitivas : AppMaster .io fornece tecnologia drag-and-drop para projetar e desenvolver elementos de aplicativos, incluindo modelos de dados, processos de negócios e componentes de IU. Isto acelera o processo de desenvolvimento, reduzindo as hipóteses de erros no código da aplicação.

: .io fornece tecnologia para projetar e desenvolver elementos de aplicativos, incluindo modelos de dados, processos de negócios e componentes de IU. Isto acelera o processo de desenvolvimento, reduzindo as hipóteses de erros no código da aplicação. Funcionalidades de teste e depuração incorporadas : AppMaster gera automaticamente aplicações de raiz, eliminando a dívida técnica e permitindo a depuração e o teste rápidos durante os ciclos de desenvolvimento. Isto resulta em aplicações de maior qualidade com menos erros e tempos de implementação mais rápidos.

: gera automaticamente aplicações de raiz, eliminando a dívida técnica e permitindo a depuração e o teste rápidos durante os ciclos de desenvolvimento. Isto resulta em aplicações de maior qualidade com menos erros e tempos de implementação mais rápidos. Recursos de escalabilidade e implantação : AppMaster O .io garante que as aplicações mantêm um desempenho excecional, mesmo com cargas elevadas ou casos de utilização empresariais complexos. As suas capacidades para gerar aplicações sem estado com Go e aplicações de contentorização para a nuvem fornecem processos de implementação optimizados.

: O .io garante que as aplicações mantêm um desempenho excecional, mesmo com cargas elevadas ou casos de utilização empresariais complexos. As suas capacidades para gerar aplicações sem estado com Go e aplicações de contentorização para a nuvem fornecem processos de implementação optimizados. Suporte contínuo de manutenção e aprimoramento: A abordagem de geração contínua da plataforma permite que atualizações, adaptações e aprimoramentos de aplicativos sejam facilmente integrados sem modificações manuais no código. Isto garante que a sua aplicação permanecerá actualizada e funcional, minimizando a dívida técnica.

Ao tirar partido das capacidades de AppMaster.io, a gestão do ciclo de vida do seu projeto low-code/no-code torna-se mais eficiente e rentável, aumentando o sucesso dos seus esforços de desenvolvimento de aplicações.

Incorporação da metodologia Agile

A incorporação da metodologia Agile no seu projeto low-code pode aumentar ainda mais a eficiência de todo o processo de desenvolvimento de aplicações. Os princípios ágeis dão prioridade ao desenvolvimento iterativo, ao feedback contínuo e à colaboração para fornecer rapidamente aplicações de alta qualidade. Aqui estão algumas formas de incorporar a metodologia Agile nos seus projectos low-code:

Desenvolvimento iterativo: Adotar ciclos de desenvolvimento curtos e lançar versões iterativas das suas aplicações. Trabalhe em tarefas mais pequenas e geríveis e aperfeiçoe continuamente a sua aplicação com melhorias incrementais baseadas no feedback dos utilizadores e na análise de desempenho. Feedback e colaboração contínuos: Procure obter informações das partes interessadas, incluindo utilizadores finais, equipas de desenvolvimento e gestores de projectos, durante todo o processo de desenvolvimento. Promova um ambiente de colaboração em que a comunicação é incentivada e o feedback é tido em conta para melhorar a qualidade geral da aplicação. Prototipagem rápida: Utilizando plataformas low-code como AppMaster .io, crie e demonstre rapidamente protótipos funcionais de componentes de aplicações. Isto permite uma validação mais rápida dos conceitos e ajuda a aperfeiçoar as ideias numa fase inicial do processo de desenvolvimento. Flexibilidade e adaptabilidade: Dê prioridade à gestão da mudança e adapte o seu processo de desenvolvimento de aplicações para acomodar a evolução dos requisitos. As metodologias ágeis incentivam a reação à mudança e a adaptação de estratégias conforme necessário para manter a dinâmica e a eficiência do projeto. Integração e entrega contínuas (CI/CD): Implemente práticas de CI/CD para automatizar a criação, o teste e a implantação da sua aplicação low-code . Isto garante que a sua aplicação permanece num estado libertável e pode ser implementada rapidamente em resposta a requisitos em mudança ou a oportunidades emergentes.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao implementar os princípios Agile na sua estratégia de gestão de projectos low-code, pode aumentar a eficiência do desenvolvimento e fornecer aplicações competitivas e de alta qualidade.

