تطرح JetBrains الإصدار 1.5.0 المحسّن من نظام الإنشاء المتعدد الذي يتميز بتحسينات iOS وواجهات برمجة التطبيقات العالمية

يشهد عالم التكنولوجيا تحسينًا كبيرًا آخر حيث كشفت JetBrains عن Compose Multiplatform 1.5.0، وهو نسخة محسنة من إطار عمل واجهة المستخدم التعريفي المصمم للغة برمجة Kotlin. يوفر التحديث الجديد تحسينات كبيرة متعلقة بنظام التشغيل iOS وواجهات برمجة التطبيقات للتعليمات البرمجية التي يمكن الاعتماد عليها لمجموعة واسعة من الاستخدام، بما في ذلك مربعات الحوار والنوافذ المنبثقة وWindowInsets.

تم الكشف عن Compose Multiplatform 1.5.0 للعامة في 27 أغسطس، وهو يوسع تطبيقه لمربعات الحوار للتعامل مع الأحداث المشروطة التي تتضمن قيام المستخدمين باتخاذ الاختيارات أو إدخال البيانات. فهو يوسع نطاق استخدام النوافذ المنبثقة ليشمل السلوك غير المشروط مثل الوظائف الاختيارية الموسعة. الأنواع الأساسية، Dialog وPopup، جنبًا إلى جنب مع DropdownMenu وAlertDialog، يمكن الوصول إليها جميعًا عالميًا من خلال الكود المشترك، وبالتالي القضاء على ضرورة الوظائف الخاصة بالمنصة.

يقدم إطار العمل أيضًا واجهة برمجة تطبيقات WindowInsets التي تحدد التعديلات المطلوبة لوقف تداخل المحتوى مع واجهة مستخدم النظام، والتي يمكن تطبيقها بسلاسة على منصات الهواتف المحمولة Android وiOS. يجد المطورون أن واجهة برمجة التطبيقات هذه مفيدة بشكل خاص في رسم محتوى الخلفية خلف الشق.

يرتكز Compose Multiplatform 1.5.0 على Jetpack Compose 1.5، وهي مجموعة أدوات من Google مصممة خصيصًا لإنشاء واجهات مستخدم Android أصلية. علاوة على ذلك، فهو يشتمل على عناصر من الإصدار 1.1 من الإصدار 1.1 من تصميم المواد 3 من Google - وهو نظام تصميم مرغوب فيه مفتوح المصدر ظهر لأول مرة مكونات جديدة مثل الأوراق السفلية ومنتقيات الوقت.

من خلال التركيز على نطاقه الواسع من التطبيقات، يأخذ Compose Multiplatform المسرح من خلال تضخيم قدرات إطار عمل Jetpack Compose UI إلى ما هو أبعد من Android إلى سطح المكتب وiOS ومجالات الويب. على الرغم من أن إصدار سطح المكتب مستقر، إلا أن نظام التشغيل iOS في مرحلة ألفا والنشر على الويب في مرحلة تجريبية. يمكن للمطورين العثور بسهولة على Compose Multiplatform 1.5.0 على GitHub.

مع هذا الإصدار الجديد، تأتي العديد من التعديلات المغذية لنظام iOS. فهو يعمل على تحسين التمرير لمحاكاة مظهر النظام الأساسي ومظهره، وتبسيط إدارة الموارد، وتحسين التعامل مع النص. تعمل ميزة النوع الديناميكي على iOS على تمكين المستخدمين من تحديد حجم الخط المفضل لديهم، لمزيد من الوضوح أو لاستيعاب المزيد من المحتوى - مع استخدام حجم النص هذا على مستوى التطبيق مقارنةً بإعداد النظام هذا.

علاوة على ترقيات نظام التشغيل iOS، تم رفع معدلات الإطارات إلى 120 إطارًا في الثانية، مبتعدًا عن الحد الأقصى السابق البالغ 60 إطارًا في الثانية. تم تعيين هذه الزيادة الكبيرة للتخفيف من مشكلات واجهة المستخدم البطيئة على الأجهزة التي تحتوي على شاشات 120 هرتز.

وأخيرًا، في تحسين يهدف إلى تسهيل رحلة المطورين، يعمل Compose Multiplatform 1.5.0 على تثبيت الدعم للاختبار على Compose لاستخدام سطح المكتب. ومن خلال إعادة تعريف مشهد الاختبار، فإنه يلغي القيود السابقة، مما يمكّن المطورين من صياغة اختبارات واسعة النطاق لواجهة المستخدم للتطبيقات. هناك تحديث إضافي مثير وهو التقديم التجريبي للعرض المحسّن للوحات Compose داخل مكونات Swing. تعمل هذه الميزة المبتكرة على الحد من مشكلات العرض الانتقالية التي تحدث عند عرض اللوحات أو تغيير حجمها أو إخفائها.

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