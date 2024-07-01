YouTube, Kişisel Özellikleri Taklit Eden Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan İçeriklere İlişkin Kaldırma İsteklerine İzin Veriyor

YouTube, bireylerin kendi yüzlerini veya seslerini taklit eden yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin kaldırılmasını talep etmelerine olanak tanıyan önemli bir politika değişikliğini sessizce uygulamaya koydu. Haziran ayında kullanıma sunulan bu güncelleme, YouTube'un genel gizlilik talebi sürecini genişletiyor ve şirketin geçen Kasım ayında tanıtılan sorumlu yapay zeka gündemini temel alıyor.

Gözden geçirilen yaklaşım odak noktasını derin sahte yanlış beyanlardan gizlilik endişelerine kaydırıyor. Etkilenen kişiler artık özellikle gizlilik ihlali nedeniyle yayından kaldırma istekleri gönderebilir. Ancak tüm istekler içeriğin kaldırılmasını garanti etmez. YouTube, AI içeriğinin bu şekilde etiketlenip etiketlenmediği, bir bireyi benzersiz bir şekilde tanımlayıp tanımlamadığı ve parodi veya hiciv öğeleri de dahil olmak üzere kamu yararı açısından değeri gibi çeşitli faktörleri dikkate alacaktır. p>

Ayrıca YouTube, yapay zeka tarafından oluşturulan materyalin tanınmış kişileri içerip içermediğini veya özellikle kamuoyunu önemli ölçüde etkileyebilecek suç faaliyetleri veya onayları gibi hassas davranışlar sergileyip sergilemediğini dikkate alır. seçim sezonlarında.

Bir şikayet alındıktan sonra, içerik yükleyicinin şikayeti ele alması için 48 saatlik bir süresi vardır. İçerik bu süre içinde kaldırılmazsa YouTube bir inceleme başlatır. Sonuç, başlık, açıklama ve etiketlerden kişinin adının ve kişisel bilgilerinin yanı sıra videonun tamamen kaldırılmasını da içerebilir. Herhangi bir zamanda herkese açık olarak geri döndürülme olasılığı nedeniyle, bir videoyu özel hale getirmek, kaldırma isteğine uygun değildir.

Mart ayında, YouTube bir videonun kaldırılmasına yönelik bir özellik sundu. İçerik oluşturucuların yapay zeka da dahil olmak üzere sentetik medya kullanılarak içerik oluşturulduğunda bunu açıklamalarına yönelik İçerik Stüdyosu aracı. Yakın zamanda YouTube, kullanıcıların videolarla ilgili bağlam için notlar eklemesine olanak tanıyan ve bu videoların parodi mi yoksa potansiyel olarak yanıltıcı mı olduğunu belirtmeye yardımcı olan bir özelliği test ediyor.

< span class="notranslate">YouTube, yorum özetleme ve konuşma araçlarına yönelik üretken yapay zekaya yönelik araştırmalarının da gösterdiği gibi, yapay zekanın yararlı kullanımlar için onaylandığını doğruluyor. Ancak şirket, yapay zeka içeriğinin, ifşa edilip edilmediğine bakılmaksızın YouTube'un Topluluk Kurallarına uyması gerektiğini savunuyor.

Gizlilik şikayeti başlatmak, otomatik olarak bir cezalandırma anlamına gelmez. Topluluk Kuralları ihtarına sahip yükleyici. Bunun yerine, YouTube'un Gizlilik Yönergeleri ayrı olarak çalışarak içeriğin ek yükleme kısıtlamaları olmaksızın kaldırılmasına olanak sağlar. Ancak tekrarlanan gizlilik ihlalleri, hesapla ilgili başka işlemler yapılmasına neden olabilir.