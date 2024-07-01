Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

YouTube разрешает запросы на удаление контента, созданного искусственным интеллектом и имитирующего личные функции

01, июл. 2024
YouTube разрешает запросы на удаление контента, созданного искусственным интеллектом и имитирующего личные функции

YouTube незаметно ввел существенное изменение в политику, позволяющее отдельным лицам требовать удаления созданного искусственным интеллектом контента, имитирующего их лицо или голос. Это обновление, выпущенное в июне, расширяет общий процесс запроса конфиденциальности на YouTube и основывается на программе ответственного ИИ компании, представленной в ноябре прошлого года.

Пересмотренный подход смещает акцент с глубокого искажения фактов на проблемы конфиденциальности. Затронутые лица теперь могут подавать запросы на удаление, особенно если речь идет о нарушении конфиденциальности. Однако не все запросы гарантируют удаление контента. YouTube будет учитывать несколько факторов, например, помечается ли AI-контент как таковой, уникально ли он идентифицирует человека, а также его ценность для общественных интересов, включая элементы пародии или сатиры.

Более того, YouTube учитывает, представлены ли в созданных с помощью ИИ материалах общественные деятели или демонстрируется деликатное поведение, такое как преступная деятельность или одобрение, которое может существенно повлиять на общественное мнение, особенно во время избирательного сезона.

После получения жалобы у пользователя, загрузившего контент, есть 48 часов на ее рассмотрение. Если контент не будет удален в течение этого периода, YouTube инициирует проверку. Результатом может стать полное удаление видео вместе с именем человека и личной информацией из заголовка, описания и тегов. Простое ограничение доступа к видео не соответствует требованию об удалении из-за возможности публичного отзыва в любой момент.

В марте на YouTube появился новый вариант. Инструмент Creator Studio, позволяющий авторам сообщать, когда контент создается с использованием синтетических носителей, включая искусственный интеллект. Совсем недавно YouTube тестировал функцию, позволяющую пользователям оставлять примечания для контекста видео, помогая определить, являются ли они пародиями или потенциально вводят в заблуждение.

< span class="notranslate">YouTube подтверждает свою поддержку использования ИИ в полезных целях, о чем свидетельствуют его исследования генеративного ИИ для обобщения комментариев и диалоговых инструментов. Однако компания утверждает, что контент ИИ должен соответствовать Принципам сообщества YouTube, независимо от раскрытия информации.

Подача жалобы на нарушение конфиденциальности не приведет к автоматическому наказанию пользователя. пользователь, загрузивший видео, получил предупреждение о нарушении правил сообщества. Вместо этого правила конфиденциальности YouTube действуют отдельно, что позволяет удалять контент без дополнительных ограничений на загрузку. Однако неоднократные нарушения конфиденциальности могут повлечь за собой дальнейшие действия в отношении аккаунта.

Похожие статьи

SmartHR получила финансирование в размере 140 миллионов долларов США в рамках серии E на фоне растущего спроса на HR-технологии
date 30, июн. 2024
SmartHR получила финансирование в размере 140 миллионов долларов США в рамках серии E на фоне растущего спроса на HR-технологии
SmartHR привлекает 140 миллионов долларов США в рамках серии E, что отражает устойчивый спрос в секторе HR-технологий со значительным ростом ARR.
Business
iOS 18 от Apple на базе искусственного интеллекта обещает значительные улучшения на WWDC 2024
date 06, июн. 2024
iOS 18 от Apple на базе искусственного интеллекта обещает значительные улучшения на WWDC 2024
WWDC 2024 от Apple ознаменует собой значительный сдвиг с выпуском iOS 18 на базе искусственного интеллекта, обещающим обновления и изменения для Siri, Apple Photos, Notes, Maps и многого другого.
AI Software IOS
date 01, июн. 2024
AI Software Development
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь