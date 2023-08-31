GraphQL API 是应用程序编程接口 (API) 设计领域的一项突破性技术，为传统 RESTful API 提供了灵活、高效且快速的替代方案。 GraphQL 由 Facebook 于 2015 年推出，被设计为 API 的查询语言和运行时，可提供精确查询并减少数据的过度获取或获取不足。 GraphQL API 因其多功能性、性能和易用性而不断受到欢迎，使其成为从小企业到大型企业系统等环境中现代 Web、移动和后端应用程序的绝佳选择。

GraphQL API 的核心优势在于它能够为客户提供他们所需的准确数据。通过允许客户端请求特定的数据字段，GraphQL 消除了数据过多或不足的低效检索。这一优势与传统的 RESTful API 形成鲜明对比，在传统的 RESTful API 中，服务器确定响应的结构，这可能导致过度获取或获取不足的数据。因此，GraphQL API 可以优化数据传输并减少延迟，从而提高应用程序性能。

GraphQL API 的另一个显着特征是其强类型系统。 GraphQL 架构定义语言 (SDL) 允许开发人员精确定义 API 架构中的数据类型、查询和突变。这种类型系统不仅强制数据验证，而且充当客户端和服务器之间的契约，从而实现数据需求的有效通信。此外，GraphQL API 中的自省功能允许客户端查询 schema，从而无需人工干预即可调整 schema 更改，从而增强 API 的可维护性和适应性。

GraphQL 还通过将多个endpoints合并为单个endpoint来简化 API 的设计和实现。这使客户端能够在单个请求中从不同资源获取和更新数据，从而降低客户端代码的复杂性并简化应用程序开发过程。此外，GraphQL 的实时更新功能（称为订阅）特别适合需要实时数据流和更新的现代应用程序。

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总之，GraphQL API 是一项变革性技术，彻底改变了 API 设计和实现。凭借其精确查询、强类型系统、单endpoint和实时更新，它已成为现代 Web、移动和后端应用程序的必备工具。通过将 GraphQL API 与AppMaster的no-code平台集成，您可以利用该技术的强大功能和优势，同时加速应用程序开发过程、最大限度地降低复杂性并确保可扩展性和适应性。在AppMaster平台上采用 GraphQL API 将帮助您将应用程序开发能力提升到新的高度，使您能够创建强大、高效且面向未来的应用程序，以满足数字时代不断变化的需求。