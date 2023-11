Dane niestandardowe

W kontekście monitorowania i analityki aplikacji „metryki niestandardowe” odnoszą się do określonego zestawu mierzalnych punktów danych, które są projektowane, rejestrowane i monitorowane zgodnie z wymaganiami indywidualnej aplikacji, systemu lub procesu biznesowego. Niestandardowe metryki zapewniają wgląd w wydajność, stan i funkcjonalność aplikacji, ponieważ zostały dostosowane do śledzenia aspektów najważniejszych dla programistów lub interesariuszy. Metryki te są niezbędne do zrozumienia stanu operacyjnego aplikacji i proaktywnego identyfikowania problemów, które mogą mieć wpływ na jej użyteczność lub wydajność.

Chociaż standardowe wskaźniki, takie jak użycie procesora, zużycie pamięci i czas reakcji, zapewniają podstawową wiedzę na temat wydajności aplikacji, nie zawsze mogą być wystarczające, aby uwzględnić konkretne problemy i unikalne wymagania konkretnego systemu lub przypadku użycia. W tym miejscu w grę wchodzą niestandardowe wskaźniki, oferujące głębszy poziom monitorowania, który może skutecznie uchwycić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) niezbędne do funkcjonowania i powodzenia aplikacji.

Rozważmy na przykład aplikację e-commerce utworzoną przy użyciu platformy no-code AppMaster. Oprócz standardowych wskaźników wydajności możesz monitorować współczynnik konwersji, średnią wartość zamówienia lub współczynnik porzuceń koszyka, które są specyficznymi dla branży wskaźnikami KPI, które pozwalają śledzić sukces Twojego sklepu internetowego. Niestandardowe metryki umożliwiają wypełnienie luki pomiędzy ogólnymi, gotowymi do użycia metrykami a specyficznymi wymaganiami aplikacji, zapewniając szczegółowe informacje dokładnie odzwierciedlające stan i wydajność oprogramowania.

Niestandardowe metryki stanowią integralną część nowoczesnych narzędzi do zarządzania wydajnością aplikacji (APM), które służą do przechwytywania, przetwarzania i prezentowania odpowiednich informacji programistom i administratorom systemów. Dzięki włączeniu niestandardowych wskaźników narzędzia APM mogą dostarczać przydatnych danych, które pomogą zoptymalizować wydajność, poprawić komfort użytkownika i osiągnąć cele biznesowe. Co więcej, wskaźniki te mogą służyć jako sygnały wczesnego ostrzegania umożliwiające proaktywne wykrywanie i diagnozowanie błędów i wąskich gardeł, które mogą prowadzić do awarii systemu lub pogorszenia wydajności.

Niektóre korzyści wynikające z wykorzystania niestandardowych metryk w monitorowaniu i analizie aplikacji obejmują:

Większy wgląd w wydajność i stan aplikacji, co sprzyja lepszemu podejmowaniu decyzji i ułatwia świadome dostosowywanie konfiguracji systemu i aplikacji.

Proaktywna identyfikacja potencjalnych problemów i wąskich gardeł, umożliwiająca podjęcie działań zapobiegawczych w celu zapobiegania awariom systemu lub utracie produktywności.

Lepsze doświadczenie użytkownika, ponieważ poprawa wydajności aplikacji i redukcja błędów prowadzą do większej satysfakcji klientów i użytkowników końcowych.

Bardziej znaczące i przydatne spostrzeżenia, ponieważ niestandardowe metryki są zaprojektowane tak, aby odzwierciedlać konkretne potrzeby i priorytety aplikacji i jej interesariuszy, a nie ogólne, uniwersalne pomiary.

Lepsze dostosowanie do celów biznesowych i wymagań specyficznych dla branży, ponieważ niestandardowe metryki można dostosować do śledzenia kluczowych wskaźników efektywności (KPI) kluczowych dla sukcesu i rentowności organizacji.

Platforma AppMaster no-code zapewnia programistom narzędzia i funkcje umożliwiające łatwe tworzenie niestandardowych wskaźników dla ich aplikacji. Oferując intuicyjne wizualnie modele danych i projektantów logiki biznesowej, użytkownicy mogą definiować, rejestrować i monitorować metryki najbardziej istotne dla wydajności i powodzenia ich aplikacji. Co więcej, AppMaster umożliwia włączenie analityki aplikacji do wygenerowanego kodu źródłowego, zapewniając bezproblemową integrację monitorowania wydajności z samą aplikacją.

Podsumowując, niestandardowe metryki są niezbędną częścią krajobrazu monitorowania i analiz aplikacji oraz zapewniają programistom i interesariuszom dostosowany do potrzeb wgląd w stan i wydajność ich oprogramowania. Platforma AppMaster umożliwia użytkownikom łatwe tworzenie niestandardowych wskaźników i zarządzanie nimi, zapewniając kompleksowe podejście do śledzenia wydajności aplikacji i optymalizacji doświadczenia użytkownika. Ponieważ przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu polegają na rozwiązaniach programowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, aby osiągnąć swoje cele, niestandardowe wskaźniki będą nadal odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu przydatnych informacji i napędzaniu sukcesu nowoczesnych aplikacji.