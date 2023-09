Application Web progressive (PWA)

Progressive Web App (PWA) est un terme inventé par les ingénieurs de Google en 2015 pour représenter une nouvelle génération d'applications Web qui exploitent les technologies Web de pointe pour offrir aux utilisateurs une expérience similaire à celle d'une application directement dans leur navigateur. Les PWA offrent une expérience utilisateur transparente, réactive et engageante sur divers appareils sans nécessiter d'installation via des magasins d'applications comme Google Play ou Apple App Store. L'objectif principal des PWA est de combler le fossé entre les applications mobiles natives et les applications Web traditionnelles en offrant le meilleur des deux mondes.

Les PWA utilisent un ensemble d'API Web modernes et de concepts de conception qui leur permettent d'incorporer des fonctionnalités de type application telles que la prise en charge hors ligne, les notifications push et la synchronisation en arrière-plan, tout en conservant les avantages des applications Web tels que l'accès universel, le partage facile et le développement et la réduction réduits. coûts de maintenance. Certaines caractéristiques essentielles des PWA bien conçues incluent des performances transparentes sur des connexions réseau peu fiables, une conception réactive pour différents facteurs de forme d'appareil et une interface utilisateur de type application cohérente sur toutes les plates-formes.

L'une des principales technologies PWA est Service Workers, qui sont des fichiers JavaScript qui s'exécutent en arrière-plan et activent des fonctionnalités vitales telles que la prise en charge hors ligne, la mise en cache et la récupération de ressources, la synchronisation en arrière-plan et les notifications push. En tirant parti des Service Workers, les PWA peuvent fournir une diffusion de contenu rapide et fiable, quelle que soit la qualité de la connexion Internet des utilisateurs. De plus, les ressources et les données mises en cache peuvent améliorer considérablement les performances globales des applications et alléger la charge sur le réseau.

Un autre composant crucial des PWA est le Web App Manifest, un fichier JSON qui fournit des méta-informations sur l'application, telles que son nom, sa description, ses icônes, son mode d'affichage, etc. Le fichier manifeste permet aux utilisateurs d'installer la PWA sur leurs appareils et de la lancer depuis leur écran d'accueil, tout comme une application native. Cette fonctionnalité permet aux PWA de bénéficier d'une visibilité et d'un engagement accrus, car les entreprises peuvent offrir à leurs clients un point d'entrée fluide à leurs services sur diverses plateformes.

Concernant la compatibilité, la plupart des navigateurs modernes, notamment Chrome, Firefox, Opera et Safari, prennent en charge les technologies PWA de base et sont conformes aux dernières normes Web, ce qui fait des PWA une option viable pour le développement multiplateforme. En conséquence, les entreprises peuvent développer et maintenir une seule PWA pour servir les utilisateurs sur différentes plates-formes et appareils, réduisant ainsi le temps de développement et les coûts associés à la création, la mise à jour et la distribution de plusieurs applications natives.

La recherche indique que la mise en œuvre des fonctionnalités PWA peut conduire à des améliorations significatives de l'engagement des utilisateurs et des taux de conversion. Par exemple, une étude menée par Google a révélé que les PWA augmentaient les conversions de 52 % en moyenne dans divers secteurs. Cette tendance peut être attribuée à l'expérience utilisateur améliorée fournie par les fonctionnalités PWA telles que des temps de chargement plus rapides, un accès hors ligne et des notifications push, par exemple.

Quelques exemples notables de PWA réussies incluent Twitter Lite, qui a enregistré une augmentation de 65 % du nombre de pages par session et une augmentation de 75 % des Tweets envoyés, et Pinterest, qui a enregistré une augmentation de 44 % des revenus publicitaires générés par les utilisateurs et une augmentation de 60 % des revenus publicitaires générés par les utilisateurs. fiançailles. Ces réussites illustrent le potentiel des PWA à créer un impact significatif sur le comportement des utilisateurs et les résultats commerciaux.

Chez AppMaster, notre plateforme no-code vous permet de créer des PWA à l'aide d'une interface de conception visuelle et de composants prêts à l'emploi. En utilisant les fonctionnalités puissantes d' AppMaster, vous pouvez rapidement créer et déployer des PWA hautes performances qui évoluent efficacement, servent les utilisateurs sur divers appareils et plates-formes et se tiennent au courant des dernières normes Web. AppMaster est conçu pour améliorer votre processus de développement d'applications, le rendant plus rapide et plus rentable, tout en générant continuellement des applications à partir de zéro pour éviter la dette technique. Nos PWA générées peuvent être intégrées de manière transparente aux applications backend, aux services Web et aux applications mobiles créées à l'aide de la plateforme AppMaster, vous permettant de développer des solutions logicielles complètes et évolutives pour les besoins de votre entreprise.