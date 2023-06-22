فوائد CRM المخصص لشركات التجارة الإلكترونية

يعد إنشاء نظام CRM (إدارة علاقات العملاء) مخصصًا لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك أحد أكثر الطرق فعالية لإدارة بيانات العملاء وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. مع وجود إدارة علاقات العملاء المصممة خصيصًا ، يمكن لشركات التجارة الإلكترونية الاستفادة بشكل كامل من إمكانات تفاعلات العملاء لدفع المزيد من المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لنظام CRM مخصص لشركات التجارة الإلكترونية:

تقسيم العملاء المحسّن: يتيح لك نظام إدارة علاقات العملاء المخصص تجميع العملاء بناءً على سلوكهم وتفضيلاتهم وخصائصهم السكانية وسمات أخرى. يمكّنك هذا من استهداف شرائح عملاء محددة بحملات تسويقية وعروض منتجات مخصصة.

يتيح لك نظام إدارة علاقات العملاء المخصص تجميع العملاء بناءً على سلوكهم وتفضيلاتهم وخصائصهم السكانية وسمات أخرى. يمكّنك هذا من استهداف شرائح عملاء محددة بحملات تسويقية وعروض منتجات مخصصة. زيادة تحويلات المبيعات: تضمن إدارة علاقات العملاء المخصصة أن أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك يمكنها تحديد العملاء المحتملين الجاهزين للمبيعات بسرعة وإشراكهم بفعالية ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات وتكرار عمليات الشراء من العملاء المخلصين.

تضمن إدارة علاقات العملاء المخصصة أن أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك يمكنها تحديد العملاء المحتملين الجاهزين للمبيعات بسرعة وإشراكهم بفعالية ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة المبيعات وتكرار عمليات الشراء من العملاء المخلصين. حملات التسويق المخصصة: من خلال نظرة ثاقبة لبيانات العملاء ، يمكن لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إنشاء حملات تسويقية عالية الاستهداف يتردد صداها مع كل شريحة من شرائح العملاء ، مما يحسن مشاركة العملاء وولائهم للعلامة التجارية.

من خلال نظرة ثاقبة لبيانات العملاء ، يمكن لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك إنشاء حملات تسويقية عالية الاستهداف يتردد صداها مع كل شريحة من شرائح العملاء ، مما يحسن مشاركة العملاء وولائهم للعلامة التجارية. دعم عملاء أفضل: يزود نظام CRM المخصص فريق الدعم الخاص بك بجميع معلومات العملاء الضرورية ، مما يمكّنهم من تقديم مساعدة دقيقة وفي الوقت المناسب ، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم.

يزود نظام CRM المخصص فريق الدعم الخاص بك بجميع معلومات العملاء الضرورية ، مما يمكّنهم من تقديم مساعدة دقيقة وفي الوقت المناسب ، مما يؤدي إلى تحسين رضا العملاء والاحتفاظ بهم. إدارة فعالة للمخزون: من خلال تتبع التفضيلات والمشتريات السابقة ، يتيح نظام CRM المخصص إدارة المخزون بشكل أكثر كفاءة والتنبؤ بالطلب ، مما يضمن أن منتجاتك الشائعة دائمًا في المخزون ومتاحة بسهولة.

ميزات مهمة للتجارة الإلكترونية CRM

عند تطوير CRM مخصص لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، هناك العديد من الميزات الأساسية التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار. فيما يلي ستة مكونات حيوية ليتم تضمينها في نظام CRM فعال للتجارة الإلكترونية:

ملفات تعريف العملاء: يجب أن يوفر نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عرضًا سهل الفهم لمعلومات الاتصال بالعميل وسجل الشراء والتفضيلات وتفاعلات الدعم ، مما يسمح لفريقك بالحصول على فهم كامل لكل عميل. إدارة الطلبات: يجب أن يتكامل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالتجارة الإلكترونية بسلاسة مع نظام معالجة طلبات عملك ، مما يتيح لك إدارة الطلبات وتتبعها وتنفيذها بكفاءة. سيساعدك هذا أيضًا على توفير دعم أفضل للعملاء من خلال إتاحة الوصول الفوري إلى تفاصيل الطلب. الأدوات التحليلية: يجب أن يتضمن نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك أدوات تحليلية لمساعدتك على مراقبة وتحليل تفاعلات العملاء وأداء الحملة ونشاط موقع الويب. ستمكنك هذه البيانات القيمة من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استراتيجيات التسويق وعروض المنتجات. أتمتة التسويق: سيمكنك تنفيذ ميزات أتمتة التسويق داخل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك من إرسال رسائل بريد إلكتروني مستهدفة ورسائل نصية قصيرة وإشعارات الدفع للعملاء ، بناءً على تفضيلاتهم وسلوكهم وتفاعلاتهم السابقة مع نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك. التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث: يجب أن يتكامل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بالتجارة الإلكترونية بسهولة مع تطبيقات الطرف الثالث الأساسية مثل بوابات الدفع وموفري الشحن وأدوات التسويق ، مما يضمن تشغيل عمليات عملك بسلاسة. قابلية التوسع: مع نمو عملك ، يجب أن يكون برنامج CRM لديك قادرًا على التوسع وفقًا لذلك لاستيعاب عدد متزايد من العملاء والطلبات والمعاملات. سيضمن ذلك أن تظل إدارة علاقات العملاء الخاصة بك فعالة دون المساومة على الأداء.

