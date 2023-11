No contexto de monitoramento e análise de aplicativos, "Métricas Personalizadas" referem-se a um conjunto específico de pontos de dados mensuráveis ​​que são projetados, registrados e monitorados de acordo com os requisitos de um aplicativo, sistema ou processo de negócios individual. As métricas personalizadas fornecem insights sobre o desempenho, a integridade e a funcionalidade de um aplicativo de software, tendo sido feitas sob medida para rastrear os aspectos mais importantes para os desenvolvedores ou partes interessadas. Essas métricas são essenciais para compreender o status operacional de um aplicativo e identificar proativamente problemas que possam afetar sua usabilidade ou desempenho.

Embora as métricas padrão, como uso de CPU, consumo de memória e tempo de resposta, ofereçam uma compreensão fundamental do desempenho de um aplicativo, elas podem nem sempre ser suficientes para abordar as preocupações específicas e os requisitos exclusivos de um sistema ou caso de uso específico. É aqui que as métricas personalizadas entram em ação, oferecendo um nível mais profundo de monitoramento que pode capturar com eficácia os principais indicadores de desempenho (KPIs) vitais para o funcionamento e o sucesso de um aplicativo de software.

Por exemplo, considere um aplicativo de comércio eletrônico criado usando a plataforma no-code AppMaster. Além das métricas de desempenho padrão, você pode querer monitorar a taxa de conversão, o valor médio do pedido ou a taxa de abandono do carrinho de compras, que são todos KPIs específicos do setor que permitem acompanhar o sucesso de sua loja online. As métricas personalizadas permitem preencher a lacuna entre as métricas genéricas e prontas para uso e os requisitos específicos do seu aplicativo, fornecendo insights que refletem com precisão a integridade e o desempenho do seu software.

As métricas personalizadas são parte integrante das ferramentas modernas de gerenciamento de desempenho de aplicativos (APM), projetadas para capturar, processar e apresentar informações relevantes para desenvolvedores e administradores de sistema. Ao incorporar métricas personalizadas, as ferramentas APM podem fornecer dados acionáveis ​​para ajudar a otimizar o desempenho, aprimorar a experiência do usuário e atender aos objetivos de negócios. Além disso, essas métricas podem servir como sinais de alerta precoce para detectar e diagnosticar proativamente erros e gargalos que podem levar a falhas do sistema ou degradação do desempenho.

Alguns dos benefícios da utilização de métricas personalizadas no monitoramento e análise de aplicativos incluem:

Maior visibilidade sobre o desempenho e a integridade do aplicativo, o que promove melhores tomadas de decisão e facilita ajustes informados nas configurações do sistema e do aplicativo.

Identificação proativa de possíveis problemas e gargalos, permitindo ações preventivas para evitar falhas no sistema ou perda de produtividade.

Experiência do usuário aprimorada, já que as melhorias no desempenho dos aplicativos e a redução de erros levam a clientes e usuários finais mais satisfeitos.

Insights mais significativos e acionáveis, já que as métricas personalizadas são projetadas para refletir as necessidades e prioridades específicas do aplicativo e de suas partes interessadas, em vez de medições gerais e de tamanho único.

Melhor alinhamento com os objetivos de negócios e requisitos específicos do setor, já que as métricas personalizadas podem ser adaptadas para rastrear KPIs cruciais para o sucesso e a lucratividade da organização.

A plataforma no-code do AppMaster fornece aos desenvolvedores as ferramentas e funcionalidades para criar métricas personalizadas para seus aplicativos com facilidade. Ao oferecer modelos de dados visualmente intuitivos e designers de lógica de negócios, os usuários podem definir, registrar e monitorar as métricas mais relevantes para o desempenho e o sucesso de seus aplicativos. Além disso, AppMaster permite que a análise do aplicativo seja incorporada ao código-fonte gerado, garantindo uma integração perfeita do monitoramento de desempenho com o próprio aplicativo.

Concluindo, as métricas personalizadas são uma parte indispensável do cenário de monitoramento e análise de aplicativos e fornecem aos desenvolvedores e partes interessadas insights personalizados sobre a integridade e o desempenho de seu software. A plataforma AppMaster permite que os usuários criem e gerenciem métricas personalizadas com facilidade, garantindo uma abordagem abrangente para monitorar o desempenho do aplicativo e otimizar a experiência do usuário. À medida que as empresas dependem cada vez mais de soluções de software personalizadas para atingir os seus objetivos, as Métricas Personalizadas continuarão a desempenhar um papel crítico no fornecimento de informações acionáveis ​​e na promoção do sucesso das aplicações modernas.