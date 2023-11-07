Uygulama izleme ve analiz bağlamında "Özel Metrikler", bireysel bir uygulamanın, sistemin veya iş sürecinin gereksinimlerine göre tasarlanan, kaydedilen ve izlenen belirli bir ölçülebilir veri noktaları kümesini ifade eder. Özel Metrikler, geliştiriciler veya paydaşlar için en önemli hususları izlemek üzere özel olarak tasarlanmış olup, bir yazılım uygulamasının performansı, sağlığı ve işlevselliği hakkında öngörüler sağlar. Bu ölçümler, bir uygulamanın operasyonel durumunu anlamak ve kullanılabilirliğini veya performansını etkileyebilecek sorunları proaktif olarak belirlemek için gereklidir.

CPU kullanımı, bellek tüketimi ve yanıt süresi gibi standart ölçümler, bir uygulamanın performansına ilişkin temel bir anlayış sunarken, belirli bir sistemin veya kullanım durumunun belirli endişelerini ve benzersiz gereksinimlerini karşılamak için her zaman yeterli olmayabilir. Bir yazılım uygulamasının işleyişi ve başarısı için hayati önem taşıyan temel performans göstergelerini (KPI'ler) etkili bir şekilde yakalayabilen daha derin bir izleme düzeyi sunan Özel Metrikler burada devreye giriyor.

Örneğin, AppMaster no-code platformu kullanılarak oluşturulmuş bir e-ticaret uygulamasını düşünün. Standart performans metriklerine ek olarak, çevrimiçi mağazanızın başarısını izlemenize olanak tanıyan sektöre özel KPI'lar olan dönüşüm oranını, ortalama sipariş değerini veya alışveriş sepetinden vazgeçme oranını izlemek isteyebilirsiniz. Özel Metrikler, genel, kullanıma hazır metrikler ile uygulamanızın özel gereksinimleri arasındaki boşluğu kapatmanıza olanak tanıyarak yazılımınızın durumunu ve performansını doğru şekilde yansıtan bilgiler sağlar.

Özel Metrikler, ilgili bilgileri yakalamak, işlemek ve geliştiricilere ve sistem yöneticilerine sunmak için tasarlanmış modern uygulama performans yönetimi (APM) araçlarının ayrılmaz bir parçasıdır. APM araçları, Özel Metrikleri birleştirerek performansı optimize etmeye, kullanıcı deneyimini geliştirmeye ve iş hedeflerine ulaşmaya yardımcı olacak eyleme geçirilebilir veriler sağlayabilir. Ayrıca bu ölçümler, sistem arızalarına veya performansın düşmesine yol açabilecek hataları ve darboğazları proaktif olarak tespit etmek ve teşhis etmek için erken uyarı sinyalleri olarak da kullanılabilir.

Uygulama izleme ve analizde Özel Metrikleri kullanmanın faydalarından bazıları şunlardır:

Uygulamanın performansına ve durumuna ilişkin daha fazla görünürlük, daha iyi karar almayı teşvik eder ve sistem ve uygulama yapılandırmalarında bilinçli ayarlamaları kolaylaştırır.

Potansiyel sorunların ve darboğazların proaktif olarak tanımlanması, sistem arızalarını veya üretkenlik kaybını önlemek için önleyici eylemlere olanak tanır.

Uygulama performansı iyileştirmeleri ve hataların azaltılması, daha memnun müşteriler ve son kullanıcılar sağladığından, gelişmiş kullanıcı deneyimi.

Özel Metrikler, genel, herkese uyan tek boyutlu ölçümler yerine, uygulamanın ve paydaşlarının özel ihtiyaçlarını ve önceliklerini yansıtacak şekilde tasarlandığından, daha anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde edilir.

Özel Metrikler, kuruluşun başarısı ve kârlılığı için hayati önem taşıyan KPI'ları takip edecek şekilde özelleştirilebildiğinden, iş hedefleri ve sektöre özel gereksinimlerle daha iyi uyum sağlanır.

AppMaster no-code platformu, geliştiricilere uygulamaları için Özel Metrikleri kolaylıkla oluşturmalarını sağlayacak araçları ve işlevleri sağlar. Kullanıcılar, görsel olarak sezgisel veri modelleri ve iş mantığı tasarımcıları sunarak, uygulamalarının performansı ve başarısıyla en alakalı ölçümleri tanımlayabilir, kaydedebilir ve izleyebilir. Üstelik AppMaster, uygulama analitiğinin oluşturulan kaynak koduna dahil edilmesini sağlayarak performans izlemenin uygulamanın kendisi ile kusursuz entegrasyonunu sağlar.

Sonuç olarak, Özel Metrikler, uygulama izleme ve analiz ortamının vazgeçilmez bir parçasıdır ve geliştiricilere ve paydaşlara, yazılımlarının sağlığı ve performansına ilişkin özel olarak hazırlanmış bilgiler sağlar. AppMaster platformu, kullanıcıların Özel Metrikleri kolaylıkla oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak, uygulama performansının izlenmesine ve kullanıcı deneyiminin optimize edilmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşım sağlar. İşletmeler hedeflerine ulaşmak için özel yazılım çözümlerine giderek daha fazla güvenirken, Özel Metrikler eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamada ve modern uygulamaların başarısını artırmada kritik bir rol oynamaya devam edecek.