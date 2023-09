JetBrains introduceert verbeterde Compose Multiplatform 1.5.0 met iOS-optimalisaties en universele API's

De technische wereld is getuige van een nieuwe grote verbetering nu JetBrains Compose Multiplatform 1.5.0 onthult, een verfijnde versie van zijn declaratieve UI-framework ontworpen voor de Kotlin-programmeertaal. De nieuwe update brengt aanzienlijke iOS-gerelateerde verbeteringen en betrouwbare code-API's met zich mee voor een breed scala aan toepassingen, waaronder dialoogvensters, pop-ups en WindowInsets.

De Compose Multiplatform 1.5.0, die op 27 augustus aan het publiek werd onthuld, verbreedt de toepassing van dialogen om modale gebeurtenissen af ​​te handelen waarbij gebruikers keuzes maken of gegevens invoeren. Het breidt de gebruikspop-ups uit tot niet-modaal gedrag, zoals uitgebreide optionele functionaliteiten. De basistypen Dialog en Popup zijn, naast DropdownMenu en AlertDialog, allemaal universeel toegankelijk via de gemeenschappelijke code, waardoor de noodzaak voor platformspecifieke functionaliteit wordt geëlimineerd.

Het raamwerk luidt ook de WindowInsets API in, die de vereiste aanpassingen schetst om de overlapping van de inhoud met de systeem-UI te stoppen, die naadloos toepasbaar is op zowel mobiele Android- als iOS-platforms. Ontwikkelaars vinden deze API vooral nuttig bij het tekenen van achtergrondinhoud achter de inkeping.

Compose Multiplatform 1.5.0 vindt zijn basis in Jetpack Compose 1.5, een toolkit van Google die speciaal is gebouwd voor het bouwen van native Android-gebruikersinterfaces. Bovendien bevat het elementen uit Google's Material Design 3 versie 1.1 - een wenselijk open-source ontwerpsysteem dat nieuwe componenten introduceerde, zoals onderbladen en tijdkiezers.

Compose Multiplatform benadrukt het uitgebreide toepassingsbereik en betreedt het podium door de mogelijkheden van het Jetpack Compose UI-framework tot ver buiten Android uit te breiden naar de desktop-, iOS- en webdomeinen. Hoewel de desktopvariant stabiel is, bevindt iOS zich in een alfafase en bevindt de webimplementatie zich in de experimentele fase. Ontwikkelaars kunnen Compose Multiplatform 1.5.0 gemakkelijk vinden op GitHub.

Met deze nieuwe release komen er verschillende voedende wijzigingen naar iOS. Het verfijnt het scrollen om het uiterlijk en de uitstraling van het platform na te bootsen, stroomlijnt het bronnenbeheer en verbetert de tekstverwerking. Met de Dynamic Type-functie op iOS kunnen gebruikers hun favoriete lettergrootte selecteren, voor meer duidelijkheid of om meer inhoud te kunnen bevatten, waarbij een dergelijke tekstgrootte in de hele app wordt gebruikt in verhouding tot deze systeeminstelling.

Naast de iOS-upgrades zijn de framesnelheden verhoogd naar 120 frames per seconde, wat afwijkt van de vorige limiet van 60 frames per seconde. Deze substantiële verhoging zal trage UI-problemen op apparaten met 120Hz-schermen verlichten.

Ten slotte stabiliseert Compose Multiplatform 1.5.0, als verbetering gericht op het vergemakkelijken van het ontwikkeltraject, de ondersteuning voor het testen op Compose voor desktopgebruik. Het herdefiniëert het testlandschap en elimineert eerdere beperkingen, waardoor ontwikkelaars uitgebreide UI-tests voor applicaties kunnen maken. Een extra opwindende update is de experimentele introductie van verbeterde weergave voor Compose-panelen binnen Swing-componenten. Deze innovatieve functie beperkt overgangsproblemen met weergave die optreden wanneer panelen worden weergegeven, vergroot of verkleind of verborgen zijn.

