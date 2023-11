Nel contesto del monitoraggio e dell'analisi delle applicazioni, le "metriche personalizzate" si riferiscono a un insieme specifico di punti dati misurabili progettati, registrati e monitorati in base ai requisiti di una singola applicazione, sistema o processo aziendale. Le metriche personalizzate forniscono approfondimenti sulle prestazioni, sullo stato di salute e sulla funzionalità di un'applicazione software, essendo state realizzate su misura per tenere traccia degli aspetti più importanti per gli sviluppatori o le parti interessate. Questi parametri sono essenziali per comprendere lo stato operativo di un'applicazione e identificare in modo proattivo i problemi che potrebbero influenzarne l'usabilità o le prestazioni.

Sebbene parametri standard come l'utilizzo della CPU, il consumo di memoria e il tempo di risposta offrano una comprensione fondamentale delle prestazioni di un'applicazione, potrebbero non essere sempre sufficienti per affrontare le preoccupazioni specifiche e i requisiti unici di un particolare sistema o caso d'uso. È qui che entrano in gioco le metriche personalizzate, che offrono un livello di monitoraggio più approfondito in grado di catturare in modo efficace gli indicatori chiave di prestazione (KPI) vitali per il funzionamento e il successo di un'applicazione software.

Ad esempio, considera un'applicazione di e-commerce creata utilizzando la piattaforma no-code AppMaster. Oltre alle metriche prestazionali standard, potresti voler monitorare il tasso di conversione, il valore medio degli ordini o il tasso di abbandono del carrello, che sono tutti KPI specifici del settore che ti consentono di monitorare il successo del tuo negozio online. Le metriche personalizzate ti consentono di colmare il divario tra metriche generiche e predefinite e i requisiti specifici della tua applicazione, fornendo approfondimenti che riflettono accuratamente lo stato di salute e le prestazioni del tuo software.

Le metriche personalizzate sono parte integrante dei moderni strumenti di gestione delle prestazioni delle applicazioni (APM), progettati per acquisire, elaborare e presentare informazioni rilevanti a sviluppatori e amministratori di sistema. Incorporando metriche personalizzate, gli strumenti APM possono fornire dati utilizzabili per ottimizzare le prestazioni, migliorare l'esperienza utente e raggiungere gli obiettivi aziendali. Inoltre, questi parametri possono fungere da segnali di allarme tempestivi per rilevare e diagnosticare in modo proattivo errori e colli di bottiglia che potrebbero portare a guasti del sistema o a un peggioramento delle prestazioni.

Alcuni dei vantaggi derivanti dall'utilizzo delle metriche personalizzate nel monitoraggio e nell'analisi delle applicazioni includono:

Maggiore visibilità sulle prestazioni e sullo stato dell'applicazione, che promuove un migliore processo decisionale e facilita aggiustamenti informati alle configurazioni del sistema e dell'applicazione.

Identificazione proattiva di potenziali problemi e colli di bottiglia, consentendo un'azione preventiva per prevenire guasti del sistema o perdite di produttività.

Esperienza utente migliorata, poiché i miglioramenti delle prestazioni delle applicazioni e la riduzione degli errori portano a clienti e utenti finali più soddisfatti.

Approfondimenti più significativi e utilizzabili, poiché le metriche personalizzate sono progettate per riflettere le esigenze e le priorità specifiche dell'applicazione e dei suoi stakeholder, piuttosto che misurazioni generali e valide per tutti.

Migliore allineamento con gli obiettivi aziendali e i requisiti specifici del settore, poiché le metriche personalizzate possono essere personalizzate per tenere traccia dei KPI cruciali per il successo e la redditività dell'organizzazione.

La piattaforma no-code di AppMaster fornisce agli sviluppatori gli strumenti e le funzionalità per creare facilmente metriche personalizzate per le loro applicazioni. Offrendo modelli di dati visivamente intuitivi e progettisti di logiche di business, gli utenti possono definire, registrare e monitorare le metriche più rilevanti per le prestazioni e il successo della propria applicazione. Inoltre, AppMaster consente di incorporare l'analisi delle applicazioni nel codice sorgente generato, garantendo una perfetta integrazione del monitoraggio delle prestazioni con l'applicazione stessa.

In conclusione, le metriche personalizzate sono una parte indispensabile del panorama di monitoraggio e analisi delle applicazioni e forniscono agli sviluppatori e alle parti interessate approfondimenti su misura sullo stato di salute e sulle prestazioni del loro software. La piattaforma AppMaster consente agli utenti di creare e gestire facilmente metriche personalizzate, garantendo un approccio completo al monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni e all'ottimizzazione dell'esperienza utente. Poiché le aziende si affidano sempre più a soluzioni software su misura per raggiungere i propri obiettivi, Custom Metrics continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel fornire informazioni fruibili e nel guidare il successo delle applicazioni moderne.