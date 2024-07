O YouTube permite solicitações de remoção de conteúdo gerado por IA que imita recursos pessoais

YouTube introduziu discretamente uma mudança significativa na política que permite que indivíduos solicitem a remoção de conteúdo gerado por IA que imite seu rosto ou voz. Esta atualização, lançada em junho, amplia o processo geral de solicitação de privacidade do YouTube e se baseia na agenda de IA responsável da empresa, introduzida em novembro passado.

A abordagem revisada muda o foco das falsas declarações falsas para as preocupações com a privacidade. Os indivíduos afetados agora podem enviar solicitações de remoção especificamente como violações de privacidade. No entanto, nem todas as solicitações garantem a remoção do conteúdo. O YouTube considerará vários fatores, como se o conteúdo de IA é rotulado como tal, se identifica exclusivamente um indivíduo e seu valor de interesse público, incluindo elementos de paródia ou sátira. p>

Além disso, o YouTube leva em consideração se o material gerado por IA apresenta figuras públicas ou exibe comportamentos sensíveis, como atividades criminosas ou endossos, o que poderia influenciar significativamente a opinião pública, especialmente durante os períodos eleitorais.

Depois que uma reclamação for recebida, o remetente do conteúdo terá um prazo de 48 horas para solucioná-la. Se o conteúdo não for removido dentro desse prazo, o YouTube iniciará uma revisão. O resultado pode envolver a remoção completa do vídeo, juntamente com o nome do indivíduo e informações pessoais do título, descrição e tags. Simplesmente tornar um vídeo privado não atende à solicitação de remoção devido à possibilidade de reversão pública a qualquer momento.

Em março, o YouTube introduziu um. Ferramenta Creator Studio para criadores divulgarem quando o conteúdo é feito usando mídia sintética, incluindo IA. Mais recentemente, o YouTube testou um recurso que permite aos usuários contribuir com notas sobre o contexto dos vídeos, ajudando a indicar se eles são paródias ou potencialmente enganosos.

< span class="notranslate">YouTube confirma seu endosso à IA para usos benéficos, evidenciado por suas explorações em IA generativa para resumo de comentários e ferramentas de conversação. No entanto, a empresa afirma que o conteúdo de IA deve aderir às Diretrizes da Comunidade do YouTube, independentemente da divulgação.

Iniciar uma reclamação de privacidade não penalizará automaticamente uma pessoa. remetente com um aviso das diretrizes da comunidade. Em vez disso, as Diretrizes de Privacidade do YouTube funcionam separadamente, levando à remoção de conteúdo sem restrições adicionais de upload. No entanto, violações repetidas de privacidade podem desencadear outras ações na conta.