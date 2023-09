JetBrains déploie la version 1.5.0 améliorée de Compose Multiplatform avec des optimisations iOS et des API universelles

Le monde de la technologie est témoin d'une autre amélioration majeure alors que JetBrains dévoile Compose Multiplatform 1.5.0, une version raffinée de son framework d'interface utilisateur déclarative conçu pour le langage de programmation Kotlin. La nouvelle mise à jour apporte des améliorations significatives liées à iOS et des API de code fiables pour un large éventail d'utilisations, notamment les boîtes de dialogue, les fenêtres contextuelles et les WindowInsets.

Dévoilé au public le 27 août, Compose Multiplatform 1.5.0 élargit son application de dialogues pour gérer les événements modaux qui impliquent que les utilisateurs fassent des choix ou saisissent des données. Il étend l'utilisation des fenêtres contextuelles pour couvrir le comportement non modal tel que les fonctionnalités facultatives étendues. Les types de base, Dialog et Popup, ainsi que DropdownMenu et AlertDialog, sont tous universellement accessibles à partir du code commun, éliminant ainsi la nécessité de fonctionnalités spécifiques à la plate-forme.

Le framework inaugure également l'API WindowInsets qui décrit les ajustements nécessaires pour mettre fin au chevauchement du contenu avec l'interface utilisateur du système, applicable de manière transparente sur les plates-formes mobiles Android et iOS. Les développeurs trouvent cette API particulièrement utile pour dessiner le contenu d'arrière-plan derrière l'encoche.

Compose Multiplatform 1.5.0 repose sur Jetpack Compose 1.5, une boîte à outils de Google spécialement conçue pour créer des interfaces utilisateur Android natives. En outre, il intègre des éléments de Material Design 3 version 1.1 de Google - un système de conception open source souhaitable qui a lancé de nouveaux composants tels que des feuilles de fond et des sélecteurs de temps.

Mettant l'accent sur sa vaste gamme d'applications, Compose Multiplatform prend le devant de la scène en amplifiant les capacités du framework Jetpack Compose UI bien au-delà d'Android vers les domaines de bureau, iOS et Web. Bien que la variante de bureau soit stable, iOS est en phase alpha et le déploiement Web est en phase expérimentale. Les développeurs peuvent facilement trouver Compose Multiplatform 1.5.0 sur GitHub.

Avec cette nouvelle version, plusieurs modifications nourrissantes arrivent sur iOS. Il affine le défilement pour imiter l'apparence et la convivialité de la plate-forme, rationalise la gestion des ressources et améliore la gestion du texte. La fonctionnalité Dynamic Type sur iOS permet aux utilisateurs de sélectionner leur taille de police préférée, pour plus de clarté ou pour accueillir plus de contenu, cette taille de texte étant utilisée dans toute l'application par rapport à ce paramètre système.

En plus des mises à niveau iOS, les fréquences d'images ont été augmentées jusqu'à 120 images par seconde, s'éloignant ainsi de la limite précédente de 60 images par seconde. Cette augmentation substantielle devrait atténuer les problèmes de lenteur de l’interface utilisateur sur les appareils dotés d’écrans 120 Hz.

Enfin, dans une amélioration visant à faciliter le parcours des développeurs, Compose Multiplatform 1.5.0 stabilise le support des tests sur Compose pour une utilisation bureautique. En redéfinissant le paysage des tests, il élimine les limitations précédentes, permettant aux développeurs de créer des tests d'interface utilisateur approfondis pour les applications. Une autre mise à jour intéressante est l'introduction expérimentale d'un rendu amélioré pour les panneaux Compose dans les composants Swing. Cette fonctionnalité innovante réduit les problèmes de rendu de transition qui se produisent lorsque les panneaux s'affichent, sont redimensionnés ou masqués.

