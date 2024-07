YouTube staat verwijderingsverzoeken toe voor door AI gegenereerde inhoud die persoonlijke kenmerken nabootst

YouTube heeft stilletjes een belangrijke beleidswijziging doorgevoerd waardoor individuen de verwijdering kunnen aanvragen van door AI gegenereerde inhoud die hun gezicht of stem nabootst. Deze update, die in juni werd uitgerold, breidt het algemene proces voor privacyverzoeken van YouTube uit en bouwt voort op de verantwoorde AI-agenda van het bedrijf die afgelopen november werd geïntroduceerd.

De herziene aanpak verschuift de focus van deepfake-misrepresentatie naar privacykwesties. Getroffen personen kunnen nu verwijderingsverzoeken indienen, specifiek als privacyschendingen. Niet alle verzoeken garanderen echter de verwijdering van inhoud. YouTube houdt rekening met verschillende factoren, zoals of de AI-inhoud als zodanig wordt gelabeld, of deze op unieke wijze een individu identificeert, en de waarde van het algemeen belang, inclusief parodie- of satire-elementen.YouTube houdt rekening met verschillende factoren. p>

Bovendien houdt YouTube er rekening mee of het door AI gegenereerde materiaal publieke figuren bevat of gevoelig gedrag vertoont, zoals criminele activiteiten of steunbetuigingen, die met name de publieke opinie kunnen beïnvloeden tijdens verkiezingsseizoenen.

Zodra een klacht is ontvangen, heeft de uploader van inhoud 48 uur de tijd om deze aan te pakken. Als de inhoud niet binnen die periode wordt verwijderd, start YouTube een beoordeling. Het resultaat kan de volledige verwijdering van de video inhouden, samen met de naam van het individu en de persoonlijke informatie uit de titel, beschrijving en tags. Het eenvoudigweg privé maken van een video voldoet niet aan het verwijderingsverzoek vanwege de mogelijkheid dat deze op elk moment openbaar wordt teruggedraaid.

In maart introduceerde YouTube een. Creator Studio-tool waarmee makers kunnen onthullen wanneer inhoud is gemaakt met behulp van synthetische media, waaronder AI. Meer recentelijk heeft YouTube een functie getest waarmee gebruikers aantekeningen kunnen toevoegen voor context bij video's, om aan te geven of deze parodieën zijn of mogelijk misleidend.

< span class="notranslate">YouTube bevestigt zijn goedkeuring van AI voor nuttig gebruik, wat blijkt uit zijn verkenningen naar generatieve AI voor het samenvatten van reacties en conversatietools. Het bedrijf beweert echter dat AI-inhoud moet voldoen aan de communityrichtlijnen van YouTube, ongeacht de openbaarmaking ervan.

Het starten van een privacyklacht leidt niet automatisch tot een straf uploader met een waarschuwing vanwege schending van de Communityrichtlijnen. In plaats daarvan functioneren de privacyrichtlijnen van YouTube afzonderlijk, wat leidt tot verwijdering van inhoud zonder aanvullende uploadbeperkingen. Herhaalde schendingen van de privacy kunnen echter aanleiding geven tot verdere accountacties.