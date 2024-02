De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een uitgebreide verordening gegevensbescherming waarin wettelijke beginselen, richtlijnen, rechten en plichten zijn vastgelegd om de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) te waarborgen. Het heeft tot doel de wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten te harmoniseren, individuen sterker te maken door hen meer controle over hun persoonlijke gegevens te geven, de uitdagingen van de moderne digitale economie aan te pakken en organisaties verantwoordelijk te houden voor hun praktijken op het gebied van gegevensbeheer.

De AVG werd aangenomen in april 2016 en werd van kracht op 25 mei 2018, ter vervanging van de EU-richtlijn gegevensbescherming uit 1995. De verordening is van toepassing op organisaties die actief zijn binnen de EU en de EER, evenals op organisaties buiten deze regio's die goederen of diensten aanbieden aan inwoners van de EU en de EER of hun gedrag controleren. De AVG is gebaseerd op een risicogebaseerde benadering die van organisaties vereist dat zij passende maatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen, rekening houdend met de waarschijnlijkheid en ernst van de betrokken risico's.

Een van de belangrijkste aspecten van de AVG is het principe van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen, dat organisaties verplicht gegevensbeschermingsmaatregelen te integreren in de vroegste stadia van hun productontwikkeling om de bescherming van persoonsgegevens gedurende de gehele levenscyclus te waarborgen. In bepaalde gevallen zijn gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's) vereist om de risico's in verband met de verwerking van persoonsgegevens te evalueren en te beperken.

In de context van no-code platforms zoals AppMaster introduceert de AVG verschillende vereisten en uitdagingen op het gebied van gegevensbescherming die moeten worden aangepakt. Bij het ontwerpen van applicaties die gebruik maken van een no-code platform zoals AppMaster, is het bijvoorbeeld cruciaal om na te denken over hoe de applicatie persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt, opslaat en verwijdert en hoe de toestemming van de gebruiker en de rechten van betrokkenen worden beheerd in de applicatie.

AppMaster 's benadering van no-code applicatie-ontwikkeling vormt een aanvulling op de AVG-compliance-inspanningen door klanten in staat te stellen applicaties te creëren met robuuste databeheermogelijkheden. Het databaseschema, de visuele bedrijfsprocesontwerper en de API's (Application Programming Interfaces) helpen gebruikers bij het implementeren van AVG-compatibele functies en processen in hun applicaties. Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld databaseschema's maken die de juiste coderings- en pseudonimiseringsmechanismen bevatten, en bedrijfsprocessen definiëren om verzoeken van betrokkenen te behandelen of om datalekken op te sporen en te melden.

Met het AppMaster platform kunnen klanten web- en mobiele applicaties bouwen die aansluiten bij de principes van de AVG, zoals gegevensminimalisatie, doelbinding en opslagbeperking. Het helpt er ook voor te zorgen dat applicaties de rechten van betrokkenen respecteren, zoals het recht op toegang, rectificatie, bezwaar tegen verwerking, wissen, beperking van verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Bij het gebruik van no-code platforms voor applicatie-ontwikkeling, is naleving van de AVG een gedeelde verantwoordelijkheid van de platformaanbieder en de maker van de applicatie. AppMaster biedt een robuuste basis voor applicaties die voldoen aan de AVG; het is echter aan de maker van de applicatie om ervoor te zorgen dat de AVG-principes worden gevolgd bij het maken van een specifieke applicatie en dat de nodige maatregelen en processen aanwezig zijn voor voortdurende naleving van de AVG.

No-code platforms zoals AppMaster bieden uitgebreide documentatie, waaronder API-documentatie en migratiescripts voor databaseschema's, om transparantie te waarborgen en de naleving van de AVG-aansprakelijkheids- en documentatievereisten te vergemakkelijken. Dit stelt organisaties in staat om hun AVG-compliance aan te tonen, wat cruciaal is in het geval van een audit of onderzoek van een gegevensbeschermingsautoriteit.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een essentieel wettelijk kader dat tot doel heeft de bescherming van persoonsgegevens in de EU en de EER te versterken. No-code platforms zoals AppMaster bieden een basis voor bedrijven om applicaties te bouwen die voldoen aan de AVG en tegelijkertijd de technische schuld te minimaliseren. Door privacy by design en standaardprincipes te implementeren, stelt AppMaster zijn klanten in staat applicaties te ontwikkelen die voldoen aan de AVG-vereisten en de voortdurende bescherming van persoonlijke gegevens te waarborgen terwijl ze hun oplossingen bouwen en implementeren.