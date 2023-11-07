في سياق مراقبة التطبيقات وتحليلاتها، تشير "المقاييس المخصصة" إلى مجموعة محددة من نقاط البيانات القابلة للقياس والتي تم تصميمها وتسجيلها ومراقبتها وفقًا لمتطلبات التطبيق الفردي أو النظام أو عملية الأعمال. توفر المقاييس المخصصة رؤى حول أداء التطبيق البرمجي وصحته ووظيفته، بعد أن تم تصميمه خصيصًا لتتبع الجوانب الأكثر أهمية للمطورين أو أصحاب المصلحة. تعد هذه المقاييس ضرورية لفهم الحالة التشغيلية للتطبيق وتحديد المشكلات التي قد تؤثر على سهولة استخدامه أو أدائه بشكل استباقي.

في حين أن المقاييس القياسية مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستهلاك الذاكرة ووقت الاستجابة توفر فهمًا أساسيًا لأداء التطبيق، إلا أنها قد لا تكون دائمًا كافية لمعالجة المخاوف المحددة والمتطلبات الفريدة لنظام معين أو حالة استخدام معينة. وهنا يأتي دور المقاييس المخصصة، حيث تقدم مستوى أعمق من المراقبة التي يمكنها التقاط مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) الحيوية لعمل التطبيق البرمجي ونجاحه بشكل فعال.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار تطبيق التجارة الإلكترونية الذي تم إنشاؤه باستخدام النظام الأساسي AppMaster no-code. بالإضافة إلى مقاييس الأداء القياسية، قد ترغب في مراقبة معدل التحويل، أو متوسط ​​قيمة الطلب، أو معدل التخلي عن عربة التسوق، وهي كلها مؤشرات أداء رئيسية خاصة بالصناعة تسمح لك بتتبع نجاح متجرك عبر الإنترنت. تتيح لك المقاييس المخصصة سد الفجوة بين المقاييس العامة والجاهزة والمتطلبات المحددة لتطبيقك، مما يوفر رؤى تعكس بدقة صحة وأداء برنامجك.

تعد المقاييس المخصصة جزءًا لا يتجزأ من أدوات إدارة أداء التطبيقات الحديثة (APM)، والتي تم تصميمها لالتقاط المعلومات ذات الصلة ومعالجتها وتقديمها للمطورين ومسؤولي النظام. من خلال دمج المقاييس المخصصة، يمكن لأدوات APM توفير بيانات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين الأداء وتحسين تجربة المستخدم وتحقيق أهداف العمل. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون هذه المقاييس بمثابة إشارات إنذار مبكر لاكتشاف وتشخيص الأخطاء والاختناقات بشكل استباقي والتي قد تؤدي إلى فشل النظام أو تدهور الأداء.

تتضمن بعض فوائد استخدام المقاييس المخصصة في مراقبة التطبيقات وتحليلاتها ما يلي:

رؤية أكبر لأداء وصحة التطبيق، مما يعزز اتخاذ قرارات أفضل ويسهل التعديلات المستنيرة على تكوينات النظام والتطبيق.

التحديد الاستباقي للمشكلات والاختناقات المحتملة، مما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية لمنع فشل النظام أو فقدان الإنتاجية.

تجربة مستخدم محسنة، نظرًا لأن تحسينات أداء التطبيق وتقليل الأخطاء تؤدي إلى زيادة رضا العملاء والمستخدمين النهائيين.

رؤى أكثر فائدة وقابلة للتنفيذ، حيث تم تصميم المقاييس المخصصة لتعكس الاحتياجات والأولويات المحددة للتطبيق وأصحاب المصلحة، بدلاً من القياسات العامة ذات الحجم الواحد الذي يناسب الجميع.

توافق أفضل مع أهداف العمل والمتطلبات الخاصة بالصناعة، حيث يمكن تصميم المقاييس المخصصة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الحاسمة لنجاح وربحية المؤسسة.

توفر منصة AppMaster no-code للمطورين الأدوات والوظائف اللازمة لإنشاء مقاييس مخصصة لتطبيقاتهم بسهولة. من خلال تقديم نماذج بيانات بديهية بصريًا ومصممي منطق الأعمال، يمكن للمستخدمين تحديد وتسجيل ومراقبة المقاييس الأكثر صلة بأداء تطبيقاتهم ونجاحها. علاوة على ذلك، يتيح AppMaster دمج تحليلات التطبيق في كود المصدر الذي تم إنشاؤه، مما يضمن التكامل السلس لمراقبة الأداء مع التطبيق نفسه.

في الختام، تعد المقاييس المخصصة جزءًا لا غنى عنه من مشهد مراقبة التطبيقات والتحليلات وتوفر للمطورين وأصحاب المصلحة رؤى مصممة خصيصًا حول صحة وأداء برامجهم. تعمل منصة AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء وإدارة المقاييس المخصصة بسهولة، مما يضمن اتباع نهج شامل لتتبع أداء التطبيق وتحسين تجربة المستخدم. مع اعتماد الشركات بشكل متزايد على حلول البرامج المخصصة لتحقيق أهدافها، ستستمر المقاييس المخصصة في لعب دور حاسم في تقديم معلومات قابلة للتنفيذ ودفع نجاح التطبيقات الحديثة.