Assinatura eletrônica sem código

Uma assinatura eletrônica No-Code refere-se à implementação e utilização de assinaturas eletrônicas no contexto do desenvolvimento no-code, o que facilita a assinatura e verificação de documentos ou formulários digitais sem a necessidade de codificação manual. Esta funcionalidade é altamente relevante na era digital de hoje, onde as transações sem papel e os acordos juridicamente vinculativos estão lentamente a tornar-se a norma. Com a proliferação de ferramentas no-code, como AppMaster, desenvolvedores e não desenvolvedores podem integrar soluções de assinatura eletrônica em seus aplicativos de maneira mais eficiente, segura e econômica.

As plataformas No-code, como o nome sugere, permitem que os usuários criem aplicativos e software sem escrever código real, usando uma interface visual e componentes pré-construídos. A plataforma AppMaster, por exemplo, é uma ferramenta poderosa no-code que gera código-fonte real de aplicativos a partir de projetos definidos pelo usuário e lida com toda a hospedagem e implantação na nuvem ou no local. Ele oferece suporte ao desenvolvimento em várias plataformas, como back-end, web e aplicativos móveis, usando várias tecnologias como estrutura Vue3, Golang, Kotlin e Jetpack Compose e SwiftUI. Com seu designer de modelo de dados visual, interface de arrastar e soltar para UI web e móvel e designers visuais de processos de negócios (BP), ele reduz substancialmente a curva de aprendizado e o esforço necessário para criar e manter uma solução de software.

Quando se trata de integrar a funcionalidade de assinatura eletrônica em um contexto no-code, o foco principal é permitir processos de assinatura contínuos, seguros e compatíveis para vários aplicativos e setores. As assinaturas eletrônicas garantem métodos seguros e juridicamente vinculativos para assinar e autorizar documentos digitais, o que é essencial em vários casos de uso, como comércio eletrônico, finanças, jurídico, imobiliário, saúde e muito mais. Além disso, as assinaturas eletrônicas contribuem para reduzir os custos operacionais associados à documentação em papel e melhoram significativamente a experiência geral do cliente, minimizando o tempo gasto na assinatura e processamento de documentos.

De acordo com um estudo da Forrester Research, projeta-se que o mercado global de assinaturas eletrônicas crescerá a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 32,5%, atingindo US$ 6,1 bilhões até 2026. Este rápido crescimento indica a crescente demanda e aceitação de assinaturas eletrônicas. -assinaturas em diversos setores. Os benefícios da adoção de soluções de assinatura eletrônica no-code nas empresas podem incluir tempos de resposta reduzidos para aprovações de documentos, medidas de segurança aprimoradas, como criptografia e autenticação, melhor conformidade com padrões legais e regulatórios, como a Lei de Assinaturas Eletrônicas no Comércio Global e Nacional (ESIGN ), a Lei Uniforme de Transações Eletrônicas (UETA) e o regulamento de Identificação Eletrônica e Serviços de Confiança (eIDAS) da União Europeia, além de fluxos de trabalho e processos simplificados em geral.

Em uma implementação de assinatura eletrônica no-code, os desenvolvedores podem integrar a funcionalidade de assinatura eletrônica em aplicativos personalizados por meio do uso de APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) ou SDKs (Kits de Desenvolvimento de Software) fornecidos por fornecedores de assinaturas eletrônicas. Essa abordagem permite que software de assinatura eletrônica pré-construído, totalmente testado e compatível se conecte ao aplicativo no-code, reduzindo a sobrecarga de desenvolvimento e garantindo uma solução segura e em conformidade legal. AppMaster, por exemplo, cria APIs REST e endpoints WSS que podem ser usados ​​para conectar-se a várias APIs de fornecedores de assinatura eletrônica, permitindo uma implementação perfeita no back-end, na web ou em aplicativos móveis criados na plataforma.

Outra abordagem para incorporar a funcionalidade de assinatura eletrônica em um contexto no-code poderia envolver o aproveitamento de componentes ou modelos pré-construídos disponíveis na plataforma no-code, que facilitam o processo de integração de recursos de assinatura eletrônica no aplicativo. Este método simplifica ainda mais o aspecto da integração e reduz o atrito para não desenvolvedores ou desenvolvedores cidadãos que podem ter conhecimento técnico limitado.

Para concluir, uma assinatura eletrônica no-code refere-se à integração e utilização simplificadas de recursos de assinatura eletrônica em aplicativos criados em plataformas no-code, como o AppMaster. Com a crescente adoção de tecnologias digitais e fluxos de trabalho sem papel, a implementação de assinaturas eletrônicas em aplicativos personalizados pode beneficiar imensamente as empresas, aumentando a segurança, melhorando a conformidade, reduzindo custos e proporcionando uma melhor experiência geral ao usuário.