Armadilhas de Low-Code e Medidas Preventivas

Low-code O desenvolvimento low-code tem inúmeras vantagens, mas é vital estar ciente das possíveis armadilhas para garantir o sucesso do projeto. Seguem-se as armadilhas comuns do desenvolvimento low-code e as medidas que pode tomar para as evitar.

Negligenciar a contribuição do utilizador final

Uma das principais armadilhas no desenvolvimento de low-code é ignorar as necessidades e os contributos dos utilizadores finais da aplicação. Para o evitar, envolva os utilizadores finais ao longo de todo o processo de desenvolvimento. Peça feedback, organize grupos de discussão ou realize maquetas e testes de utilizador. Ao interagir com o seu público-alvo, pode otimizar a sua aplicação para se adaptar às suas necessidades e preferências.

Ignorar a gestão adequada das alterações

Low-code Os projectos de desenvolvimento requerem frequentemente alterações organizacionais, tais como repensar os processos empresariais ou ajustar as funções existentes. A falta de uma gestão adequada destas mudanças pode levar a confusão, resistência ou fracasso do projeto. Implemente uma estratégia clara de gestão da mudança que envolva comunicação, formação e apoio para ajudar todos os intervenientes a adaptarem-se aos novos processos e ferramentas.

Escolher a funcionalidade errada para o público-alvo

Outra armadilha é criar uma aplicação com funcionalidades desnecessárias ou desadequadas que não satisfazem as necessidades do seu público-alvo. Para evitar esta situação, certifique-se de que realiza uma pesquisa exaustiva e recolhe as opiniões dos utilizadores antes de decidir sobre a funcionalidade a incluir. Dê prioridade às características mais importantes que resolvem os problemas dos seus utilizadores ou satisfazem os seus desejos de forma eficaz.

Poupar na formação e no ensino

Low-code As plataformas são concebidas para serem fáceis de utilizar, mas isso não significa que os utilizadores compreendam intuitivamente como trabalhar com elas de imediato. Negligenciar a formação e o ensino pode levar a ineficiências, atrasos ou ao fracasso do projeto. Certifique-se de que fornece formação e apoio adequados para que a sua equipa compreenda e utilize totalmente a plataforma low-code utilizada para o seu projeto.

Subestimar a importância da manutenção contínua

Muitos projectos low-code falham porque as organizações subestimam a importância da manutenção contínua da aplicação. O software nunca é perfeito, e as melhorias contínuas são cruciais para o manter funcional, seguro e atualizado. Certifique-se de que atribui recursos suficientes e estabelece processos para manutenção e melhorias regulares.

Conclusão

Os projectos bem sucedidos de low-code requerem um conhecimento profundo do ciclo de vida do projeto, uma gestão eficiente e a capacidade de adaptar as melhores práticas às necessidades da sua organização. Prestando muita atenção a cada fase do ciclo de vida e tomando medidas preventivas para evitar armadilhas comuns, pode maximizar os benefícios que o desenvolvimento low-code oferece e simplificar o seu processo de desenvolvimento de aplicações.

Uma forma de garantir uma experiência de gestão de projectos low-code sem problemas é utilizar plataformas no-code poderosas como a AppMaster. O seu abrangente conjunto de ferramentas simplifica a gestão do ciclo de vida de um projeto low-code, oferecendo várias ferramentas para conceber, desenvolver, testar, implementar e manter aplicações, poupando tempo e recursos. Com a plataforma e as estratégias certas, o seu projeto low-code pode atingir novos patamares de sucesso.