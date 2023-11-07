Специальные показатели

В контексте мониторинга и аналитики приложений «Пользовательские метрики» относятся к определенному набору измеримых точек данных, которые разрабатываются, записываются и отслеживаются в соответствии с требованиями отдельного приложения, системы или бизнес-процесса. Пользовательские метрики предоставляют информацию о производительности, работоспособности и функциональности программного приложения, поскольку они созданы специально для отслеживания аспектов, наиболее важных для разработчиков или заинтересованных сторон. Эти метрики необходимы для понимания рабочего состояния приложения и упреждающего выявления проблем, которые могут повлиять на его удобство использования или производительность.

Хотя стандартные показатели, такие как использование ЦП, потребление памяти и время отклика, дают фундаментальное представление о производительности приложения, их не всегда может быть достаточно для решения конкретных проблем и уникальных требований конкретной системы или варианта использования. Именно здесь в игру вступают пользовательские метрики, предлагающие более глубокий уровень мониторинга, который может эффективно фиксировать ключевые показатели производительности (KPI), жизненно важные для функционирования и успеха программного приложения.

Например, рассмотрим приложение электронной коммерции, созданное с использованием платформы no-code AppMaster. В дополнение к стандартным показателям производительности вы можете отслеживать коэффициент конверсии, среднюю стоимость заказа или процент брошенных корзин покупок — все это отраслевые ключевые показатели эффективности, которые позволяют отслеживать успех вашего интернет-магазина. Пользовательские метрики позволяют устранить разрыв между общими, готовыми метриками и конкретными требованиями вашего приложения, предоставляя информацию, которая точно отражает работоспособность и производительность вашего программного обеспечения.

Пользовательские метрики — это неотъемлемая часть современных инструментов управления производительностью приложений (APM), которые предназначены для сбора, обработки и предоставления соответствующей информации разработчикам и системным администраторам. Благодаря использованию пользовательских метрик инструменты APM могут предоставлять полезные данные, помогающие оптимизировать производительность, улучшить взаимодействие с пользователем и достичь бизнес-целей. Кроме того, эти показатели могут служить сигналами раннего предупреждения для упреждающего обнаружения и диагностики ошибок и узких мест, которые могут привести к сбоям системы или снижению производительности.

Некоторые из преимуществ использования пользовательских метрик в мониторинге и аналитике приложений включают в себя:

Повышенная прозрачность производительности и работоспособности приложения, что способствует более эффективному принятию решений и облегчает корректировку конфигураций системы и приложений.

Упреждающее выявление потенциальных проблем и узких мест, позволяющее принять упреждающие меры для предотвращения сбоев системы или потери производительности.

Улучшение пользовательского опыта, поскольку повышение производительности приложений и уменьшение количества ошибок приводят к более удовлетворенным клиентам и конечным пользователям.

Более содержательная и действенная информация, поскольку специальные метрики предназначены для отражения конкретных потребностей и приоритетов приложения и его заинтересованных сторон, а не общих, универсальных измерений.

Лучшее соответствие бизнес-целям и отраслевым требованиям, поскольку пользовательские метрики можно адаптировать для отслеживания ключевых показателей эффективности, имеющих решающее значение для успеха и прибыльности организации.

Платформа AppMaster no-code предоставляет разработчикам инструменты и функциональные возможности для простого создания пользовательских метрик для своих приложений. Предлагая визуально интуитивно понятные модели данных и конструкторы бизнес-логики, пользователи могут определять, записывать и отслеживать показатели, наиболее важные для производительности и успеха их приложений. Более того, AppMaster позволяет включать аналитику приложений в сгенерированный исходный код, обеспечивая плавную интеграцию мониторинга производительности с самим приложением.

В заключение отметим, что пользовательские метрики являются незаменимой частью системы мониторинга и аналитики приложений и предоставляют разработчикам и заинтересованным сторонам индивидуальную информацию о работоспособности и производительности их программного обеспечения. Платформа AppMaster позволяет пользователям с легкостью создавать специальные метрики и управлять ими, обеспечивая комплексный подход к отслеживанию производительности приложений и оптимизации взаимодействия с пользователем. Поскольку предприятия все больше полагаются на индивидуальные программные решения для достижения своих целей, Custom Metrics будет продолжать играть решающую роль в предоставлении действенной информации и обеспечении успеха современных приложений.