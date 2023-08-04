无代码数据库/无代码数据库软件

无代码数据库软件是软件开发的当代范例，旨在促进数据库的创建、管理和使用，而无需编写任何传统代码或SQL查询。它封装了许多旨在抽象和简化复杂数据库操作的方法和工具，从而使数据库处理民主化并允许非技术用户操作和维护数据库系统。

核心特点：

可视化界面：采用图形用户界面 (GUI)，允许用户通过直观的drag-and-drop操作与数据库模式交互、创建关系和管理数据。用户可以直观地创建表、字段和关系，甚至定义业务逻辑。



可扩展性：有效扩展以响应需求波动，展示与企业和高负载用例的性能兼容性。这可以通过最先进的编译服务器应用程序来实现。



集成和互操作性：与各种应用程序无缝集成，包括 Web、移动和后端系统。它提供与Postgresql等标准数据库引擎的兼容性，从而实现与现有技术堆栈的互操作性。



自动生成：可以自动生成应用程序、文档和迁移脚本，显着缩短上市时间。



维护和更新：采用服务器驱动的方法，允许用户更新移动应用程序的UI、逻辑和API密钥，而无需重新提交版本。它通过在需求修改时从头开始重新生成应用程序来消除技术债务。



行业应用：

小型到大型企业：无代码数据库软件为各种规模的组织带来价值，通过使具有不同技术专业知识的用户能够设计、部署和管理数据库来促进创新。



电子商务平台：支持与在线零售相关的高交易量和复杂性，实现高效的目录管理、库存跟踪和客户数据分析。



医疗保健系统：通过安全灵活的数据库系统促进患者信息管理、预约安排和法规遵从。



领先平台示例 - AppMaster ：

无代码数据库软件的一个显着例子是AppMaster ，这是一款功能强大的无代码工具，旨在创建后端、Web 和移动应用程序。它提供了从竞争对手中脱颖而出的广泛功能，允许客户通过可视化 BP Designer、REST API 和 WSS 端点创建数据模型（数据库模式）和业务逻辑。 AppMaster平台可以与任何兼容 Postgresql 的数据库作为主数据库，并展示了企业和高负载用例的可扩展性。 AppMaster能够在 30 秒内生成应用程序（包括可执行文件和源代码），彻底改变了应用程序开发，使其速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍。此外， AppMaster还自动生成swagger（开放API）文档和数据库架构迁移脚本，体现了其对全面软件开发的承诺。

无代码数据库软件体现了 IT 领域的变革性一步，打破了进入壁垒并开启了创新的新时代。它将操纵和利用数据库的能力扩展到传统程序员之外，允许更广泛的用户参与有意义的数据库交互。

像AppMaster这样的平台体现了无代码数据库软件为行业带来的效率、可扩展性和灵活性，带来了与现代敏捷企业的需求产生共鸣的范式转变。无代码数据库软件的使用预计将扩展到各个领域，反映出其作为数字时代强大工具的潜力。