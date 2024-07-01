يسمح YouTube بطلبات الإزالة للمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يحاكي الميزات الشخصية

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YouTube بهدوء تغييرًا كبيرًا في السياسة يسمح للأفراد بطلب إزالة المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي يحاكي وجوههم أو أصواتهم. يعمل هذا التحديث، الذي تم طرحه في شهر يونيو، على توسيع نطاق عملية طلب الخصوصية الشاملة في YouTube ويعتمد على أجندة الذكاء الاصطناعي المسؤولة للشركة التي تم تقديمها في شهر نوفمبر الماضي.

النهج المنقح يحول التركيز من التحريف العميق إلى المخاوف المتعلقة بالخصوصية. يمكن للأفراد المتأثرين الآن تقديم طلبات الإزالة على وجه التحديد باعتبارها انتهاكات للخصوصية. ومع ذلك، لا تضمن جميع الطلبات إزالة المحتوى. سيأخذ YouTube في الاعتبار عدة عوامل، مثل ما إذا كان محتوى الذكاء الاصطناعي مُصنفًا على هذا النحو، وما إذا كان يحدد هوية فرد بشكل فريد، وقيمة المصلحة العامة، بما في ذلك عناصر المحاكاة الساخرة أو الهجاء. p>

علاوة على ذلك، يأخذ YouTube في الاعتبار ما إذا كانت المواد التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن شخصيات عامة أو تعرض سلوكيات حساسة مثل الأنشطة الإجرامية أو التأييد، والتي يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على الرأي العام، لا سيما أثناء مواسم الانتخابات.

بمجرد تلقي الشكوى، يكون لدى القائم بتحميل المحتوى فترة 48 ساعة لمعالجتها. إذا لم تتم إزالة المحتوى خلال هذا الإطار الزمني، فسيبدأ YouTube في إجراء مراجعة. قد تتضمن النتيجة الإزالة الكاملة للفيديو، بالإضافة إلى اسم الفرد ومعلوماته الشخصية من العنوان والوصف والعلامات. إن مجرد جعل مقطع فيديو خاصًا لا يتوافق مع طلب الإزالة نظرًا لاحتمال التراجع العام في أي وقت.

في شهر مارس، قدم YouTube أ. أداة Creator Studio للمبدعين للكشف عن وقت إنشاء المحتوى باستخدام الوسائط الاصطناعية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. في الآونة الأخيرة، اختبر YouTube ميزة تسمح للمستخدمين بالمساهمة بملاحظات لسياق مقاطع الفيديو، مما يساعد في تحديد ما إذا كانت محاكاة ساخرة أو ربما تكون مضللة.

< يؤكدspan class="notranslate">YouTube على تأييده للذكاء الاصطناعي للاستخدامات المفيدة، وهو ما يتضح من استكشافاته في الذكاء الاصطناعي التوليدي لتلخيص التعليقات وأدوات المحادثة. ومع ذلك، تؤكد الشركة أن محتوى الذكاء الاصطناعي يجب أن يلتزم بإرشادات مجتمع YouTube، بغض النظر عن الإفشاء.

لن يؤدي بدء شكوى الخصوصية إلى معاقبة أي شخص تلقائيًا القائم بالتحميل الذي تعرض لمخالفة إرشادات المنتدى. وبدلاً من ذلك، تعمل إرشادات الخصوصية في YouTube بشكل منفصل، مما يؤدي إلى إزالة المحتوى دون قيود إضافية على التحميل. ومع ذلك، قد تؤدي انتهاكات الخصوصية المتكررة إلى اتخاذ المزيد من إجراءات الحساب.