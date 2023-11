In de context van applicatiemonitoring en -analyse verwijzen ‘aangepaste statistieken’ naar een specifieke reeks meetbare gegevenspunten die zijn ontworpen, vastgelegd en gemonitord volgens de vereisten van een individuele applicatie, systeem of bedrijfsproces. Aangepaste statistieken bieden inzicht in de prestaties, gezondheid en functionaliteit van een softwareapplicatie en zijn op maat gemaakt om de aspecten bij te houden die het belangrijkst zijn voor de ontwikkelaars of belanghebbenden. Deze statistieken zijn essentieel voor het begrijpen van de operationele status van een applicatie en het proactief identificeren van problemen die de bruikbaarheid of prestaties kunnen beïnvloeden.

Hoewel standaardstatistieken zoals CPU-gebruik, geheugenverbruik en responstijd een fundamenteel inzicht bieden in de prestaties van een applicatie, zijn ze mogelijk niet altijd voldoende om de specifieke problemen en unieke vereisten van een bepaald systeem of gebruiksscenario aan te pakken. Dit is waar Custom Metrics een rol spelen en een dieper niveau van monitoring bieden dat effectief de Key Performance Indicators (KPI's) kan vastleggen die essentieel zijn voor het functioneren en het succes van een softwareapplicatie.

Denk bijvoorbeeld aan een e-commerce-applicatie die is gemaakt met behulp van het AppMaster no-code -platform. Naast de standaard prestatiestatistieken wilt u wellicht ook het conversiepercentage, de gemiddelde bestelwaarde en het percentage verlaten winkelwagentjes monitoren. Dit zijn allemaal branchespecifieke KPI's waarmee u het succes van uw onlinewinkel kunt volgen. Met aangepaste statistieken kunt u de kloof overbruggen tussen generieke, kant-en-klare statistieken en de specifieke vereisten van uw applicatie, waardoor u inzichten krijgt die de gezondheid en prestaties van uw software nauwkeurig weerspiegelen.

Aangepaste statistieken vormen een integraal onderdeel van moderne tools voor applicatieprestatiebeheer (APM), die zijn ontworpen om relevante informatie vast te leggen, te verwerken en te presenteren aan ontwikkelaars en systeembeheerders. Door aangepaste statistieken op te nemen, kunnen APM-tools bruikbare gegevens leveren om de prestaties te optimaliseren, de gebruikerservaring te verbeteren en bedrijfsdoelstellingen te behalen. Bovendien kunnen deze statistieken dienen als vroege waarschuwingssignalen om proactief fouten en knelpunten te detecteren en diagnosticeren die kunnen leiden tot systeemstoringen of verminderde prestaties.

Enkele voordelen van het gebruik van aangepaste statistieken bij applicatiemonitoring en -analyse zijn onder meer:

Groter inzicht in de prestaties en gezondheid van de applicatie, wat een betere besluitvorming bevordert en geïnformeerde aanpassingen aan systeem- en applicatieconfiguraties mogelijk maakt.

Proactieve identificatie van potentiële problemen en knelpunten, waardoor preventieve maatregelen mogelijk zijn om systeemstoringen of productiviteitsverlies te voorkomen.

Verbeterde gebruikerservaring, omdat verbeteringen in de applicatieprestaties en foutreductie leiden tot meer tevreden klanten en eindgebruikers.

Betekenisvollere en bruikbare inzichten, omdat aangepaste statistieken zijn ontworpen om de specifieke behoeften en prioriteiten van de applicatie en haar belanghebbenden te weerspiegelen, in plaats van algemene, one-size-fits-all metingen.

Betere afstemming op bedrijfsdoelstellingen en sectorspecifieke vereisten, omdat Custom Metrics kunnen worden aangepast om KPI's bij te houden die cruciaal zijn voor het succes en de winstgevendheid van de organisatie.

Het no-code platform van AppMaster biedt ontwikkelaars de tools en functionaliteit om eenvoudig aangepaste statistieken voor hun applicaties te creëren. Door visueel intuïtieve datamodellen en bedrijfslogica-ontwerpers aan te bieden, kunnen gebruikers de meetgegevens definiëren, vastleggen en monitoren die het meest relevant zijn voor de prestaties en het succes van hun applicatie. Bovendien maakt AppMaster het mogelijk applicatie-analyses te integreren in de gegenereerde broncode, waardoor een naadloze integratie van prestatiemonitoring met de applicatie zelf wordt gegarandeerd.

Concluderend zijn Custom Metrics een onmisbaar onderdeel van het applicatiemonitoring- en analyselandschap en bieden ontwikkelaars en belanghebbenden op maat gemaakte inzichten in de gezondheid en prestaties van hun software. Het AppMaster platform stelt gebruikers in staat om eenvoudig aangepaste statistieken te creëren en te beheren, waardoor een alomvattende aanpak wordt gegarandeerd voor het volgen van applicatieprestaties en het optimaliseren van de gebruikerservaring. Nu bedrijven steeds meer afhankelijk zijn van op maat gemaakte softwareoplossingen om hun doelen te bereiken, zullen Custom Metrics een cruciale rol blijven spelen bij het leveren van bruikbare informatie en het stimuleren van het succes van moderne applicaties.