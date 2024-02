Signature électronique sans code

Une signature électronique No-Code fait référence à la mise en œuvre et à l'utilisation de signatures électroniques dans le contexte d'un développement no-code, qui facilite la signature et la vérification de documents ou de formulaires numériques sans avoir besoin d'un codage manuel. Cette fonctionnalité est extrêmement pertinente à l'ère numérique d'aujourd'hui, où les transactions sans papier et les accords juridiquement contraignants deviennent peu à peu la norme. Avec la prolifération d'outils no-code tels AppMaster, les développeurs et les non-développeurs peuvent intégrer des solutions de signature électronique dans leurs applications de manière plus efficace, sécurisée et rentable.

Les plates No-code, comme leur nom l'indique, permettent aux utilisateurs de créer des applications et des logiciels sans écrire de code réel, à l'aide d'une interface visuelle et de composants prédéfinis. La plateforme AppMaster, par exemple, est un puissant outil no-code qui génère le code source d'une application réelle à partir de plans définis par l'utilisateur et gère tout l'hébergement et le déploiement dans le cloud ou sur site. Il prend en charge le développement sur plusieurs plates-formes, telles que les applications backend, Web et mobiles, en utilisant diverses technologies telles que le framework Vue3, Golang, Kotlin et Jetpack Compose et SwiftUI. Avec son concepteur visuel de modèles de données, son interface glisser-déposer pour l'interface utilisateur Web et mobile et ses concepteurs visuels de processus métier (BP), il réduit considérablement la courbe d'apprentissage et les efforts requis pour créer et maintenir une solution logicielle.

Lorsqu'il s'agit d'intégrer la fonctionnalité de signature électronique dans un contexte no-code, l'objectif principal est de permettre des processus de signature transparents, sécurisés et conformes pour diverses applications et secteurs. Les signatures électroniques garantissent des méthodes sécurisées et juridiquement contraignantes pour signer et autoriser des documents numériques, ce qui est essentiel dans de nombreux cas d'utilisation tels que le commerce électronique, la finance, le juridique, l'immobilier, la santé, etc. De plus, les signatures électroniques contribuent à réduire les coûts opérationnels associés à la documentation papier et améliorent considérablement l'expérience client globale en minimisant le temps consacré à la signature et au traitement des documents.

Selon une étude de Forrester Research, il est prévu que le marché mondial de la signature électronique croîtra à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 32,5 %, pour atteindre 6,1 milliards de dollars d'ici 2026. Cette croissance rapide indique la demande et l'acceptation croissantes de la signature électronique. -signatures dans divers secteurs. Les avantages de l'adoption de solutions de signature électronique no-code au sein des entreprises peuvent inclure des délais d'exécution réduits pour l'approbation des documents, des mesures de sécurité améliorées telles que le cryptage et l'authentification, une meilleure conformité aux normes juridiques et réglementaires telles que la loi sur les signatures électroniques dans le commerce mondial et national (ESIGN). ), la loi uniforme sur les transactions électroniques (UETA) et la réglementation de l'Union européenne sur l'identification électronique et les services de confiance (eIDAS), ainsi que des flux de travail et des processus globalement rationalisés.

Dans une implémentation de signature électronique no-code, les développeurs peuvent intégrer la fonctionnalité de signature électronique dans des applications personnalisées grâce à l'utilisation d'API (interfaces de programmation d'applications) ou de SDK (kits de développement logiciel) fournis par les fournisseurs de signature électronique. Cette approche permet à un logiciel de signature électronique prédéfini, entièrement testé et conforme de se connecter à l'application no-code, réduisant ainsi les frais de développement et garantissant une solution sécurisée et conforme à la loi. AppMaster, par exemple, crée des API REST et endpoints WSS qui peuvent être utilisés pour se connecter à diverses API de fournisseurs de signature électronique, permettant une implémentation transparente dans les applications backend, Web ou mobiles construites sur la plateforme.

Une autre approche pour intégrer la fonctionnalité de signature électronique dans un contexte no-code pourrait impliquer d'exploiter des composants ou des modèles prédéfinis disponibles dans la plate no-code, qui facilitent le processus d'intégration des fonctionnalités de signature électronique dans l'application. Cette méthode simplifie encore l'aspect intégration et réduit les frictions pour les non-développeurs ou les développeurs citoyens qui peuvent avoir des connaissances techniques limitées.

En conclusion, une signature électronique no-code fait référence à l'intégration et à l'utilisation rationalisées des fonctionnalités de signature électronique au sein d'applications construites sur des plates no-code, telles que AppMaster. Avec l'adoption croissante des technologies numériques et des flux de travail sans papier, la mise en œuvre de signatures électroniques dans des applications personnalisées peut énormément bénéficier aux entreprises en renforçant la sécurité, en améliorant la conformité, en réduisant les coûts et en offrant une meilleure expérience utilisateur globale.