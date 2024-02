Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to kompleksowe rozporządzenie w sprawie prywatności danych, które określa zasady prawne, wytyczne, prawa i obowiązki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Ma na celu zharmonizowanie przepisów dotyczących ochrony danych w państwach członkowskich, wzmocnienie pozycji osób fizycznych poprzez zapewnienie im większej kontroli nad ich danymi osobowymi, sprostanie wyzwaniom stawianym przez nowoczesną gospodarkę cyfrową oraz pociągnięcie organizacji do odpowiedzialności za ich praktyki zarządzania danymi.

Przyjęte w kwietniu 2016 r. RODO weszło w życie 25 maja 2018 r., zastępując unijną dyrektywę o ochronie danych z 1995 r. Rozporządzenie dotyczy organizacji działających na terenie UE i EOG, a także organizacji zlokalizowanych poza tymi regionami, które oferują towary lub usługi mieszkańcom UE i EOG lub monitorują ich zachowanie. RODO opiera się na podejściu opartym na ryzyku, które wymaga od organizacji przyjęcia odpowiednich środków w celu ochrony danych osobowych, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo i dotkliwość związanego z tym ryzyka.

Jednym z kluczowych aspektów RODO jest zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnie, która nakazuje organizacjom zintegrować środki ochrony danych na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu, aby zapewnić ochronę danych osobowych przez cały cykl życia. Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) są wymagane w niektórych przypadkach w celu oceny i ograniczenia ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

W kontekście platform bezkodowych, takich jak AppMaster , RODO wprowadza różne wymogi w zakresie ochrony danych i wyzwania, którym należy sprostać. Na przykład podczas projektowania aplikacji przy użyciu platformy no-code takiej jak AppMaster, należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób aplikacja gromadzi, przetwarza, przechowuje i usuwa dane osobowe oraz w jaki sposób zarządza się zgodą użytkownika i prawami osób, których dane dotyczą.

Podejście AppMaster do tworzenia aplikacji no-code stanowi uzupełnienie wysiłków związanych z zapewnieniem zgodności z RODO, umożliwiając klientom tworzenie aplikacji z solidnymi możliwościami zarządzania danymi. Jego schemat bazy danych, wizualny projektant procesów biznesowych i interfejsy programowania aplikacji (API) pomagają użytkownikom wdrażać funkcje i procesy zgodne z RODO w ich aplikacjach. Na przykład programiści mogą tworzyć schematy baz danych, które obejmują odpowiednie mechanizmy szyfrowania i pseudonimizacji oraz definiować procesy biznesowe do obsługi żądań osób, których dane dotyczą, lub do wykrywania i zgłaszania naruszeń danych.

Platforma AppMaster umożliwia klientom tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych, które są zgodne z zasadami RODO, takimi jak minimalizacja danych, ograniczenie celu i ograniczenia przechowywania. Pomaga również zapewnić, że aplikacje respektują prawa osób, których dane dotyczą, takie jak prawo dostępu, sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

W przypadku korzystania z platform no-code do tworzenia aplikacji zgodność z RODO jest wspólną odpowiedzialnością dostawcy platformy i twórcy aplikacji. AppMaster zapewnia solidną podstawę dla aplikacji zgodnych z RODO; jednak to do twórcy aplikacji należy zapewnienie przestrzegania zasad RODO podczas tworzenia konkretnej aplikacji oraz zapewnienie niezbędnych środków i procesów zapewniających ciągłą zgodność z RODO.

Platformy No-code takie jak AppMaster, zapewniają obszerną dokumentację, w tym dokumentację interfejsu API i skrypty migracji schematu bazy danych, aby zapewnić przejrzystość i ułatwić zgodność z wymogami RODO w zakresie odpowiedzialności i dokumentacji. Umożliwia to organizacjom wykazanie zgodności z RODO, co ma kluczowe znaczenie w przypadku audytu lub dochodzenia organu ochrony danych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to istotne ramy prawne, które mają na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych w UE i EOG. Platformy No-code takie jak AppMaster zapewniają firmom podstawę do tworzenia aplikacji zgodnych z RODO przy jednoczesnej minimalizacji długu technicznego. Wdrażając prywatność w fazie projektowania i domyślne zasady, AppMaster umożliwia swoim klientom opracowywanie aplikacji, które są zgodne z wymogami RODO i zapewniają ciągłą ochronę danych osobowych podczas tworzenia i wdrażania swoich rozwiązań.