لماذا تستخدم نظامًا No-Code لبناء CRM المخصص الخاص بك؟

يمكن أن يكون تطوير نظام CRM مخصص مستهلكًا للوقت ومكلفًا. يوفر اختيار نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster لبناء CRM الخاص بك العديد من المزايا التي لا يمكن أن تتطابق معها طرق التطوير التقليدية. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل النظام الأساسي no-code هو الطريق الذي يجب اتباعه لإنشاء CRM المخصص الخاص بك:

تطوير سريع وفعال من حيث التكلفة: تتيح الأنظمة الأساسية No-code التطوير السريع والفعال لأنظمة CRM المخصصة دون الحاجة إلى فرق تطوير برامج باهظة الثمن. باستخدام القوالب المعدة مسبقًا وميزات السحب والإفلات السهلة ومصممي العمليات المرئية ، يمكنك إنشاء CRM قوي مصمم خصيصًا لمتطلبات أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك في أي وقت من الأوقات.

تتيح الأنظمة الأساسية التطوير السريع والفعال لأنظمة CRM المخصصة دون الحاجة إلى فرق تطوير برامج باهظة الثمن. باستخدام القوالب المعدة مسبقًا وميزات السحب والإفلات السهلة ومصممي العمليات المرئية ، يمكنك إنشاء CRM قوي مصمم خصيصًا لمتطلبات أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك في أي وقت من الأوقات. القضاء على الديون التقنية: تقوم الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يقضي بشكل فعال على الديون التقنية. يتيح ذلك للشركات التركيز على عملياتها الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن الجوانب التقنية لإدارة علاقات العملاء الخاصة بهم.

تقوم الأنظمة الأساسية مثل بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات ، مما يقضي بشكل فعال على الديون التقنية. يتيح ذلك للشركات التركيز على عملياتها الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن الجوانب التقنية لإدارة علاقات العملاء الخاصة بهم. سهولة الصيانة وقابلية التوسع: توفر الأنظمة الأساسية No-code خيارات صيانة قوية ، مما يمكّن الشركات من تحديث تطبيقات CRM المخصصة بسهولة حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح هذه الأنظمة الأساسية بقابلية التوسع بسهولة مع نمو أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، مما يضمن أن يظل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك فعالاً وفعالاً.

توفر الأنظمة الأساسية خيارات صيانة قوية ، مما يمكّن الشركات من تحديث تطبيقات CRM المخصصة بسهولة حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح هذه الأنظمة الأساسية بقابلية التوسع بسهولة مع نمو أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، مما يضمن أن يظل نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك فعالاً وفعالاً. قابل للتكيف مع متطلبات الأعمال المتطورة: مع تطور أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، سيحتاج نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك إلى التكيف مع العمليات والميزات الجديدة. توفر الأنظمة الأساسية No-code خيارات المرونة والتخصيص ، مما يسمح لك بتعديل CRM الخاص بك حسب الحاجة دون جهود تطوير مكثفة.

مع تطور أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، سيحتاج نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك إلى التكيف مع العمليات والميزات الجديدة. توفر الأنظمة الأساسية خيارات المرونة والتخصيص ، مما يسمح لك بتعديل CRM الخاص بك حسب الحاجة دون جهود تطوير مكثفة. يمكن الوصول إليها للمستخدمين غير التقنيين: تتيح الأنظمة No-code للمستخدمين غير التقنيين إنشاء تطبيقات CRM وإدارتها ، وتمكين الفرق عبر مؤسستك للمساهمة في تطوير وصيانة CRM المخصص لديك ، مما يوفر في النهاية الوقت والموارد.

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من خلال اختيار نظام no-code مثل AppMaster ، يمكنك إنشاء CRM مخصص بسرعة لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التطوير ويوفر قابلية التوسع وسهولة الصيانة.

