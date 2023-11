Dans le contexte de la surveillance et de l'analyse des applications, les « métriques personnalisées » font référence à un ensemble spécifique de points de données mesurables qui sont conçus, enregistrés et surveillés en fonction des exigences d'une application, d'un système ou d'un processus métier individuel. Les métriques personnalisées fournissent des informations sur les performances, la santé et les fonctionnalités d'une application logicielle, après avoir été conçues sur mesure pour suivre les aspects les plus importants pour les développeurs ou les parties prenantes. Ces mesures sont essentielles pour comprendre l'état opérationnel d'une application et identifier de manière proactive les problèmes susceptibles d'affecter sa convivialité ou ses performances.

Même si les mesures standard telles que l'utilisation du processeur, la consommation de mémoire et le temps de réponse offrent une compréhension fondamentale des performances d'une application, elles ne suffisent pas toujours à répondre aux préoccupations spécifiques et aux exigences uniques d'un système ou d'un cas d'utilisation particulier. C'est là que les métriques personnalisées entrent en jeu, offrant un niveau de surveillance plus approfondi capable de capturer efficacement les indicateurs de performance clés (KPI) essentiels au fonctionnement et au succès d'une application logicielle.

Par exemple, considérons une application de commerce électronique créée à l’aide de la plateforme no-code AppMaster. En plus des mesures de performances standard, vous souhaiterez peut-être surveiller le taux de conversion, la valeur moyenne des commandes ou le taux d'abandon de panier, qui sont tous des KPI spécifiques au secteur qui vous permettent de suivre le succès de votre boutique en ligne. Les métriques personnalisées vous permettent de combler le fossé entre les métriques génériques prêtes à l'emploi et les exigences spécifiques de votre application, en fournissant des informations qui reflètent avec précision la santé et les performances de votre logiciel.

Les métriques personnalisées font partie intégrante des outils modernes de gestion des performances des applications (APM), conçus pour capturer, traiter et présenter des informations pertinentes aux développeurs et aux administrateurs système. En intégrant des métriques personnalisées, les outils APM peuvent fournir des données exploitables pour aider à optimiser les performances, à améliorer l'expérience utilisateur et à atteindre les objectifs commerciaux. En outre, ces mesures peuvent servir de signaux d’alerte précoces pour détecter et diagnostiquer de manière proactive les erreurs et les goulots d’étranglement susceptibles d’entraîner des pannes du système ou une dégradation des performances.

Certains des avantages de l'utilisation de métriques personnalisées dans la surveillance et l'analyse des applications incluent :

Une plus grande visibilité sur les performances et la santé de l’application, ce qui favorise une meilleure prise de décision et facilite des ajustements éclairés des configurations du système et des applications.

Identification proactive des problèmes et des goulots d'étranglement potentiels, permettant une action préventive pour éviter les pannes du système ou la perte de productivité.

Expérience utilisateur améliorée, puisque l’amélioration des performances des applications et la réduction des erreurs conduisent à des clients et des utilisateurs finaux plus satisfaits.

Des informations plus significatives et exploitables, car les métriques personnalisées sont conçues pour refléter les besoins et les priorités spécifiques de l'application et de ses parties prenantes, plutôt que des mesures générales et universelles.

Meilleur alignement avec les objectifs commerciaux et les exigences spécifiques au secteur, car les mesures personnalisées peuvent être personnalisées pour suivre les KPI cruciaux pour le succès et la rentabilité de l'organisation.

La plate no-code d' AppMaster fournit aux développeurs les outils et les fonctionnalités nécessaires pour créer facilement des métriques personnalisées pour leurs applications. En proposant des modèles de données visuellement intuitifs et des concepteurs de logique métier, les utilisateurs peuvent définir, enregistrer et surveiller les mesures les plus pertinentes pour les performances et le succès de leur application. De plus, AppMaster permet d'incorporer l'analyse des applications dans le code source généré, garantissant ainsi une intégration transparente de la surveillance des performances avec l'application elle-même.

En conclusion, les métriques personnalisées constituent un élément indispensable du paysage de surveillance et d'analyse des applications et fournissent aux développeurs et aux parties prenantes des informations sur mesure sur la santé et les performances de leurs logiciels. La plateforme AppMaster permet aux utilisateurs de créer et de gérer facilement des métriques personnalisées, garantissant ainsi une approche complète du suivi des performances des applications et de l'optimisation de l'expérience utilisateur. Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur des solutions logicielles sur mesure pour atteindre leurs objectifs, Custom Metrics continuera à jouer un rôle essentiel dans la fourniture d'informations exploitables et dans le succès des applications modernes.