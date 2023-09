Progressieve webapp (PWA)

Progressive Web App (PWA) is een term die in 2015 door Google-ingenieurs is bedacht om een ​​nieuwe generatie webapplicaties te vertegenwoordigen die gebruikmaken van de allernieuwste webtechnologieën om gebruikers rechtstreeks in hun browser een app-achtige ervaring te bieden. PWA's bieden een naadloze, responsieve en boeiende gebruikerservaring op verschillende apparaten zonder installatie via appstores zoals Google Play of Apple App Store. Het primaire doel van PWA's is om de kloof tussen native mobiele apps en traditionele webapplicaties te overbruggen door het beste van twee werelden te bieden.

PWA's maken gebruik van een reeks moderne web-API's en ontwerpconcepten waarmee ze app-achtige functies kunnen integreren, zoals offline ondersteuning, pushmeldingen en synchronisatie op de achtergrond, terwijl de voordelen van webapplicaties zoals universele toegang, eenvoudig delen en minder ontwikkelings- en ontwikkelingsmogelijkheden behouden blijven. onderhoudskosten. Enkele essentiële kenmerken van goed ontworpen PWA's zijn naadloze prestaties op onbetrouwbare netwerkverbindingen, een responsief ontwerp voor verschillende apparaatvormfactoren en een app-achtige gebruikersinterface die consistent is op alle platforms.

Een van de belangrijkste PWA-technologieën zijn Service Workers. Dit zijn JavaScript-bestanden die op de achtergrond worden uitgevoerd en essentiële functies mogelijk maken, zoals offline ondersteuning, het cachen en ophalen van bronnen, achtergrondsynchronisatie en pushmeldingen. Door gebruik te maken van servicemedewerkers kunnen PWA's snelle en betrouwbare inhoud leveren, ongeacht de kwaliteit van de internetverbinding van de gebruiker. Bovendien kunnen de in de cache opgeslagen bronnen en gegevens de algehele applicatieprestaties aanzienlijk verbeteren en de belasting van het netwerk verlichten.

Een ander cruciaal onderdeel van PWA's is het Web App Manifest, een JSON-bestand dat meta-informatie over de applicatie biedt, zoals de naam, beschrijving, pictogrammen, weergavemodus en meer. Met het manifestbestand kunnen gebruikers de PWA op hun apparaten installeren en vanaf hun startscherm starten, net als bij een native app. Met deze functie kunnen PWA's profiteren van een grotere zichtbaarheid en betrokkenheid, omdat bedrijven hun klanten een probleemloos toegangspunt tot hun diensten op verschillende platforms kunnen bieden.

Wat betreft compatibiliteit ondersteunen de meeste moderne browsers, waaronder Chrome, Firefox, Opera en Safari, de belangrijkste PWA-technologieën en voldoen ze aan de nieuwste webstandaarden, waardoor PWA's een haalbare optie zijn voor platformonafhankelijke ontwikkeling. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven één enkele PWA ontwikkelen en onderhouden om gebruikers op verschillende platforms en apparaten te bedienen, waardoor de ontwikkelingstijd en -kosten die gepaard gaan met het maken, updaten en distribueren van meerdere native apps worden verminderd.

Onderzoek wijst uit dat het implementeren van PWA-functies kan leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de gebruikersbetrokkenheid en conversiepercentages. Uit een door Google uitgevoerd onderzoek bleek bijvoorbeeld dat PWA’s de conversies in verschillende sectoren met gemiddeld 52% verhoogden. Deze trend kan worden toegeschreven aan de verbeterde gebruikerservaring die wordt geboden door PWA-functies zoals bijvoorbeeld snellere laadtijden, offline toegang en pushmeldingen.

Enkele opmerkelijke voorbeelden van succesvolle PWA's zijn Twitter Lite, dat een toename van 65% in het aantal pagina's per sessie en een toename van 75% in het aantal verzonden Tweets realiseerde, en Pinterest, dat een toename van 44% zag in de door gebruikers gegenereerde advertentie-inkomsten en een toename van 60% in betrokkenheid. Deze succesverhalen illustreren het potentieel van PWA’s om een ​​aanzienlijke impact te creëren op het gebruikersgedrag en de bedrijfsresultaten.

