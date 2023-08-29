JetBrains, iOS Optimizasyonları ve Evrensel API'ler İçeren Gelişmiş Compose Multiplatform 1.5.0'ı Sunuyor

JetBrains, Kotlin programlama dili için tasarlanmış bildirimsel UI çerçevesinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Compose Multiplatform 1.5.0'ı tanıtırken teknoloji dünyası bir başka büyük gelişmeye daha tanık oluyor. Yeni güncelleme, iOS ile ilgili önemli iyileştirmeler ve diyaloglar, açılır pencereler ve WindowInset'ler de dahil olmak üzere geniş bir kullanım yelpazesi için güvenilir kod API'leri getiriyor.

27 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanan Compose Multiplatform 1.5.0, kullanıcıların seçim yapmasını veya veri girmesini içeren modal olayları yönetmek için diyalog uygulamasını genişletiyor. Kullanım açılır pencerelerini, genişletilmiş isteğe bağlı işlevler gibi modal olmayan davranışları kapsayacak şekilde genişletir. DropdownMenu ve AlertDialog'un yanı sıra Dialog ve Popup temel türlerinin tümüne ortak koddan evrensel olarak erişilebilir, dolayısıyla platforma özgü işlevsellik gerekliliği ortadan kalkar.

Çerçeve ayrıca, hem Android hem de iOS mobil platformlarında sorunsuz bir şekilde uygulanabilen, içeriğin sistem kullanıcı arayüzüyle çakışmasını durdurmak için gerekli ayarlamaları özetleyen WindowInsets API'sini de kullanıyor. Geliştiriciler bu API'yi özellikle çentiğin arkasındaki arka plan içeriğini çizmede yararlı buluyor.

Compose Multiplatform 1.5.0'ın temeli, Google'ın yerel Android kullanıcı arayüzleri oluşturmak için özel olarak oluşturduğu bir araç seti olan Jetpack Compose 1.5'e dayanmaktadır. Ayrıca, Google'ın Materyal Tasarımı 3 sürüm 1.1'in öğelerini de içeriyor; bu, alt sayfalar ve zaman seçiciler gibi yeni bileşenleri piyasaya süren, arzu edilen bir açık kaynaklı tasarım sistemidir.

Kapsamlı uygulama yelpazesini vurgulayan Compose Multiplatform, Jetpack Compose UI çerçevesinin yeteneklerini Android'in çok ötesinde masaüstü, iOS ve web alanlarına taşıyarak sahneye çıkıyor. Masaüstü sürümü kararlı olsa da iOS alfa aşamasındadır ve web dağıtımı deneysel aşamadadır. Geliştiriciler Compose Multiplatform 1.5.0'ı GitHub'da rahatlıkla bulabilirler.

Bu yeni sürümle birlikte iOS'a birçok besleyici değişiklik geliyor. Platformun görünümünü ve hissini taklit etmek için kaydırmayı iyileştirir, kaynak yönetimini kolaylaştırır ve metin işlemeyi geliştirir. İOS'taki Dinamik Yazım özelliği, kullanıcılara daha fazla netlik sağlamak veya daha fazla içerik barındırmak için tercih ettikleri yazı tipi boyutunu seçme olanağı tanır; bu tür metin boyutu, bu sistem ayarına göre uygulama genelinde kullanılır.

İOS yükseltmelerinin yanı sıra, kare hızları saniyede 120 kareye çıkarıldı ve önceki sınır olan saniyede 60 kareden uzaklaşıldı. Bu önemli artışın, 120Hz ekranlara sahip cihazlardaki yavaş kullanıcı arayüzü sorunlarını hafifletmesi amaçlanıyor.

Son olarak, geliştiricilerin yolculuğunu kolaylaştırmayı amaçlayan bir iyileştirmeyle Compose Multiplatform 1.5.0, masaüstü kullanım için Compose üzerinde yapılan testlere yönelik desteği stabilize ediyor. Test ortamını yeniden tanımlayarak önceki sınırlamaları ortadan kaldırarak geliştiricilerin uygulamalar için kapsamlı kullanıcı arayüzü testleri oluşturmasına olanak tanır. Heyecan verici ek bir güncelleme, Swing bileşenleri içindeki Compose panelleri için gelişmiş işlemenin deneysel olarak tanıtılmasıdır. Bu yenilikçi özellik, paneller görüntülenirken, yeniden boyutlandırılırken veya gizlenirken ortaya çıkan geçişli görüntü oluşturma sorunlarını azaltır.

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