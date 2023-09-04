Aşamalı Web Uygulaması (PWA)

Progresif Web Uygulaması (PWA), kullanıcılara doğrudan tarayıcılarında uygulama benzeri bir deneyim sağlamak için en son web teknolojilerinden yararlanan yeni nesil web uygulamalarını temsil etmek üzere 2015 yılında Google mühendisleri tarafından türetilen bir terimdir. PWA'lar, Google Play veya Apple App Store gibi uygulama mağazaları aracılığıyla kurulum gerektirmeden çeşitli cihazlarda kesintisiz, duyarlı ve ilgi çekici bir kullanıcı deneyimi sunar. PWA'ların temel amacı, her iki dünyanın da en iyisini sunarak yerel mobil uygulamalar ile geleneksel web uygulamaları arasındaki boşluğu doldurmaktır.

PWA'lar, evrensel erişim, kolay paylaşım ve daha az geliştirme gibi web uygulamalarının avantajlarını korurken, çevrimdışı destek, anlık bildirimler ve arka planda senkronizasyon gibi uygulama benzeri özellikleri birleştirmelerine olanak tanıyan bir dizi modern web API'si ve tasarım konseptinden yararlanır. bakım maliyetleri. İyi tasarlanmış PWA'ların bazı temel özellikleri arasında güvenilmez ağ bağlantılarında kusursuz performans, farklı cihaz form faktörleri için duyarlı tasarım ve platformlar arasında tutarlı, uygulama benzeri bir kullanıcı arayüzü yer alır.

Temel PWA teknolojilerinden biri, arka planda çalışan ve çevrimdışı destek, önbelleğe alma ve kaynakları getirme, arka plan senkronizasyonu ve anında bildirimler gibi hayati özellikleri etkinleştiren JavaScript dosyaları olan Hizmet Çalışanlarıdır. PWA'lar, Hizmet Çalışanlarından yararlanarak, kullanıcıların internet bağlantı kalitesine bakılmaksızın hızlı ve güvenilir içerik dağıtımı sağlayabilir. Ayrıca önbelleğe alınan kaynaklar ve veriler, genel uygulama performansını önemli ölçüde artırabilir ve ağ üzerindeki yükü hafifletebilir.

PWA'ların bir diğer önemli bileşeni, uygulama hakkında adı, açıklaması, simgeleri, görüntüleme modu ve daha fazlası gibi meta bilgiler sağlayan bir JSON dosyası olan Web Uygulaması Bildirimidir. Bildiri dosyası, kullanıcıların PWA'yı cihazlarına yüklemesine ve tıpkı yerel bir uygulama gibi ana ekranlarından başlatmasına olanak tanır. Bu özellik, işletmeler müşterilerine çeşitli platformlarda hizmetlerine sorunsuz bir giriş noktası sunabildiğinden, PWA'ların daha fazla görünürlük ve etkileşimden yararlanmasına olanak tanır.

Uyumluluk açısından, Chrome, Firefox, Opera ve Safari de dahil olmak üzere çoğu modern tarayıcı, temel PWA teknolojilerini destekler ve en son web standartlarına uygundur; bu da PWA'ları platformlar arası geliştirme için uygun bir seçenek haline getirir. Sonuç olarak işletmeler, farklı platform ve cihazlardaki kullanıcılara hizmet vermek için tek bir PWA geliştirip sürdürebilir, böylece birden fazla yerel uygulamanın oluşturulması, güncellenmesi ve dağıtılmasıyla ilişkili geliştirme süresi ve maliyetleri azaltılabilir.

Araştırmalar, PWA özelliklerinin uygulanmasının kullanıcı etkileşimi ve dönüşüm oranlarında önemli iyileşmelere yol açabileceğini gösteriyor. Örneğin Google tarafından yürütülen bir araştırma, PWA'ların çeşitli sektörlerde dönüşümleri ortalama %52 artırdığını ortaya çıkardı. Bu eğilim, örneğin daha hızlı yükleme süreleri, çevrimdışı erişim ve anlık bildirimler gibi PWA özelliklerinin sağladığı gelişmiş kullanıcı deneyimine bağlanabilir.

Başarılı PWA'ların bazı dikkate değer örnekleri arasında, oturum başına sayfa sayısında %65 artış ve gönderilen Tweetlerde %75 artış elde eden Twitter Lite ve kullanıcı tarafından oluşturulan reklam gelirinde %44 artış ve tweet sayısında %60 artış elde edilen Pinterest yer almaktadır. nişanlanmak. Bu başarı öyküleri, PWA'ların kullanıcı davranışı ve iş sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyelini göstermektedir.

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