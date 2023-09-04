渐进式网络应用程序 (PWA)

渐进式 Web 应用程序 (PWA) 是 Google 工程师于 2015 年创造的术语，代表新一代 Web 应用程序，利用尖端的 Web 技术直接在浏览器中为用户提供类似应用程序的体验。 PWA 在各种设备上提供无缝、响应灵敏且引人入胜的用户体验，无需通过 Google Play 或 Apple App Store 等应用商店进行安装。 PWA 的主要目标是通过提供两全其美的方式来弥合原生移动应用程序和传统 Web 应用程序之间的差距。

PWA 利用一组现代 Web API 和设计概念，使其能够整合类似应用程序的功能，例如离线支持、推送通知和后台同步，同时保持 Web 应用程序的优势，例如通用访问、轻松共享以及减少开发和部署维修费用。精心设计的 PWA 的一些基本特征包括在不可靠的网络连接上的无缝性能、针对不同设备外形尺寸的响应式设计，以及跨平台一致的类​​似应用程序的用户界面。

PWA 的核心技术之一是 Service Workers，它是在后台运行的 JavaScript 文件，支持离线支持、缓存和获取资源、后台同步和推送通知等重要功能。通过利用 Service Worker，PWA 可以提供快速可靠的内容交付，无论用户的互联网连接质量如何。而且，缓存的资源和数据可以显着提高应用程序的整体性能并减轻网络负载。

PWA 的另一个重要组件是 Web 应用程序清单，这是一个 JSON 文件，提供有关应用程序的元信息，例如应用程序的名称、描述、图标、显示模式等。清单文件使用户能够在其设备上安装 PWA 并从主屏幕启动它，就像本机应用程序一样。此功能使 PWA 能够提高可见性和参与度，因为企业可以为客户在各种平台上提供无障碍的服务入口点。

在兼容性方面，大多数现代浏览器，包括 Chrome、Firefox、Opera 和 Safari，都支持核心 PWA 技术并符合最新的 Web 标准，这使得 PWA 成为跨平台开发的可行选择。因此，企业可以开发和维护单个 PWA 来为不同平台和设备上的用户提供服务，从而减少与创建、更新和分发多个本机应用程序相关的开发时间和成本。

研究表明，实施 PWA 功能可以显着提高用户参与度和转化率。例如，Google 进行的一项研究发现，PWA 使各个行业的转化率平均提高了 52%。这一趋势可归因于 PWA 功能提供的改进的用户体验，例如更快的加载时间、离线访问和推送通知等。

一些成功的 PWA 的著名例子包括 Twitter Lite，它的每次会话页面数增加了 65%，发送的推文数量增加了 75%，而 Pinterest 的用户生成广告收入增加了 44%，用户生成的广告收入增加了 60%。订婚。这些成功案例说明了 PWA 对用户行为和业务成果产生重大影响的潜力。

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