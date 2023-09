Progresywna aplikacja internetowa (PWA)

Progressive Web App (PWA) to termin ukuty przez inżynierów Google w 2015 roku w celu określenia nowej generacji aplikacji internetowych, które wykorzystują najnowocześniejsze technologie internetowe, aby zapewnić użytkownikom wrażenia podobne do aplikacji bezpośrednio w ich przeglądarkach. PWA zapewniają bezproblemową, responsywną i wciągającą obsługę użytkownika na różnych urządzeniach, bez konieczności instalacji za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, takich jak Google Play lub Apple App Store. Podstawowym celem PWA jest wypełnienie luki pomiędzy natywnymi aplikacjami mobilnymi a tradycyjnymi aplikacjami internetowymi poprzez oferowanie tego, co najlepsze z obu światów.

PWA wykorzystują zestaw nowoczesnych internetowych interfejsów API i koncepcji projektowych, które umożliwiają im włączenie funkcji podobnych do aplikacji, takich jak obsługa offline, powiadomienia push i synchronizacja w tle, przy jednoczesnym zachowaniu zalet aplikacji internetowych, takich jak powszechny dostęp, łatwe udostępnianie oraz ograniczenie programowania i koszty utrzymania. Niektóre istotne cechy dobrze zaprojektowanych aplikacji PWA obejmują płynną wydajność w przypadku zawodnych połączeń sieciowych, responsywny projekt dla różnych typów urządzeń oraz interfejs użytkownika przypominający aplikację, spójny na wszystkich platformach.

Jedną z podstawowych technologii PWA są Service Workers, czyli pliki JavaScript działające w tle i umożliwiające istotne funkcje, takie jak obsługa offline, buforowanie i pobieranie zasobów, synchronizacja w tle i powiadomienia push. Wykorzystując Service Workers, PWA mogą zapewnić szybkie i niezawodne dostarczanie treści niezależnie od jakości połączenia internetowego użytkowników. Co więcej, buforowane zasoby i dane mogą znacznie poprawić ogólną wydajność aplikacji i zmniejszyć obciążenie sieci.

Kolejnym kluczowym elementem PWA jest manifest aplikacji internetowej, plik JSON zawierający metainformacje o aplikacji, takie jak jej nazwa, opis, ikony, tryb wyświetlania i inne. Plik manifestu umożliwia użytkownikom zainstalowanie PWA na swoich urządzeniach i uruchomienie go z ekranu głównego, tak jak w przypadku aplikacji natywnej. Ta funkcja pozwala PWA cieszyć się większą widocznością i zaangażowaniem, ponieważ firmy mogą zaoferować swoim klientom bezproblemowy punkt dostępu do swoich usług na różnych platformach.

Jeśli chodzi o kompatybilność, większość nowoczesnych przeglądarek, w tym Chrome, Firefox, Opera i Safari, obsługuje podstawowe technologie PWA i jest zgodna z najnowszymi standardami sieciowymi, co sprawia, że ​​PWA są realną opcją do programowania na wielu platformach. W rezultacie firmy mogą opracowywać i utrzymywać pojedynczą aplikację PWA do obsługi użytkowników na różnych platformach i urządzeniach, redukując w ten sposób czas programowania i koszty związane z tworzeniem, aktualizowaniem i dystrybucją wielu aplikacji natywnych.

Badania wskazują, że wdrożenie funkcji PWA może prowadzić do znacznej poprawy zaangażowania użytkowników i współczynników konwersji. Na przykład badanie przeprowadzone przez Google wykazało, że PWA zwiększyły konwersję średnio o 52% w różnych branżach. Tendencję tę można przypisać ulepszonemu doświadczeniu użytkownika zapewnianemu przez funkcje PWA, takie jak na przykład szybsze ładowanie, dostęp offline i powiadomienia push.

Godnymi uwagi przykładami udanych rozwiązań PWA są Twitter Lite, który osiągnął 65% wzrost liczby stron na sesję i 75% wzrost liczby wysłanych tweetów, oraz Pinterest, który odnotował 44% wzrost przychodów z reklam generowanych przez użytkowników i 60% wzrost zaręczyny. Te historie sukcesu ilustrują potencjał PWA w zakresie wywierania znaczącego wpływu na zachowania użytkowników i wyniki biznesowe.

W AppMaster nasza platforma no-code umożliwia tworzenie PWA przy użyciu interfejsu wizualnego i gotowych do użycia komponentów. Wykorzystując zaawansowane funkcje AppMaster, możesz szybko tworzyć i wdrażać wydajne aplikacje PWA, które efektywnie skalują się, obsługują użytkowników na różnych urządzeniach i platformach oraz dotrzymują kroku najnowszym standardom sieciowym. AppMaster został zaprojektowany, aby usprawnić proces tworzenia aplikacji, czyniąc go szybszym i bardziej opłacalnym, przy jednoczesnym ciągłym generowaniu aplikacji od zera, aby uniknąć długu technicznego. Wygenerowane przez nas PWA można bezproblemowo zintegrować z aplikacjami backendowymi, usługami internetowymi i aplikacjami mobilnymi tworzonymi przy użyciu platformy AppMaster, umożliwiając tworzenie kompletnych, skalowalnych rozwiązań programowych dla potrzeb biznesowych.