Прогрессивное веб-приложение (PWA)

Progressive Web App (PWA) — это термин, придуманный инженерами Google в 2015 году для обозначения нового поколения веб-приложений, которые используют передовые веб-технологии для предоставления пользователям возможностей, подобных приложениям, непосредственно в их браузерах. PWA предлагают удобный, отзывчивый и привлекательный пользовательский интерфейс на различных устройствах без необходимости установки через магазины приложений, такие как Google Play или Apple App Store. Основная цель PWA — преодолеть разрыв между собственными мобильными приложениями и традиционными веб-приложениями, предлагая лучшее из обоих миров.

PWA используют набор современных веб-API и концепций дизайна, которые позволяют им включать функции, подобные приложениям, такие как автономная поддержка, push-уведомления и фоновая синхронизация, сохраняя при этом преимущества веб-приложений, такие как универсальный доступ, простота совместного использования и сокращение затрат на разработку и затраты на техническое обслуживание. Некоторые важные характеристики хорошо спроектированных PWA включают бесперебойную работу при ненадежных сетевых подключениях, адаптивный дизайн для различных форм-факторов устройств и пользовательский интерфейс, похожий на приложение, который единообразен на всех платформах.

Одной из основных технологий PWA являются Service Workers, которые представляют собой файлы JavaScript, которые работают в фоновом режиме и обеспечивают такие важные функции, как автономная поддержка, кэширование и выборка ресурсов, фоновая синхронизация и push-уведомления. Используя Service Workers, PWA могут обеспечить быструю и надежную доставку контента независимо от качества интернет-соединения пользователей. Более того, кэшированные ресурсы и данные могут значительно повысить общую производительность приложений и облегчить нагрузку на сеть.

Еще одним важным компонентом PWA является манифест веб-приложения, файл JSON, который предоставляет метаинформацию о приложении, такую ​​как его имя, описание, значки, режим отображения и многое другое. Файл манифеста позволяет пользователям устанавливать PWA на свои устройства и запускать его с главного экрана, как собственное приложение. Эта функция позволяет PWA повысить видимость и вовлеченность, поскольку компании могут предлагать своим клиентам удобную точку входа в свои услуги на различных платформах.

Что касается совместимости, большинство современных браузеров, включая Chrome, Firefox, Opera и Safari, поддерживают основные технологии PWA и соответствуют новейшим веб-стандартам, что делает PWA жизнеспособным вариантом для кроссплатформенной разработки. В результате компании могут разрабатывать и поддерживать одно PWA для обслуживания пользователей на разных платформах и устройствах, тем самым сокращая время разработки и затраты, связанные с созданием, обновлением и распространением нескольких собственных приложений.

Исследования показывают, что внедрение функций PWA может привести к значительному улучшению вовлеченности пользователей и коэффициентов конверсии. Например, исследование, проведенное Google, показало, что PWA увеличивают конверсию в среднем на 52% в различных отраслях. Эту тенденцию можно объяснить улучшением пользовательского опыта, обеспечиваемым такими функциями PWA, как, например, более быстрое время загрузки, автономный доступ и push-уведомления.

Некоторые примечательные примеры успешных PWA включают Twitter Lite, который добился увеличения количества страниц за сеанс на 65 % и увеличения количества отправленных твитов на 75 %, а также Pinterest, где наблюдался рост доходов от рекламы, генерируемой пользователями, на 44 % и рост количества обручение. Эти истории успеха иллюстрируют потенциал PWA по оказанию значительного влияния на поведение пользователей и результаты бизнеса.

В AppMaster наша платформа no-code позволяет создавать PWA, используя интерфейс визуального дизайна и готовые к использованию компоненты. Используя мощные функции AppMaster, вы можете быстро создавать и развертывать высокопроизводительные PWA, которые эффективно масштабируются, обслуживают пользователей на различных устройствах и платформах и соответствуют новейшим веб-стандартам. AppMaster предназначен для улучшения процесса разработки приложений, делая его более быстрым и экономичным, а также непрерывно создавая приложения с нуля, чтобы избежать технического долга. Созданные нами PWA можно легко интегрировать с серверными приложениями, веб-сервисами и мобильными приложениями, созданными с использованием платформы AppMaster, что позволяет вам разрабатывать комплексные масштабируемые программные решения для нужд вашего бизнеса.