دليل خطوة بخطوة لإنشاء CRM مخصص باستخدام AppMaster

لا يجب أن يكون إنشاء CRM مخصص لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك أمرًا معقدًا أو مكلفًا. توفر الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، حلاً سهل الاستخدام وفعال من حيث التكلفة لإنشاء أنظمة CRM مخصصة دون الحاجة إلى مهارات برمجة متخصصة. إليك دليل خطوة بخطوة لإنشاء CRM مخصص باستخدام AppMaster:

حدد أهداف ومتطلبات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك

قبل الغوص في التطوير ، حدد أهداف ومتطلبات إدارة علاقات العملاء المخصصة الخاصة بك. ضع في اعتبارك عوامل مثل عملية المبيعات وتجزئة العملاء والحملات التسويقية وإدارة المخزون ودعم العملاء. أدرج الميزات المهمة وحدد أولوياتها بناءً على احتياجات عملك المحددة.

قم بالتسجيل للحصول على حساب AppMaster

توجه إلى موقع AppMaster وقم بالتسجيل للحصول على حساب. اختر خطة اشتراك تناسب متطلباتك ، سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة. يقدم AppMaster خطة مجانية "Learn & Explore" إذا كنت ترغب في تجربة ميزات no-code في AppMaster قبل الالتزام بخطة مدفوعة.

إنشاء نماذج البيانات والمخططات

ابدأ بتحديد نماذج بيانات CRM ومخطط قاعدة البيانات. تساعدك مخططات قاعدة البيانات على تنظيم البيانات ، بينما تمثل نماذج البيانات العلاقة بين الكيانات المختلفة. باستخدام مصمم نماذج البيانات المرئية AppMaster ، قم بإنشاء جداول وحقول تتوافق مع معلومات العميل وأوامره ومنتجاته والمزيد. يمكنك إنشاء علاقات بين الجداول من خلال إعداد المفاتيح الأساسية والخارجية.

عمليات تصميم الأعمال

بعد ذلك ، قم بتصميم العمليات التجارية المتعلقة بـ CRM المخصص الخاص بك. يتيح لك مصمم عمليات الأعمال المرئي (BP) الخاص بـ AppMaster إنشاء المنطق الكامن وراء كل ميزة ، مثل إدارة الطلبات وتجزئة العملاء وحملات البريد الإلكتروني ودعم العملاء. تساعد عمليات الأعمال هذه على أتمتة المهام الحرجة والضرورية لتشغيل أعمال تجارة إلكترونية تتسم بالكفاءة والفعالية.

تكوين نقاط نهاية API

تعتبر endpoints API ضرورية لتمكين الاتصال بين CRM ومنصة التجارة الإلكترونية. باستخدام منصة AppMaster ، قم بإنشاء REST API endpoints WSS لنظام CRM المخصص الخاص بك. تأكد من اتباع أفضل الممارسات لتصميم واجهة برمجة التطبيقات وتعيين الإصدار. يمكنك إنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) تلقائيًا endpoints الخادم الخاص بك باستخدام AppMaster ، مما يجعل إدارة API والتكامل أسهل.

تصميم واجهة المستخدم

قم ببناء واجهة بديهية وسهلة الاستخدام لإدارة علاقات العملاء المخصصة الخاصة بك باستخدام أدوات تصميم واجهة المستخدم drag-and-drop الخاصة بـ AppMaster. يمكنك الاستفادة من القوالب والمكونات المضمنة لإنشاء واجهة سريعة الاستجابة تلبي مختلف أحجام الأجهزة. تذكر دمج الميزات الأساسية ، مثل لوحات المعلومات وصفحات نظرة عامة على العملاء ووحدات إعداد التقارير لمنح فريقك الأدوات التي يحتاجونها لإدارة علاقات العملاء بشكل فعال.

اختبار ونشر تطبيق CRM المخصص الخاص بك

بمجرد تصميم وبناء CRM المخصص الخاص بك ، فقد حان الوقت لاختبار التطبيق من حيث الوظائف والأداء. تتيح لك منصة AppMaster إنشاء وترجمة تطبيق CRM الخاص بك ، بما في ذلك إجراء الاختبارات ونشره على السحابة. اختبر CRM بدقة للتأكد من أن جميع الميزات تعمل كما هو متوقع ، وقم بإجراء أي تعديلات ضرورية قبل بدء تشغيل التطبيق.

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دمج CRM المخصص الخاص بك مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك

لضمان النقل السلس للبيانات والتفاعل بين CRM المخصص ومنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، ستحتاج إلى دمج النظامين. يمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب ، بما في ذلك واجهات برمجة التطبيقات webhooks والبرمجيات الوسيطة. فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

تحديد نقاط التكامل

قم بسرد المناطق التي يحتاج فيها نظام CRM المخصص الخاص بك إلى التفاعل مع نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك ، مثل جلب بيانات الطلب أو تحديث معلومات العميل أو مزامنة مستويات المخزون. حدد endpoints API المقابلة أو webhooks التي تسهل هذه التفاعلات.

