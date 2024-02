Firma elettronica senza codice

Una firma elettronica No-Code si riferisce all'implementazione e all'utilizzo delle firme elettroniche nel contesto dello sviluppo no-code, che facilita la firma e la verifica di documenti o moduli digitali senza la necessità di codifica manuale. Questa caratteristica è molto rilevante nell'era digitale di oggi, dove le transazioni senza supporto cartaceo e gli accordi giuridicamente vincolanti stanno lentamente diventando la norma. Con la proliferazione di strumenti no-code come AppMaster, sviluppatori e non sviluppatori possono integrare soluzioni di firma elettronica nelle loro applicazioni in modo più efficiente, sicuro ed economico.

Le piattaforme No-code, come suggerisce il nome, consentono agli utenti di creare applicazioni e software senza scrivere codice vero e proprio, utilizzando un'interfaccia visiva e componenti predefiniti. La piattaforma AppMaster, ad esempio, è un potente strumento no-code che genera codice sorgente di applicazioni reali da progetti definiti dall'utente e gestisce tutto l'hosting e la distribuzione nel cloud o in locale. Supporta lo sviluppo su più piattaforme, come backend, web e applicazioni mobili, utilizzando varie tecnologie come il framework Vue3, Golang, Kotlin e Jetpack Compose e SwiftUI. Grazie al designer di modelli di dati visivi, all'interfaccia drag & drop per l'interfaccia utente web e mobile e ai designer visivi dei processi aziendali (BP), riduce sostanzialmente la curva di apprendimento e lo sforzo necessari per creare e mantenere una soluzione software.

Quando si tratta di integrare la funzionalità di firma elettronica in un contesto no-code, l’obiettivo principale è consentire processi di firma fluidi, sicuri e conformi per varie applicazioni e settori. Le firme elettroniche garantiscono metodi sicuri e giuridicamente vincolanti per firmare e autorizzare documenti digitali, il che è essenziale in numerosi casi d'uso come e-commerce, finanza, legale, immobiliare, sanità e altro ancora. Inoltre, le firme elettroniche contribuiscono a ridurre i costi operativi associati alla documentazione cartacea e migliorano notevolmente l'esperienza complessiva del cliente riducendo al minimo il tempo dedicato alla firma e all'elaborazione dei documenti.

Secondo uno studio condotto da Forrester Research, si prevede che il mercato globale delle firme elettroniche crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 32,5%, raggiungendo i 6,1 miliardi di dollari entro il 2026. Questa rapida crescita indica la crescente domanda e accettazione delle firme elettroniche -firme in vari settori. I vantaggi derivanti dall'adozione di soluzioni di firma elettronica no-code all'interno delle aziende possono includere tempi di consegna ridotti per l'approvazione dei documenti, misure di sicurezza migliorate come crittografia e autenticazione, migliore conformità agli standard legali e normativi come l'Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN ), la legge sulle transazioni elettroniche uniformi (UETA) e il regolamento dell'Unione europea sull'identificazione elettronica e sui servizi fiduciari (eIDAS), oltre a flussi di lavoro e processi complessivamente semplificati.

In un'implementazione della firma elettronica no-code, gli sviluppatori possono integrare la funzionalità di firma elettronica in applicazioni personalizzate attraverso l'uso di API (Interfacce di programmazione dell'applicazione) o SDK (Kit di sviluppo software) forniti dai fornitori di firma elettronica. Questo approccio consente al software di firma elettronica precostruito, completamente testato e conforme di connettersi con l'applicazione no-code, riducendo i costi di sviluppo e garantendo una soluzione sicura e legalmente conforme. AppMaster, ad esempio, crea API REST ed endpoints WSS che possono essere utilizzati per connettersi a varie API di fornitori di firma elettronica, consentendo un'implementazione senza soluzione di continuità nelle applicazioni backend, web o mobili costruite sulla piattaforma.

Un altro approccio per incorporare la funzionalità di firma elettronica in un contesto no-code potrebbe comportare lo sfruttamento di componenti o modelli predefiniti disponibili all’interno della piattaforma no-code, che facilitano il processo di integrazione delle funzionalità di firma elettronica nell’applicazione. Questo metodo semplifica ulteriormente l'aspetto dell'integrazione e riduce l'attrito per i non sviluppatori o gli sviluppatori cittadini che potrebbero avere conoscenze tecniche limitate.

Per concludere, una firma elettronica no-code si riferisce all'integrazione e all'utilizzo ottimizzati delle funzionalità di firma elettronica all'interno di applicazioni realizzate su piattaforme no-code, come AppMaster. Con la crescente adozione di tecnologie digitali e flussi di lavoro senza supporto cartaceo, l'implementazione delle firme elettroniche in applicazioni personalizzate può apportare enormi vantaggi alle aziende migliorando la sicurezza, migliorando la conformità, riducendo i costi e offrendo una migliore esperienza utente complessiva.