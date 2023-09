JetBrains lança multiplataforma Compose 1.5.0 aprimorada com otimizações para iOS e APIs universais

O mundo da tecnologia testemunha outro grande aprimoramento com a JetBrains lançando o Compose Multiplatform 1.5.0, uma versão refinada de sua estrutura de UI declarativa projetada para a linguagem de programação Kotlin. A nova atualização traz melhorias significativas relacionadas ao iOS e APIs de código confiáveis ​​para uma ampla variedade de uso, incluindo diálogos, pop-ups e WindowInsets.

Apresentado ao público no dia 27 de agosto, o Compose Multiplatform 1.5.0 amplia sua aplicação de diálogos para lidar com eventos modais que envolvem usuários fazendo escolhas ou inserindo dados. Ele estende o uso de pop-ups para cobrir comportamentos não modais, como funcionalidades opcionais estendidas. Os tipos base, Dialog e Popup, juntamente com DropdownMenu e AlertDialog, são todos universalmente acessíveis a partir do código comum, eliminando assim a necessidade de funcionalidades específicas da plataforma.

A estrutura também inaugura a API WindowInsets, que descreve os ajustes necessários para interromper a sobreposição do conteúdo com a IU do sistema, aplicável perfeitamente nas plataformas móveis Android e iOS. Os desenvolvedores consideram esta API particularmente útil para desenhar conteúdo de fundo atrás do entalhe.

O Compose Multiplatform 1.5.0 tem como base o Jetpack Compose 1.5, um kit de ferramentas do Google desenvolvido especificamente para a criação de interfaces de usuário nativas do Android. Além disso, incorpora elementos do Material Design 3 versão 1.1 do Google - um desejável sistema de design de código aberto que estreou novos componentes, como folhas inferiores e seletores de tempo.

Enfatizando sua ampla gama de aplicativos, o Compose Multiplatform sobe ao palco amplificando os recursos da estrutura de UI Jetpack Compose muito além do Android para desktop, iOS e domínios da web. Embora a variante para desktop esteja estável, o iOS está em estágio alfa e a implantação na web está em fase experimental. Os desenvolvedores podem encontrar convenientemente o Compose Multiplatform 1.5.0 no GitHub.

Com esta nova versão, várias alterações interessantes chegam ao iOS. Ele refina a rolagem para emular a aparência da plataforma, simplifica o gerenciamento de recursos e aprimora o manuseio de texto. O recurso Dynamic Type no iOS permite que os usuários selecionem seu tamanho de fonte preferido, para maior clareza ou para acomodar mais conteúdo – com esse tamanho de texto usado em todo o aplicativo em relação a esta configuração do sistema.

Além das atualizações do iOS, as taxas de quadros aumentaram para 120 quadros por segundo, afastando-se do limite anterior de 60 quadros por segundo. Este aumento substancial visa aliviar problemas de interface de usuário lentos em dispositivos com telas de 120 Hz.

Por fim, em uma melhoria que visa facilitar a jornada dos desenvolvedores, o Compose Multiplatform 1.5.0 estabiliza o suporte para testes no Compose para uso em desktop. Redefinindo o cenário de testes, ele erradica limitações anteriores, permitindo que os desenvolvedores criem testes de UI extensivos para aplicativos. Uma atualização adicional interessante é a introdução experimental de renderização aprimorada para painéis do Compose nos componentes Swing. Esse recurso inovador reduz problemas de renderização transicional que ocorrem quando os painéis são exibidos, redimensionados ou ocultados.

