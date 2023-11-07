在应用程序监视和分析的上下文中，“自定义指标”是指根据单个应用程序、系统或业务流程的要求设计、记录和监视的一组特定的可测量数据点。自定义指标可提供对软件应用程序的性能、运行状况和功能的深入了解，并经过定制以跟踪对开发人员或利益相关者最重要的方面。这些指标对于了解应用程序的运行状态并主动识别可能影响其可用性或性能的问题至关重要。

虽然 CPU 使用率、内存消耗和响应时间等标准指标可以让您对应用程序的性能有基本的了解，但它们可能并不总是足以解决特定系统或用例的特定问题和独特要求。这就是自定义指标发挥作用的地方，它提供更深层次的监控，可以有效捕获对软件应用程序的运行和成功至关重要的关键绩效指标 (KPI)。

例如，考虑使用AppMaster no-code平台创建的电子商务应用程序。除了标准绩效指标之外，您可能还需要监控转化率、平均订单价值或购物车放弃率，这些都是行业特定的 KPI，可让您跟踪在线商店的成功情况。自定义指标使您能够弥合通用、开箱即用的指标与应用程序的特定要求之间的差距，提供准确反映软件运行状况和性能的见解。

自定义指标是现代应用程序性能管理 (APM) 工具的组成部分，旨在捕获、处理并向开发人员和系统管理员提供相关信息。通过合并自定义指标，APM 工具可以提供可操作的数据，以帮助优化性能、增强用户体验并实现业务目标。此外，这些指标可以作为预警信号，主动检测和诊断可能导致系统故障或性能下降的错误和瓶颈。

在应用程序监控和分析中使用自定义指标的一些好处包括：

更好地了解应用程序的性能和运行状况，从而促进更好的决策并有助于对系统和应用程序配置进行明智的调整。

主动识别潜在问题和瓶颈，以便采取先发制人的行动，防止系统故障或生产力损失。

增强的用户体验，因为应用程序性能的改进和错误的减少可以提高客户和最终用户的满意度。

更有意义和可操作的见解，因为自定义指标旨在反映应用程序及其利益相关者的特定需求和优先级，而不是通用的、一刀切的测量。

更好地符合业务目标和行业特定要求，因为可以定制自定义指标来跟踪对组织的成功和盈利能力至关重要的 KPI。

AppMaster的no-code平台为开发人员提供了轻松为其应用程序创建自定义指标的工具和功能。通过提供直观的数据模型和业务逻辑设计器，用户可以定义、记录和监控与其应用程序的性能和成功最相关的指标。此外， AppMaster使应用程序分析能够合并到生成的源代码中，确保性能监控与应用程序本身的无缝集成。

总之，自定义指标是应用程序监控和分析领域不可或缺的一部分，并为开发人员和利益相关者提供有关其软件的运行状况和性能的量身定制的见解。 AppMaster平台使用户能够轻松创建和管理自定义指标，确保采用全面的方法来跟踪应用程序性能和优化用户体验。随着企业越来越依赖定制软件解决方案来实现其目标，自定义指标将继续在提供可操作信息和推动现代应用程序成功方面发挥关键作用。