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Общий регламент по защите данных (GDPR)

17, авг. 2023

Общий регламент по защите данных (GDPR) — это комплексный регламент о конфиденциальности данных, который устанавливает правовые принципы, рекомендации, права и обязанности по обеспечению защиты персональных данных в Европейском Союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Он направлен на гармонизацию законов о защите данных в государствах-членах, расширение прав и возможностей отдельных лиц путем предоставления им большего контроля над своими личными данными, решение проблем, связанных с современной цифровой экономикой, и привлечение организаций к ответственности за их методы управления данными.

GDPR, принятый в апреле 2016 года, вступил в силу 25 мая 2018 года, заменив собой Директиву ЕС о защите данных 1995 года. Регламент распространяется на организации, работающие на территории ЕС и ЕЭЗ, а также на организации, расположенные за пределами этих регионов, которые предлагают товары или услуги резидентам ЕС и ЕЭЗ или следят за их поведением. GDPR основан на подходе, основанном на оценке рисков, который требует от организаций принятия надлежащих мер для защиты персональных данных с учетом вероятности и серьезности сопутствующих рисков.

Одним из ключевых аспектов GDPR является принцип защиты данных по умолчанию и по умолчанию, который обязывает организации интегрировать меры защиты данных на самых ранних этапах разработки своих продуктов, чтобы обеспечить защиту персональных данных на протяжении всего жизненного цикла. В некоторых случаях требуется оценка воздействия на защиту данных (DPIA) для оценки и снижения рисков, связанных с обработкой персональных данных.

В контексте no-code платформ, таких как AppMaster , GDPR вводит различные требования к защите данных и проблемы, которые необходимо решить. Например, при разработке приложений с использованием платформы no-code такой как AppMaster, крайне важно учитывать, как приложение собирает, обрабатывает, хранит и удаляет личные данные, а также как в приложении осуществляется управление согласием пользователя и правами субъекта данных.

Подход AppMaster к разработке приложений no-code дополняет усилия по соблюдению GDPR, позволяя клиентам создавать приложения с надежными возможностями управления данными. Его схема базы данных, визуальный дизайнер бизнес-процессов и интерфейсы прикладного программирования (API) помогают пользователям реализовывать функции и процессы, соответствующие GDPR, в своих приложениях. Например, разработчики могут создавать схемы баз данных, которые включают в себя надлежащие механизмы шифрования и псевдонимизации, а также определять бизнес-процессы для обработки запросов субъектов данных или для обнаружения и сообщения об утечках данных.

Платформа AppMaster позволяет клиентам создавать веб-приложения и мобильные приложения, соответствующие принципам GDPR, таким как минимизация данных, ограничение цели и ограничение хранилища. Это также помогает гарантировать, что приложения соблюдают права субъектов данных, такие как право на доступ, исправление, возражение против обработки, стирание, ограничение обработки, переносимость данных и автоматизированное принятие решений и профилирование.

При использовании платформ no-code для разработки приложений соблюдение GDPR является общей ответственностью между поставщиком платформы и создателем приложения. AppMaster обеспечивает надежную основу для приложений, соответствующих GDPR; однако создатель приложения должен обеспечить соблюдение принципов GDPR при создании конкретного приложения и наличие необходимых мер и процессов для постоянного соответствия GDPR.

Платформы No-code такие как AppMaster предоставляют обширную документацию, в том числе документацию по API и сценарии миграции схемы базы данных, для обеспечения прозрачности и облегчения соответствия требованиям отчетности и документации GDPR. Это позволяет организациям продемонстрировать соответствие GDPR, что имеет решающее значение в случае аудита или расследования органа по защите данных.

Общий регламент по защите данных (GDPR) — это жизненно важная правовая база, направленная на усиление защиты персональных данных в ЕС и ЕЭЗ. Платформы No-code такие как AppMaster предоставляют предприятиям основу для создания приложений, соответствующих GDPR, при минимизации технического долга. Внедряя принципы конфиденциальности по дизайну и по умолчанию, AppMaster позволяет своим клиентам разрабатывать приложения, соответствующие требованиям GDPR, и обеспечивать постоянную защиту персональных данных при создании и развертывании своих решений.

Изучите больше терминов:
No-Code Developer No-Code платформы для повышения продаж Веб-аналитика без кода Взаимодействие с клиентами No-Code Геймификация No-Code Интеграция GraphQL История пользователя Непрерывная доставка Определение отсутствия кода Поддержка клиентов No-Code Пользовательский интерфейс (UI) No-Code Программное обеспечение No-Code Разработка через тестирование (TDD) Система обнаружения вторжений (IDS) Тестирование API Управление подпиской без кода

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