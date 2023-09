Aplicativo Web Progressivo (PWA)

Progressive Web App (PWA) é um termo cunhado pelos engenheiros do Google em 2015 para representar uma nova geração de aplicativos da web que aproveitam tecnologias da web de ponta para fornecer uma experiência semelhante a um aplicativo para os usuários diretamente em seus navegadores. Os PWAs oferecem uma experiência de usuário contínua, responsiva e envolvente em vários dispositivos, sem exigir instalação em lojas de aplicativos como Google Play ou Apple App Store. O objetivo principal dos PWAs é preencher a lacuna entre os aplicativos móveis nativos e os aplicativos da web tradicionais, oferecendo o melhor dos dois mundos.

Os PWAs utilizam um conjunto de APIs da web modernas e conceitos de design que lhes permitem incorporar recursos semelhantes aos de aplicativos, como suporte offline, notificações push e sincronização em segundo plano, enquanto mantêm as vantagens dos aplicativos da web, como acesso universal, compartilhamento fácil e desenvolvimento reduzido e custos de manutenção. Algumas características essenciais de PWAs bem projetados incluem desempenho contínuo em conexões de rede não confiáveis, um design responsivo para diferentes formatos de dispositivos e uma interface de usuário semelhante a um aplicativo que é consistente em todas as plataformas.

Uma das principais tecnologias PWA são os Service Workers, que são arquivos JavaScript executados em segundo plano e permitem recursos vitais, como suporte offline, armazenamento em cache e busca de recursos, sincronização em segundo plano e notificações push. Ao aproveitar os Service Workers, os PWAs podem fornecer entrega de conteúdo rápida e confiável, independentemente da qualidade da conexão à Internet dos usuários. Além disso, os recursos e dados armazenados em cache podem melhorar significativamente o desempenho geral do aplicativo e aliviar a carga na rede.

Outro componente crucial dos PWAs é o Web App Manifest, um arquivo JSON que fornece metainformações sobre o aplicativo, como nome, descrição, ícones, modo de exibição e muito mais. O arquivo de manifesto permite que os usuários instalem o PWA em seus dispositivos e o iniciem na tela inicial, como um aplicativo nativo. Esse recurso permite que os PWAs desfrutem de maior visibilidade e engajamento, já que as empresas podem oferecer aos seus clientes um ponto de entrada sem atrito para seus serviços em diversas plataformas.

Em relação à compatibilidade, a maioria dos navegadores modernos, incluindo Chrome, Firefox, Opera e Safari, suportam as principais tecnologias PWA e estão em conformidade com os padrões da web mais recentes, o que torna os PWAs uma opção viável para desenvolvimento multiplataforma. Como resultado, as empresas podem desenvolver e manter um único PWA para atender usuários em diferentes plataformas e dispositivos, reduzindo assim o tempo de desenvolvimento e os custos associados à criação, atualização e distribuição de vários aplicativos nativos.

A pesquisa indica que a implementação de recursos PWA pode levar a melhorias significativas no envolvimento do usuário e nas taxas de conversão. Por exemplo, um estudo conduzido pelo Google descobriu que os PWAs aumentaram as conversões em uma média de 52% em vários setores. Essa tendência pode ser atribuída à experiência aprimorada do usuário fornecida pelos recursos do PWA, como tempos de carregamento mais rápidos, acesso offline e notificações push, por exemplo.

Alguns exemplos notáveis ​​de PWAs bem-sucedidos incluem o Twitter Lite, que alcançou um aumento de 65% nas páginas por sessão e um aumento de 75% nos Tweets enviados, e o Pinterest, que viu um aumento de 44% na receita de anúncios gerados pelos usuários e um aumento de 60% em noivado. Essas histórias de sucesso ilustram o potencial dos PWAs para criar um impacto significativo no comportamento do usuário e nos resultados de negócios.

