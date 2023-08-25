No-Code电子签名是指在no-code开发的情况下实施和使用电子签名，无需手动编码即可方便地签署和验证数字文档或表格。这一功能在当今的数字时代高度相关，无纸化交易和具有法律约束力的协议正在慢慢成为常态。随着AppMaster等no-code工具的普及，开发人员和非开发人员都可以更高效、安全且经济高效地将电子签名解决方案集成到他们的应用程序中。

No-code平台，顾名思义，使用户能够使用可视化界面和预构建组件来构建应用程序和软件，而无需编写实际代码。例如， AppMaster平台是一个功能强大的no-code工具，可以根据用户定义的蓝图生成真正的应用程序源代码，并处理云或本地中的所有托管和部署。它支持跨多个平台的开发，例如后端、Web 和移动应用程序，使用 Vue3 框架、Golang、Kotlin 和Jetpack Compose以及SwiftUI等各种技术。凭借其可视化数据模型设计器、适用于 Web 和移动 UI 的拖放界面以及可视化业务流程 (BP) 设计器，它大大减少了创建和维护软件解决方案所需的学习曲线和工作量。

当谈到在no-code环境中集成电子签名功能时，主要关注点是为各种应用程序和行业实现无缝、安全且合规的签名流程。电子签名确保采用安全且具有法律约束力的方法来签署和授权数字文档，这在电子商务、金融、法律、房地产、医疗保健等众多用例中至关重要。此外，电子签名有助于降低与纸质文档相关的运营成本，并通过最大限度地减少文档签名和处理所花费的时间来极大地改善整体客户体验。

根据 Forrester Research 的一项研究，预计全球电子签名市场将以 32.5% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2026 年将达到 61 亿美元。这种快速增长表明电子签名的需求和接受度不断增加- 各部门的签名。在企业内部采用no-code电子签名解决方案的好处可能包括缩短文档审批的周转时间、增强加密和身份验证等安全措施、更好地遵守《全球和国家商务电子签名法案》(ESIGN) 等法律和监管标准）、统一电子交易法 (UETA) 和欧盟电子识别和信任服务 (eIDAS) 法规，以及整体简化的工作流程和流程。

在no-code电子签名实施中，开发人员可以通过使用电子签名供应商提供的 API（应用程序编程接口）或 SDK（软件开发工具包）将电子签名功能集成到定制的应用程序中。这种方法允许预先构建、经过全面测试且合规的电子签名软件与no-code应用程序连接，从而减少开发开销并确保解决方案安全且合法合规。例如， AppMaster创建可用于连接到各种电子签名供应商 API 的 REST API 和 WSS endpoints ，从而允许无缝实施到平台上构建的后端、Web 或移动应用程序中。

在no-code环境中合并电子签名功能的另一种方法可能涉及利用no-code平台中可用的预构建组件或模板，这有助于将电子签名功能集成到应用程序中的过程。此方法进一步简化了集成方面，并减少了技术知识有限的非开发人员或公民开发人员的摩擦。

总而言之， no-code电子签名是指在no-code平台（例如AppMaster上构建的应用程序中简化电子签名功能的集成和利用。随着数字技术和无纸化工作流程的日益普及，在定制应用程序中实施电子签名可以增强安全性、提高合规性、降低成本并提供更好的整体用户体验，从而使企业受益匪浅。