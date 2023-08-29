JetBrains 推出增强型 Compose Multiplatform 1.5.0，具有 iOS 优化和通用 API

随着 JetBrains 推出 Compose Multiplatform 1.5.0，科技界见证了另一项重大增强，这是专为 Kotlin 编程语言设计的声明式 UI 框架的改进版本。新的更新带来了与 iOS 相关的重大改进和可靠的代码 API，可用于广泛的用途，包括对话框、弹出窗口和 WindowInsets。

Compose Multiplatform 1.5.0 于 8 月 27 日向公众发布，扩大了对话框的应用范围，以处理涉及用户做出选择或输入数据的模态事件。它扩展了弹出窗口的使用以涵盖非模式行为，例如扩展的可选功能。基本类型 Dialog 和 Popup，以及 DropdownMenu 和 AlertDialog 都可以通过通用代码进行普遍访问，因此消除了对特定于平台的功能的需要。

该框架还引入了 WindowInsets API，它概述了停止内容与系统 UI 重叠所需的调整，可无缝适用于 Android 和 iOS 移动平台。开发人员发现此 API 在绘制凹口后面的背景内容时特别有用。

Compose Multiplatform 1.5.0 以Jetpack Compose 1.5 为基础，Jetpack Compose 1.5 是 Google 专门用于构建本机 Android UI 的工具包。此外，它还融入了 Google Material Design 3 1.1 版的元素，这是一个理想的开源设计系统，首次推出了底部表单和时间选择器等新组件。

Compose Multiplatform 强调其广泛的应用范围，通过将Jetpack Compose UI 框架的功能从 Android 扩展到桌面、iOS 和 Web 领域，登上了舞台。虽然桌面版本稳定，但 iOS 仍处于 alpha 阶段，Web 部署正处于实验阶段。开发人员可以在 GitHub 上方便地找到 Compose Multiplatform 1.5.0。

在这个新版本中，iOS 进行了一些有益的修改。它改进了滚动以模拟平台的外观和感觉、简化资源管理并增强文本处理。 iOS 上的动态类型功能使用户能够选择自己喜欢的字体大小，以提高清晰度或容纳更多内容 - 相对于此系统设置，此类文本大小在应用程序范围内使用。

除了 iOS 升级之外，帧速率也从之前的每秒 60 帧的上限提升至 120 帧/秒。这一大幅提升旨在缓解 120Hz 屏幕设备上的 UI 缓慢问题。

最后，为了简化开发人员的旅程，Compose Multiplatform 1.5.0 稳定了对桌面使用 Compose 测试的支持。它重新定义了测试环境，消除了以前的限制，使开发人员能够为应用程序设计广泛的 UI 测试。另一个令人兴奋的更新是在 Swing 组件中实验性地引入了 Compose 面板的增强渲染。这一创新功能减少了面板显示、调整大小或隐藏时发生的过渡渲染问题。

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