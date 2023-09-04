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Прогрессивное веб-приложение (PWA)

04, сент. 2023

Progressive Web App (PWA) — это термин, придуманный инженерами Google в 2015 году для обозначения нового поколения веб-приложений, которые используют передовые веб-технологии для предоставления пользователям возможностей, подобных приложениям, непосредственно в их браузерах. PWA предлагают удобный, отзывчивый и привлекательный пользовательский интерфейс на различных устройствах без необходимости установки через магазины приложений, такие как Google Play или Apple App Store. Основная цель PWA — преодолеть разрыв между собственными мобильными приложениями и традиционными веб-приложениями, предлагая лучшее из обоих миров.

PWA используют набор современных веб-API и концепций дизайна, которые позволяют им включать функции, подобные приложениям, такие как автономная поддержка, push-уведомления и фоновая синхронизация, сохраняя при этом преимущества веб-приложений, такие как универсальный доступ, простота совместного использования и сокращение затрат на разработку и затраты на техническое обслуживание. Некоторые важные характеристики хорошо спроектированных PWA включают бесперебойную работу при ненадежных сетевых подключениях, адаптивный дизайн для различных форм-факторов устройств и пользовательский интерфейс, похожий на приложение, который единообразен на всех платформах.

Одной из основных технологий PWA являются Service Workers, которые представляют собой файлы JavaScript, которые работают в фоновом режиме и обеспечивают такие важные функции, как автономная поддержка, кэширование и выборка ресурсов, фоновая синхронизация и push-уведомления. Используя Service Workers, PWA могут обеспечить быструю и надежную доставку контента независимо от качества интернет-соединения пользователей. Более того, кэшированные ресурсы и данные могут значительно повысить общую производительность приложений и облегчить нагрузку на сеть.

Еще одним важным компонентом PWA является манифест веб-приложения, файл JSON, который предоставляет метаинформацию о приложении, такую ​​как его имя, описание, значки, режим отображения и многое другое. Файл манифеста позволяет пользователям устанавливать PWA на свои устройства и запускать его с главного экрана, как собственное приложение. Эта функция позволяет PWA повысить видимость и вовлеченность, поскольку компании могут предлагать своим клиентам удобную точку входа в свои услуги на различных платформах.

Что касается совместимости, большинство современных браузеров, включая Chrome, Firefox, Opera и Safari, поддерживают основные технологии PWA и соответствуют новейшим веб-стандартам, что делает PWA жизнеспособным вариантом для кроссплатформенной разработки. В результате компании могут разрабатывать и поддерживать одно PWA для обслуживания пользователей на разных платформах и устройствах, тем самым сокращая время разработки и затраты, связанные с созданием, обновлением и распространением нескольких собственных приложений.

Исследования показывают, что внедрение функций PWA может привести к значительному улучшению вовлеченности пользователей и коэффициентов конверсии. Например, исследование, проведенное Google, показало, что PWA увеличивают конверсию в среднем на 52% в различных отраслях. Эту тенденцию можно объяснить улучшением пользовательского опыта, обеспечиваемым такими функциями PWA, как, например, более быстрое время загрузки, автономный доступ и push-уведомления.

Некоторые примечательные примеры успешных PWA включают Twitter Lite, который добился увеличения количества страниц за сеанс на 65 % и увеличения количества отправленных твитов на 75 %, а также Pinterest, где наблюдался рост доходов от рекламы, генерируемой пользователями, на 44 % и рост количества обручение. Эти истории успеха иллюстрируют потенциал PWA по оказанию значительного влияния на поведение пользователей и результаты бизнеса.

В AppMaster наша платформа no-code позволяет создавать PWA, используя интерфейс визуального дизайна и готовые к использованию компоненты. Используя мощные функции AppMaster, вы можете быстро создавать и развертывать высокопроизводительные PWA, которые эффективно масштабируются, обслуживают пользователей на различных устройствах и платформах и соответствуют новейшим веб-стандартам. AppMaster предназначен для улучшения процесса разработки приложений, делая его более быстрым и экономичным, а также непрерывно создавая приложения с нуля, чтобы избежать технического долга. Созданные нами PWA можно легко интегрировать с серверными приложениями, веб-сервисами и мобильными приложениями, созданными с использованием платформы AppMaster, что позволяет вам разрабатывать комплексные масштабируемые программные решения для нужд вашего бизнеса.

Изучите больше терминов:
Бессерверная архитектура Веб-службы Геолокация ГрафQL Каркас Комплект разработки программного обеспечения (SDK) Лицензирование приложений Магазин приложений Мобильная база данных Мобильный сервер как услуга (MBaaS) Обнаружение столкновений Оптимизация производительности мобильных устройств Распознавание голоса Собственные модули Управление жестами Чат-боты

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