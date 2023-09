Applicazione Web progressiva (PWA)

Progressive Web App (PWA) è un termine coniato dagli ingegneri di Google nel 2015 per rappresentare una nuova generazione di applicazioni web che sfruttano tecnologie web all'avanguardia per fornire agli utenti un'esperienza simile a un'app direttamente nei loro browser. Le PWA offrono un'esperienza utente fluida, reattiva e coinvolgente su vari dispositivi senza richiedere l'installazione tramite app store come Google Play o Apple App Store. L'obiettivo principale delle PWA è colmare il divario tra le app mobili native e le applicazioni web tradizionali offrendo il meglio di entrambi i mondi.

Le PWA utilizzano una serie di API Web moderne e concetti di progettazione che consentono loro di incorporare funzionalità simili ad app come supporto offline, notifiche push e sincronizzazione in background, pur mantenendo i vantaggi delle applicazioni Web come accesso universale, facile condivisione e sviluppo e manutenzione ridotti. costi di manutenzione. Alcune caratteristiche essenziali di PWA ben progettate includono prestazioni perfette su connessioni di rete inaffidabili, un design reattivo per diversi fattori di forma del dispositivo e un'interfaccia utente simile a un'app coerente su tutte le piattaforme.

Una delle principali tecnologie PWA sono i Service Workers, che sono file JavaScript che vengono eseguiti in background e abilitano funzionalità vitali come supporto offline, memorizzazione nella cache e recupero di risorse, sincronizzazione in background e notifiche push. Sfruttando i Service Worker, le PWA possono fornire una distribuzione di contenuti rapida e affidabile indipendentemente dalla qualità della connessione Internet degli utenti. Inoltre, le risorse e i dati memorizzati nella cache possono migliorare significativamente le prestazioni complessive dell'applicazione e alleggerire il carico sulla rete.

Un altro componente cruciale delle PWA è il Web App Manifest, un file JSON che fornisce metainformazioni sull'applicazione, come nome, descrizione, icone, modalità di visualizzazione e altro. Il file manifest consente agli utenti di installare la PWA sui propri dispositivi e di avviarla dalla schermata iniziale, proprio come un'app nativa. Questa funzionalità consente alle PWA di godere di maggiore visibilità e coinvolgimento, poiché le aziende possono offrire ai propri clienti un punto di accesso semplice ai propri servizi su varie piattaforme.

Per quanto riguarda la compatibilità, la maggior parte dei browser moderni, inclusi Chrome, Firefox, Opera e Safari, supportano le principali tecnologie PWA e sono conformi agli standard web più recenti, il che rende le PWA un'opzione praticabile per lo sviluppo multipiattaforma. Di conseguenza, le aziende possono sviluppare e mantenere un’unica PWA per servire gli utenti su piattaforme e dispositivi diversi, riducendo così i tempi e i costi di sviluppo associati alla creazione, all’aggiornamento e alla distribuzione di più app native.

La ricerca indica che l'implementazione delle funzionalità PWA può portare a miglioramenti significativi nel coinvolgimento degli utenti e nei tassi di conversione. Ad esempio, uno studio condotto da Google ha rilevato che le PWA hanno aumentato le conversioni in media del 52% in vari settori. Questa tendenza può essere attribuita alla migliore esperienza utente fornita dalle funzionalità PWA come tempi di caricamento più rapidi, accesso offline e notifiche push, ad esempio.

Alcuni esempi degni di nota di PWA di successo includono Twitter Lite, che ha ottenuto un aumento del 65% nelle pagine per sessione e un aumento del 75% nei Tweet inviati, e Pinterest, che ha visto un aumento del 44% nelle entrate pubblicitarie generate dagli utenti e un aumento del 60% in fidanzamento. Queste storie di successo illustrano il potenziale delle PWA nel creare un impatto significativo sul comportamento degli utenti e sui risultati aziendali.

In AppMaster, la nostra piattaforma no-code ti consente di creare PWA utilizzando un'interfaccia di progettazione visiva e componenti pronti all'uso. Utilizzando le potenti funzionalità di AppMaster, puoi creare e distribuire rapidamente PWA ad alte prestazioni scalabili in modo efficiente, servire gli utenti su vari dispositivi e piattaforme e tenere il passo con gli standard web più recenti. AppMaster è progettato per migliorare il processo di sviluppo delle applicazioni, rendendolo più rapido ed economico, generando continuamente applicazioni da zero per evitare debiti tecnici. Le nostre PWA generate possono essere perfettamente integrate con applicazioni backend, servizi Web e applicazioni mobili create utilizzando la piattaforma AppMaster, consentendoti di sviluppare soluzioni software complete e scalabili per le tue esigenze aziendali.