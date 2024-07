YouTube consente richieste di rimozione di contenuti generati dall'intelligenza artificiale che imitano funzionalità personali

YouTube ha silenziosamente introdotto un cambiamento significativo delle norme che consente alle persone di richiedere la rimozione di contenuti generati dall'intelligenza artificiale che imitano il loro volto o la loro voce. Questo aggiornamento, lanciato a giugno, estende il processo complessivo di richiesta di privacy di YouTube e si basa sul programma di intelligenza artificiale responsabile dell'azienda introdotto lo scorso novembre.

L'approccio rivisto sposta l’attenzione dalla falsa dichiarazione deepfake alle preoccupazioni sulla privacy. Le persone interessate possono ora inviare richieste di rimozione specificatamente come violazioni della privacy. Tuttavia, non tutte le richieste garantiscono la rimozione dei contenuti. YouTube prenderà in considerazione diversi fattori, ad esempio se i contenuti dell'intelligenza artificiale sono etichettati come tali, se identificano in modo univoco un individuo e il loro valore di interesse pubblico, inclusi elementi di parodia o satira.

Inoltre, YouTube tiene conto se il materiale generato dall'intelligenza artificiale presenta personaggi pubblici o mostra comportamenti sensibili come attività criminali o sponsorizzazioni, che potrebbero influenzare notevolmente l'opinione pubblica, in particolare durante i periodi elettorali.

Una volta ricevuto un reclamo, chi ha caricato i contenuti ha una finestra di 48 ore per affrontarlo. Se i contenuti non vengono rimossi entro tale periodo di tempo, YouTube avvia una revisione. Il risultato potrebbe comportare la rimozione completa del video, insieme al nome della persona e alle informazioni personali, dal titolo, dalla descrizione e dai tag. Rendere semplicemente privato un video non è conforme alla richiesta di rimozione a causa della possibilità di reversione pubblica in qualsiasi momento.

A marzo, YouTube ha introdotto una a. Strumento di Creator Studio che consente ai creatori di rivelare quando i contenuti vengono realizzati utilizzando media sintetici, inclusa l'intelligenza artificiale. Più recentemente, YouTube ha testato una funzionalità che consente agli utenti di contribuire con note di contesto sui video, aiutando a indicare se si tratta di parodie o potenzialmente fuorvianti.

< span class="notranslate">YouTube conferma il suo sostegno all'intelligenza artificiale per usi vantaggiosi, evidenziato dalle sue esplorazioni nell'intelligenza artificiale generativa per il riepilogo dei commenti e gli strumenti di conversazione. Tuttavia, l'azienda sostiene che i contenuti AI devono rispettare le Linee guida della community di YouTube, indipendentemente dalla divulgazione.

Avviare un reclamo sulla privacy non penalizzerà automaticamente un uploader con un avvertimento relativo alle Norme della community. Invece, le Linee guida sulla privacy di YouTube funzionano separatamente, determinando la rimozione dei contenuti senza ulteriori restrizioni di caricamento. Tuttavia, ripetute violazioni della privacy potrebbero innescare ulteriori azioni sull'account.