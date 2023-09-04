تطبيق الويب التقدمي (PWA) هو مصطلح صاغه مهندسو Google في عام 2015 لتمثيل جيل جديد من تطبيقات الويب التي تستفيد من تقنيات الويب المتطورة لتوفير تجربة شبيهة بالتطبيق للمستخدمين مباشرة في متصفحاتهم. توفر تطبيقات PWA تجربة مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة وجذابة على أجهزة مختلفة دون الحاجة إلى التثبيت عبر متاجر التطبيقات مثل Google Play أو Apple App Store. الهدف الأساسي لـ PWAs هو سد الفجوة بين تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية وتطبيقات الويب التقليدية من خلال تقديم أفضل ما في العالمين.

تستخدم PWAs مجموعة من واجهات برمجة تطبيقات الويب الحديثة ومفاهيم التصميم التي تمكنها من دمج ميزات تشبه التطبيقات مثل الدعم دون اتصال بالإنترنت، ودفع الإشعارات، ومزامنة الخلفية، مع الحفاظ على مزايا تطبيقات الويب مثل الوصول الشامل، والمشاركة السهلة، وانخفاض التطوير و تكاليف الصيانة. تتضمن بعض الخصائص الأساسية لبرامج PWA المصممة جيدًا أداءً سلسًا على اتصالات الشبكة غير الموثوقة، وتصميمًا سريع الاستجابة لعوامل شكل الجهاز المختلفة، وواجهة مستخدم تشبه التطبيق ومتسقة عبر الأنظمة الأساسية.

إحدى تقنيات PWA الأساسية هي عمال الخدمة، وهي ملفات JavaScript تعمل في الخلفية وتمكن الميزات الحيوية مثل الدعم دون اتصال والتخزين المؤقت وجلب الموارد ومزامنة الخلفية ودفع الإشعارات. من خلال الاستفادة من عمال الخدمة، يمكن لـ PWAs تقديم محتوى سريع وموثوق بغض النظر عن جودة اتصال المستخدمين بالإنترنت. علاوة على ذلك، يمكن للموارد والبيانات المخزنة مؤقتًا تحسين الأداء العام للتطبيق بشكل كبير وتخفيف الحمل على الشبكة.

عنصر آخر مهم في PWAs هو Web App Manifest، وهو ملف JSON يوفر معلومات تعريفية حول التطبيق، مثل اسمه، ووصفه، وأيقوناته، ووضع العرض، والمزيد. يمكّن ملف البيان المستخدمين من تثبيت PWA على أجهزتهم وتشغيله من شاشتهم الرئيسية، تمامًا مثل التطبيق الأصلي. تتيح هذه الميزة لـ PWAs الاستمتاع بمزيد من الرؤية والمشاركة، حيث يمكن للشركات أن تقدم لعملائها نقطة دخول سلسة إلى خدماتها على منصات مختلفة.

فيما يتعلق بالتوافق، تدعم معظم المتصفحات الحديثة، بما في ذلك Chrome وFirefox وOpera وSafari، تقنيات PWA الأساسية وتتوافق مع أحدث معايير الويب، مما يجعل PWAs خيارًا قابلاً للتطبيق للتطوير عبر الأنظمة الأساسية. ونتيجة لذلك، يمكن للشركات تطوير وصيانة PWA واحدة لخدمة المستخدمين على منصات وأجهزة مختلفة، وبالتالي تقليل وقت التطوير والتكاليف المرتبطة بإنشاء وتحديث وتوزيع تطبيقات أصلية متعددة.

تشير الأبحاث إلى أن تطبيق ميزات PWA يمكن أن يؤدي إلى تحسينات كبيرة في مشاركة المستخدم ومعدلات التحويل. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجرتها Google أن PWAs زادت التحويلات بمتوسط ​​52٪ عبر مختلف الصناعات. يمكن أن يعزى هذا الاتجاه إلى تجربة المستخدم المحسنة التي توفرها ميزات PWA مثل أوقات التحميل الأسرع، والوصول دون اتصال بالإنترنت، ودفع الإشعارات، على سبيل المثال.

تتضمن بعض الأمثلة البارزة على تطبيقات الويب التفضيلية الناجحة Twitter Lite، الذي حقق زيادة بنسبة 65% في الصفحات لكل جلسة وزيادة بنسبة 75% في التغريدات المرسلة، وPinterest، الذي شهد زيادة بنسبة 44% في إيرادات الإعلانات التي ينشئها المستخدمون وزيادة بنسبة 60% في ارتباط. توضح قصص النجاح هذه إمكانات PWAs في إحداث تأثير كبير على سلوك المستخدم ونتائج الأعمال.

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