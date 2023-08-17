一般数据保护条例 (GDPR)

《通用数据保护条例》(GDPR) 是一项全面的数据隐私法规，制定了确保欧盟 (EU) 和欧洲经济区 (EEA) 个人数据保护的法律原则、指南、权利和义务。它旨在协调成员国之间的数据保护法，通过赋予个人对其个人数据更大的控制权来赋予个人权力，应对现代数字经济带来的挑战，并让组织对其数据管理实践负责。

GDPR 于 2016 年 4 月通过，于 2018 年 5 月 25 日生效，取代 1995 年欧盟数据保护指令。该法规适用于在欧盟和欧洲经济区运营的组织，以及位于这些地区之外向欧盟和欧洲经济区居民提供商品或服务或监控其行为的组织。 GDPR 基于基于风险的方法，要求组织考虑所涉及风险的可能性和严重性，采取适当的措施来保护个人数据。

GDPR 的关键方面之一是设计和默认数据保护原则，该原则要求组织将数据保护措施集成到产品开发的最早阶段，以确保整个生命周期中的个人数据保护。在某些情况下需要进行数据保护影响评估 (DPIA)，以评估和减轻与处理个人数据相关的风险。

在AppMaster等无代码平台的背景下，GDPR 引入了各种必须解决的数据保护要求和挑战。例如，在使用AppMaster这样的no-code平台设计应用程序时，考虑应用程序如何收集、处理、存储和删除个人数据以及如何在应用程序中管理用户同意和数据主体权利至关重要。

AppMaster的no-code应用程序开发方法允许客户创建具有强大数据管理功能的应用程序，从而补充了 GDPR 合规性工作。其数据库架构、可视化业务流程设计器和应用程序编程接口 (API) 帮助用户在其应用程序中实现符合 GDPR 的功能和流程。例如，开发人员可以创建包含适当加密和假名化机制的数据库模式，并定义业务流程来处理数据主体请求或检测和报告数据泄露。

AppMaster平台允许客户构建符合 GDPR 原则（例如数据最小化、用途限制和存储限制）的 Web 和移动应用程序。它还有助于确保应用程序尊重数据主体的权利，例如访问、纠正、反对处理、删除、限制处理、数据可移植性以及自动决策和分析的权利。

使用no-code平台进行应用程序开发时，GDPR 合规性是平台提供商和应用程序创建者之间的共同责任。 AppMaster为符合 GDPR 的应用程序提供了坚实的基础；然而，应用程序创建者有责任确保在创建特定应用程序时遵循 GDPR 原则，并采取必要的措施和流程来持续遵守 GDPR。

AppMaster等No-code平台提供广泛的文档，包括 API 文档和数据库架构迁移脚本，以确保透明度并促进遵守 GDPR 的责任和文档要求。这使组织能够证明其 GDPR 合规性，这在数据保护机构审核或调查时至关重要。

《通用数据保护条例》(GDPR) 是一个重要的法律框架，旨在加强欧盟和欧洲经济区的个人数据保护。像AppMaster这样的No-code平台为企业构建符合 GDPR 的应用程序提供了基础，同时最大限度地减少了技术债务。通过实施设计隐私和默认原则， AppMaster允许客户开发符合 GDPR 要求的应用程序，并确保在构建和部署解决方案时持续保护个人数据。