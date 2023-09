Ứng dụng web lũy tiến (PWA) là một thuật ngữ do các kỹ sư của Google đặt ra vào năm 2015 để đại diện cho thế hệ ứng dụng web mới tận dụng các công nghệ web tiên tiến để cung cấp trải nghiệm giống như ứng dụng cho người dùng ngay trong trình duyệt của họ. PWA cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch, phản hồi nhanh và hấp dẫn trên nhiều thiết bị khác nhau mà không yêu cầu cài đặt qua các cửa hàng ứng dụng như Google Play hoặc Apple App Store. Mục tiêu chính của PWA là thu hẹp khoảng cách giữa ứng dụng di động gốc và ứng dụng web truyền thống bằng cách cung cấp những gì tốt nhất của cả hai thế giới.

PWA sử dụng một bộ API web hiện đại và các khái niệm thiết kế cho phép chúng kết hợp các tính năng giống như ứng dụng như hỗ trợ ngoại tuyến, thông báo đẩy và đồng bộ hóa nền, trong khi vẫn duy trì các ưu điểm của ứng dụng web như truy cập phổ biến, chia sẻ dễ dàng và giảm thiểu sự phát triển và chi phí bảo trì. Một số đặc điểm cơ bản của PWA được thiết kế tốt bao gồm hiệu suất liền mạch trên các kết nối mạng không đáng tin cậy, thiết kế đáp ứng cho các kiểu dáng thiết bị khác nhau và giao diện người dùng giống ứng dụng nhất quán trên các nền tảng.

Một trong những công nghệ PWA cốt lõi là Service Workers, là các tệp JavaScript chạy ở chế độ nền và kích hoạt các tính năng quan trọng như hỗ trợ ngoại tuyến, lưu vào bộ nhớ đệm và tìm nạp tài nguyên, đồng bộ hóa nền và thông báo đẩy. Bằng cách tận dụng Service Workers, PWA có thể cung cấp khả năng phân phối nội dung nhanh chóng và đáng tin cậy bất kể chất lượng kết nối internet của người dùng như thế nào. Hơn nữa, tài nguyên và dữ liệu được lưu trong bộ nhớ đệm có thể cải thiện đáng kể hiệu suất ứng dụng tổng thể và giảm tải trên mạng.

Một thành phần quan trọng khác của PWA là Bản kê khai ứng dụng web, một tệp JSON cung cấp thông tin meta về ứng dụng, chẳng hạn như tên, mô tả, biểu tượng, chế độ hiển thị, v.v. Tệp kê khai cho phép người dùng cài đặt PWA trên thiết bị của họ và khởi chạy nó từ màn hình chính, giống như một ứng dụng gốc. Tính năng này cho phép PWA tận hưởng khả năng hiển thị và mức độ tương tác tăng lên, vì các doanh nghiệp có thể cung cấp cho khách hàng của họ một điểm truy cập dễ dàng vào các dịch vụ của họ trên nhiều nền tảng khác nhau.

Về khả năng tương thích, hầu hết các trình duyệt hiện đại, bao gồm Chrome, Firefox, Opera và Safari, đều hỗ trợ các công nghệ PWA cốt lõi và tuân thủ các tiêu chuẩn web mới nhất, khiến PWA trở thành một lựa chọn khả thi để phát triển đa nền tảng. Do đó, doanh nghiệp có thể phát triển và duy trì một PWA duy nhất để phục vụ người dùng trên các nền tảng và thiết bị khác nhau, từ đó giảm thời gian phát triển và chi phí liên quan đến việc tạo, cập nhật và phân phối nhiều ứng dụng gốc.

Nghiên cứu chỉ ra rằng việc triển khai các tính năng PWA có thể dẫn đến những cải thiện đáng kể về mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi của người dùng. Chẳng hạn, một nghiên cứu do Google thực hiện cho thấy PWA đã tăng tỷ lệ chuyển đổi lên trung bình 52% trên nhiều ngành khác nhau. Xu hướng này có thể là do trải nghiệm người dùng được cải thiện do các tính năng PWA mang lại, chẳng hạn như thời gian tải nhanh hơn, truy cập ngoại tuyến và thông báo đẩy.

Một số ví dụ đáng chú ý về PWA thành công bao gồm Twitter Lite, đã đạt được mức tăng 65% về số trang mỗi phiên và tăng 75% số Tweet được gửi và Pinterest, đã chứng kiến ​​doanh thu quảng cáo do người dùng tạo tăng 44% và tăng 60% về hôn ước. Những câu chuyện thành công này minh họa tiềm năng của PWA trong việc tạo ra tác động đáng kể đến hành vi của người dùng và kết quả kinh doanh.

