YouTube 允许针对模仿个人特征的 AI 生成内容提出删除请求

YouTube 悄然推出了一项重大政策变更，允许个人请求删除模仿其面部或声音的 AI 生成内容。此更新于 6 月推出，扩展了 YouTube 的整体隐私请求流程，并以该公司去年 11 月推出的负责任 AI 议程为基础。

修订后的方法将重点从深度伪造虚假陈述转移到隐私问题。受影响的个人现在可以专门以隐私侵犯为由提交删除请求。但是，并非所有请求都保证删除内容。 YouTube 会考虑多种因素，例如 AI 内容是否被贴上标签，是否能唯一识别个人，以及其公共利益价值（包括戏仿或讽刺元素）。

此外，YouTube 还会考虑 AI 生成的材料是否涉及公众人物或敏感行为（如犯罪活动或代言），这些行为可能会显著影响公众舆论，尤其是在选举季。

收到投诉后，内容上传者有 48 小时的时间来处理投诉。如果未在该期限内删除内容，YouTube 将启动审核。审核结果可能是完全删除视频，以及标题、说明和标签中的个人姓名和个人信息。简单地将视频设为私密并不符合删除请求，因为视频随时都有可能被公开撤销。

3 月，YouTube 推出了创作者工作室工具，供创作者披露使用合成媒体（包括 AI）制作的内容。最近，YouTube 一直在测试一项功能，允许用户为视频添加注释以说明背景，帮助判断视频是否为恶搞或具有误导性。

YouTube 确认其支持 AI 的有益用途，其对生成式 AI 的探索（用于评论摘要和对话工具）就是明证。但是，该公司坚持认为，无论是否披露，AI 内容都必须遵守 YouTube 的社区准则。

发起隐私投诉不会自动对上传者施加社区准则警示。相反，YouTube 的隐私准则单独运作，导致内容被删除，而无需额外的上传限制。但是，反复侵犯隐私可能会引发进一步的帐户行动。