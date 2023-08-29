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JetBrains 推出增强型 Compose Multiplatform 1.5.0，具有 iOS 优化和通用 API

Aug 29, 2023
JetBrains 推出增强型 Compose Multiplatform 1.5.0，具有 iOS 优化和通用 API

随着 JetBrains 推出 Compose Multiplatform 1.5.0，科技界见证了另一项重大增强，这是专为 Kotlin 编程语言设计的声明式 UI 框架的改进版本。新的更新带来了与 iOS 相关的重大改进和可靠的代码 API，可用于广泛的用途，包括对话框、弹出窗口和 WindowInsets。

Compose Multiplatform 1.5.0 于 8 月 27 日向公众发布，扩大了对话框的应用范围，以处理涉及用户做出选择或输入数据的模态事件。它扩展了弹出窗口的使用以涵盖非模式行为，例如扩展的可选功能。基本类型 Dialog 和 Popup，以及 DropdownMenu 和 AlertDialog 都可以通过通用代码进行普遍访问，因此消除了对特定于平台的功能的需要。

该框架还引入了 WindowInsets API，它概述了停止内容与系统 UI 重叠所需的调整，可无缝适用于 Android 和 iOS 移动平台。开发人员发现此 API 在绘制凹口后面的背景内容时特别有用。

Compose Multiplatform 1.5.0 以Jetpack Compose 1.5 为基础，Jetpack Compose 1.5 是 Google 专门用于构建本机 Android UI 的工具包。此外，它还融入了 Google Material Design 3 1.1 版的元素，这是一个理想的开源设计系统，首次推出了底部表单和时间选择器等新组件。

Compose Multiplatform 强调其广泛的应用范围，通过将Jetpack Compose UI 框架的功能从 Android 扩展到桌面、iOS 和 Web 领域，登上了舞台。虽然桌面版本稳定，但 iOS 仍处于 alpha 阶段，Web 部署正处于实验阶段。开发人员可以在 GitHub 上方便地找到 Compose Multiplatform 1.5.0。

在这个新版本中，iOS 进行了一些有益的修改。它改进了滚动以模拟平台的外观和感觉、简化资源管理并增强文本处理。 iOS 上的动态类型功能使用户能够选择自己喜欢的字体大小，以提高清晰度或容纳更多内容 - 相对于此系统设置，此类文本大小在应用程序范围内使用。

除了 iOS 升级之外，帧速率也从之前的每秒 60 帧的上限提升至 120 帧/秒。这一大幅提升旨在缓解 120Hz 屏幕设备上的 UI 缓慢问题。

最后，为了简化开发人员的旅程，Compose Multiplatform 1.5.0 稳定了对桌面使用 Compose 测试的支持。它重新定义了测试环境，消除了以前的限制，使开发人员能够为应用程序设计广泛的 UI 测试。另一个令人兴奋的更新是在 Swing 组件中实验性地引入了 Compose 面板的增强渲染。这一创新功能减少了面板显示、调整大小或隐藏时发生的过渡渲染问题。

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