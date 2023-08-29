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JetBrains выпускает расширенную многоплатформенную версию Compose 1.5.0 с оптимизацией для iOS и универсальными API

29, авг. 2023
JetBrains выпускает расширенную многоплатформенную версию Compose 1.5.0 с оптимизацией для iOS и универсальными API

Мир технологий стал свидетелем еще одного значительного улучшения: JetBrains представляет Compose Multiplatform 1.5.0, усовершенствованную версию своей декларативной среды пользовательского интерфейса, разработанную для языка программирования Kotlin. Свежее обновление содержит значительные улучшения, связанные с iOS, и надежные API-интерфейсы кода для широкого спектра применений, включая диалоговые окна, всплывающие окна и WindowInsets.

Представленная публике 27 августа, Compose Multiplatform 1.5.0 расширяет возможности применения диалогов для обработки модальных событий, в которых пользователи делают выбор или вводят данные. Он расширяет возможности использования всплывающих окон, охватывая немодальное поведение, например расширенные дополнительные функции. Базовые типы Dialog и Popup, а также DropdownMenu и AlertDialog универсально доступны из общего кода, что устраняет необходимость в функциональности, специфичной для платформы.

В рамках платформы также реализован API WindowInsets, в котором описаны необходимые корректировки, чтобы предотвратить дублирование контента с системным пользовательским интерфейсом, который легко применим как на мобильных платформах Android, так и на iOS. Разработчики находят этот API особенно полезным при отрисовке фонового содержимого за вырезом.

Compose Multiplatform 1.5.0 основан на Jetpack Compose 1.5, наборе инструментов от Google, специально созданном для создания собственных пользовательских интерфейсов Android. Кроме того, он включает в себя элементы Google Material Design 3 версии 1.1 — желательной системы дизайна с открытым исходным кодом, в которой представлены новые компоненты, такие как нижние листы и средства выбора времени.

Подчеркивая широкий спектр приложений, Compose Multiplatform выходит на сцену, расширяя возможности платформы пользовательского интерфейса Jetpack Compose далеко за пределами Android, на настольных компьютерах, iOS и в веб-доменах. Хотя настольный вариант стабилен, iOS находится на стадии альфа-версии, а веб-развертывание находится на экспериментальной стадии. Разработчики могут легко найти Compose Multiplatform 1.5.0 на GitHub.

В этом новом выпуске в iOS внесено несколько важных изменений. Он совершенствует прокрутку, чтобы имитировать внешний вид и ощущения платформы, оптимизирует управление ресурсами и улучшает обработку текста. Функция динамического типа в iOS позволяет пользователям выбирать предпочтительный размер шрифта для большей ясности или для размещения большего количества контента — при этом такой размер текста используется во всем приложении относительно этого системного параметра.

Помимо обновлений iOS, частота кадров была увеличена до 120 кадров в секунду, по сравнению с предыдущим ограничением в 60 кадров в секунду. Это существенное увеличение призвано решить проблемы с медленным пользовательским интерфейсом на устройствах с экранами с частотой 120 Гц.

Наконец, в качестве усовершенствования, призванного облегчить работу разработчиков, Compose Multiplatform 1.5.0 стабилизирует поддержку тестирования Compose для использования на настольных компьютерах. Переопределяя среду тестирования, он устраняет предыдущие ограничения, позволяя разработчикам создавать обширные тесты пользовательского интерфейса для приложений. Еще одним интересным обновлением является экспериментальное введение улучшенного рендеринга для панелей Compose в компонентах Swing. Эта инновационная функция устраняет проблемы переходного рендеринга, возникающие при отображении, изменении размера или скрытии панелей.

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