استكشف واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) والوثائق

راجع وثائق API الخاصة بمنصة التجارة الإلكترونية ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) لفهم كيفية إجراء استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات وتحليل بيانات الاستجابة. تعرف على عملية مصادقة النظام الأساسي ، بالإضافة إلى أي قيود أو قيود ، مثل حدود السعر أو سياسات الوصول إلى البيانات.

تطوير كود التكامل وتكوين البرامج الوسيطة

قم بإنشاء رمز مخصص لاستدعاء واجهات برمجة التطبيقات أو webhooks لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك ودمجها مع CRM المخصص الخاص بك. إذا كانت منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك لا توفر دعمًا أصليًا لبعض الميزات ، ففكر في استخدام البرامج الوسيطة لتمكين الاتصال بين النظامين. يمكن أن تساعد البرامج الوسيطة في ترجمة تنسيقات البيانات وإدارة تحويلات البيانات والتعامل مع المشغلات المستندة إلى الأحداث.

اختبر التكامل

قم بإجراء اختبار شامل للتأكد من أن التكامل بين نظام إدارة علاقات العملاء المخصص ونظام التجارة الإلكترونية الخاص بك ناجح وخالي من الأخطاء. اختبر حالات الحافة وقم بتقييم أداء التكامل في ظل سيناريوهات مختلفة ، ومحاكاة ظروف العالم الحقيقي لتقليل المشكلات المحتملة.

مراقبة التكامل والحفاظ عليه

بمجرد تفعيل التكامل ، راقب أدائه وقم بمعالجة أي مشكلات قد تظهر. راقب تغييرات وتحديثات واجهة برمجة التطبيقات من منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك للتأكد من أن تكامل CRM الخاص بك يظل متوافقًا وعمليًا.

توسيع نطاق إدارة علاقات العملاء المخصصة والمحافظة عليها

مع نمو أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، يجب أن يتطور نظام CRM المخصص الخاص بك لاستيعاب بيانات العملاء المتزايدة والمتطلبات المتغيرة بسرعة. يعد القياس الفعال والصيانة أمرًا ضروريًا للنجاح المستمر في تنفيذ CRM الخاص بك. اتبع أفضل الممارسات التالية:

مراقبة الأداء والتحسين

راقب أداء CRM المخصص الخاص بك ، وابحث عن المناطق التي يمكن تحسينها لتحقيق كفاءة أفضل ، مثل استعلامات قاعدة البيانات ، أو مكالمات API ، أو أداء واجهة المستخدم. قم بإجراء تعديلات لتحسين استجابة CRM وتقليل استهلاك الموارد.

تحديث وتحسين الميزات

ابق على اطلاع دائم باتجاهات الصناعة وتعليقات العملاء للتأكد من أن CRM الخاص بك يستمر في تلبية احتياجات أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. قم بإجراء تحسينات على الميزات أو تكييف الميزات الحالية لخدمة عملائك بشكل أفضل ودعم أهداف عملك.

التكيف مع المعايير الأمنية المتطورة

تعد حماية بيانات العملاء وضمان الامتثال للخصوصية أمرًا بالغ الأهمية في مجال التجارة الإلكترونية. حافظ على تحديث CRM المخصص الخاص بك بأحدث معايير الأمان وأفضل الممارسات ، وتنفيذ التحديثات حسب الحاجة للحفاظ على بيئة آمنة لبيانات العملاء.

الاستفادة من البنية التحتية القابلة للتطوير

خطط للنمو وتأكد من أن البنية التحتية لإدارة علاقات العملاء لديك يمكن أن تتوسع للتعامل مع بيانات العملاء المتزايدة ومتطلبات النظام. يوفر نظام AppMaster no-code قابلية توسعة ممتازة لإدارة علاقات العملاء المخصصة الخاصة بك ، حيث يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة برمجة Go والبنية عديمة الحالة التي يمكن أن تتسع بسهولة لحالات الاستخدام ذات الأحمال العالية.

حافظ على نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك نظيفًا ومنظمًا

قم بانتظام بمراجعة وتنظيف بيانات CRM الخاصة بك ، وإزالة التكرارات أو الإدخالات القديمة أو المعلومات غير ذات الصلة. حافظ على مخطط قاعدة بيانات جيد التنظيم وقم بإجراء التعديلات حسب الحاجة لدعم الميزات الجديدة أو التغييرات في عمليات عملك.

باتباع هذه الإرشادات ، يمكنك التأكد من أن CRM المخصص الخاص بك يظل أداة قيمة لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك ، مما يساعد على زيادة المبيعات وتخصيص تفاعلات العملاء وتحسين كفاءة الأعمال بشكل عام.