YouTube разрешает запросы на удаление контента, созданного искусственным интеллектом и имитирующего личные функции

YouTube незаметно ввел существенное изменение в политику, позволяющее отдельным лицам требовать удаления созданного искусственным интеллектом контента, имитирующего их лицо или голос. Это обновление, выпущенное в июне, расширяет общий процесс запроса конфиденциальности на YouTube и основывается на программе ответственного ИИ компании, представленной в ноябре прошлого года.

Пересмотренный подход смещает акцент с глубокого искажения фактов на проблемы конфиденциальности. Затронутые лица теперь могут подавать запросы на удаление, особенно если речь идет о нарушении конфиденциальности. Однако не все запросы гарантируют удаление контента. YouTube будет учитывать несколько факторов, например, помечается ли AI-контент как таковой, уникально ли он идентифицирует человека, а также его ценность для общественных интересов, включая элементы пародии или сатиры.

Более того, YouTube учитывает, представлены ли в созданных с помощью ИИ материалах общественные деятели или демонстрируется деликатное поведение, такое как преступная деятельность или одобрение, которое может существенно повлиять на общественное мнение, особенно во время избирательного сезона.

После получения жалобы у пользователя, загрузившего контент, есть 48 часов на ее рассмотрение. Если контент не будет удален в течение этого периода, YouTube инициирует проверку. Результатом может стать полное удаление видео вместе с именем человека и личной информацией из заголовка, описания и тегов. Простое ограничение доступа к видео не соответствует требованию об удалении из-за возможности публичного отзыва в любой момент.

В марте на YouTube появился новый вариант. Инструмент Creator Studio, позволяющий авторам сообщать, когда контент создается с использованием синтетических носителей, включая искусственный интеллект. Совсем недавно YouTube тестировал функцию, позволяющую пользователям оставлять примечания для контекста видео, помогая определить, являются ли они пародиями или потенциально вводят в заблуждение.

< span class="notranslate">YouTube подтверждает свою поддержку использования ИИ в полезных целях, о чем свидетельствуют его исследования генеративного ИИ для обобщения комментариев и диалоговых инструментов. Однако компания утверждает, что контент ИИ должен соответствовать Принципам сообщества YouTube, независимо от раскрытия информации.

Подача жалобы на нарушение конфиденциальности не приведет к автоматическому наказанию пользователя. пользователь, загрузивший видео, получил предупреждение о нарушении правил сообщества. Вместо этого правила конфиденциальности YouTube действуют отдельно, что позволяет удалять контент без дополнительных ограничений на загрузку. Однако неоднократные нарушения конфиденциальности могут повлечь за собой дальнейшие действия в отношении аккаунта.