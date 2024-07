YouTube erlaubt Löschungsanträge für KI-generierte Inhalte, die persönliche Merkmale nachahmen

YouTube hat still und leise eine bedeutende Richtlinienänderung eingeführt, die es Einzelpersonen ermöglicht, die Entfernung von KI-generierten Inhalten zu beantragen, die ihr Gesicht oder ihre Stimme imitieren. Dieses im Juni eingeführte Update erweitert YouTubes allgemeinen Prozess für Datenschutzanfragen und baut auf der im vergangenen November eingeführten verantwortungsvollen KI-Agenda des Unternehmens auf.

Der überarbeitete Ansatz verlagert den Fokus von Deepfake-Falschdarstellungen auf Datenschutzbedenken. Betroffene Personen können jetzt gezielt Anträge auf Entfernung von Inhalten als Datenschutzverletzungen stellen. Allerdings garantieren nicht alle Anträge die Entfernung von Inhalten. YouTube berücksichtigt mehrere Faktoren, etwa ob der KI-Inhalt als solcher gekennzeichnet ist, ob er eine Person eindeutig identifiziert und welchen Wert er für die Allgemeinheit hat, einschließlich Parodie- oder Satire-Elementen.

Darüber hinaus berücksichtigt YouTube, ob in dem KI-generierten Material Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vorkommen oder sensible Verhaltensweisen wie kriminelle Aktivitäten oder Empfehlungen dargestellt werden, die die öffentliche Meinung erheblich beeinflussen könnten, insbesondere in Wahlzeiten.

Nach Eingang einer Beschwerde hat der Uploader des Inhalts ein Zeitfenster von 48 Stunden, um darauf zu reagieren. Wenn der Inhalt nicht innerhalb dieses Zeitraums entfernt wird, leitet YouTube eine Überprüfung ein. Das Ergebnis kann die vollständige Entfernung des Videos sowie des Namens und der persönlichen Informationen der Person aus Titel, Beschreibung und Tags sein. Ein Video einfach als privat zu markieren, genügt nicht der Aufforderung zur Entfernung, da es jederzeit wieder öffentlich gemacht werden kann.

Im März führte YouTube ein Creator Studio-Tool ein, mit dem Ersteller offenlegen können, wenn Inhalte mithilfe synthetischer Medien, einschließlich KI, erstellt wurden. Vor Kurzem hat YouTube eine Funktion getestet, mit der Benutzer Anmerkungen zum Kontext von Videos hinzufügen können, um zu erkennen, ob es sich um Parodien oder potenziell irreführende Inhalte handelt.

YouTube bestätigt seine Befürwortung von KI für nützliche Zwecke, was durch seine Untersuchungen zu generativer KI für Kommentarzusammenfassungen und Konversationstools belegt wird. Das Unternehmen besteht jedoch darauf, dass KI-Inhalte unabhängig von der Offenlegung den Gemeinschaftsrichtlinien von YouTube entsprechen müssen.

Das Einreichen einer Datenschutzbeschwerde führt nicht automatisch zu einer Verwarnung eines Uploaders gegen die Gemeinschaftsrichtlinien. Stattdessen gelten die Datenschutzrichtlinien von YouTube separat und führen zur Entfernung von Inhalten ohne zusätzliche Upload-Einschränkungen. Wiederholte Datenschutzverletzungen können jedoch weitere Kontomaßnahmen nach sich ziehen.