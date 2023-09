JetBrains lancia la versione multipiattaforma 1.5.0 di Compose migliorata con ottimizzazioni iOS e API universali

Il mondo tecnologico è testimone di un altro importante miglioramento quando JetBrains presenta Compose Multiplatform 1.5.0, una versione perfezionata del suo framework UI dichiarativo progettato per il linguaggio di programmazione Kotlin. Il nuovo aggiornamento apporta miglioramenti significativi relativi a iOS e API di codice affidabili per un'ampia gamma di utilizzi, inclusi finestre di dialogo, popup e WindowInset.

Svelata al pubblico il 27 agosto, Compose Multiplatform 1.5.0 amplia la sua applicazione di finestre di dialogo per gestire eventi modali che coinvolgono gli utenti che effettuano scelte o immettono dati. Estende l'uso dei popup per coprire comportamenti non modali come funzionalità opzionali estese. I tipi di base, Dialog e Popup, insieme a DropdownMenu e AlertDialog, sono tutti universalmente accessibili dal codice comune, eliminando quindi la necessità di funzionalità specifiche della piattaforma.

Il framework introduce inoltre l'API WindowInsets che delinea le modifiche necessarie per interrompere la sovrapposizione del contenuto con l'interfaccia utente del sistema, applicabile senza problemi su piattaforme mobili Android e iOS. Gli sviluppatori trovano questa API particolarmente utile per disegnare contenuti di sfondo dietro la tacca.

Compose Multiplatform 1.5.0 ha le sue fondamenta in Jetpack Compose 1.5, un toolkit di Google creato appositamente per la creazione di interfacce utente Android native. Inoltre, incorpora elementi di Material Design 3 di Google versione 1.1, un desiderabile sistema di progettazione open source che ha introdotto nuovi componenti come fogli inferiori e selettori di tempo.

Sottolineando la sua vasta gamma di applicazioni, Compose Multiplatform sale sul palco amplificando le funzionalità del framework dell'interfaccia utente Jetpack Compose ben oltre Android fino al desktop, iOS e ai domini web. Mentre la variante desktop è stabile, iOS è in fase alpha e la distribuzione web è in fase sperimentale. Gli sviluppatori possono trovare comodamente Compose Multiplatform 1.5.0 su GitHub.

Con questa nuova versione, arrivano su iOS diverse modifiche nutrienti. Perfeziona lo scorrimento per emulare l'aspetto e le sensazioni della piattaforma, semplifica la gestione delle risorse e migliora la gestione del testo. La funzione Tipo dinamico su iOS consente agli utenti di selezionare la dimensione del carattere preferita, per una maggiore chiarezza o per ospitare più contenuti, con tale dimensione del testo utilizzata a livello di app rispetto a questa impostazione di sistema.

Oltre agli aggiornamenti di iOS, i frame rate sono stati aumentati fino a 120 fotogrammi al secondo, allontanandosi dal precedente limite di 60 fotogrammi al secondo. Questo aumento sostanziale è destinato ad alleviare i problemi di lentezza dell'interfaccia utente sui dispositivi dotati di schermi a 120 Hz.

Infine, con un miglioramento volto a facilitare il percorso degli sviluppatori, Compose Multiplatform 1.5.0 stabilizza il supporto per i test su Compose per uso desktop. Ridefinendo il panorama dei test, elimina le limitazioni precedenti, consentendo agli sviluppatori di realizzare test approfonditi dell'interfaccia utente per le applicazioni. Un ulteriore aggiornamento entusiasmante è l'introduzione sperimentale del rendering avanzato per i pannelli Compose all'interno dei componenti Swing. Questa funzionalità innovativa riduce i problemi di rendering transitorio che si verificano quando i pannelli vengono visualizzati, ridimensionati o nascosti.

