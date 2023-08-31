hands ico 与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴 right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

SOAP API

Aug 31, 2023

SOAP API（即简单对象访问协议应用程序编程接口）是一种标准化且完善的 Web 服务协议，用于通过网络使用 HTTP 或 HTTPS 设计、实现和交换基于 XML 的消息。 SOAP API 支持各种软件系统和平台之间的通信，允许它们通过 Web 服务交换结构化数据。这种功能强大、与语言无关且与平台无关的方法简化了系统的集成，无论其底层技术或语言如何。

在 API 领域，SOAP 被认为是最重要的协议之一，与近年来大受欢迎的 REST API 共存。虽然 REST 是一种更简单、更轻量的方法，但 SOAP 通过利用 XML 命名空间、RPC（远程过程调用）约定和 WS-*（Web 服务）堆栈（例如 WS-Security、WS-寻址和 WS-ReliableMessaging 等。这些功能使 SOAP API 适合复杂、关键任务和安全的应用程序，特别是在需要高水平可靠性和安全性的金融、医疗保健、物流和电信领域。

SOAP API 依赖 XML（可扩展标记语言）作为消息格式。 XML 具有清晰性、可读性、灵活性和安全性，使其成为数据表示和交换的理想选择。 SOAP 客户端和服务器之间交换的消息遵循 XML 模式规范，定义数据类型、结构和约束。这种遵守会产生严格类型化的数据，从而实现严格的数据验证，降低错误风险并提高通信过程中的整体数据质量。

SOAP 消息包含一个信封，该信封由标头和正文组成。标头包含可选信息，例如身份验证凭证、事务跟踪或特定应用程序数据，而主体则包含实际的有效负载，即正在传输的数据。在 XML 消息中使用命名空间可实现可扩展性，从而支持开发人员所需的自定义数据和附加规范。此外，SOAP 还包括通过生成故障元素的内置错误处理功能。

SOAP API 基于 WSDL（Web 服务描述语言）标准，这是一种基于 XML 的语言，定义了 Web 服务的通信契约。 WSDL 文件描述 Web 服务的可用方法、参数、数据类型和消息，充当客户端和服务器之间的最终接口。结构良好的 WSDL 文件使各种工具和库能够生成代码存根或客户端代理实现，以自动与 SOAP API 交互。此功能可以显着节省时间并减少编程工作量，同时为开发人员保持高度的一致性。此外，WSDL 规范支持各种消息样式和编码选项，允许开发人员根据其特定需求定制 SOAP API，并为他们提供对数据格式和传输的更精细控制。

SOAP API 利用 HTTP 和 HTTPS 作为传输协议；但是，它们还可以与其他应用程序级协议一起使用，例如 SMTP、JMS 或 XMPP。 HTTP 和 HTTPS 因其广泛的支持、可用性以及易于通过防火墙和代理而特别受到青睐。 HTTPS 与 WS-Security 相结合，为通信通道提供加密、完整性和身份验证，确保增强传输数据的隐私性和安全性。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，用户可以轻松地将 SOAP API 集成到他们的项目中。 AppMaster的可视化 BPM 设计器和数据建模功能简化了使用外部 SOAP 服务或在内部创建基于 SOAP 的 Web 服务的过程。该平台还使企业能够根据需要利用 SOAP 和 REST API 的强大功能，从而构建适合其需求的综合应用程序。应用程序生成后， AppMaster提供无缝部署、性能监控和可扩展性，确保解决方案稳健可靠。

总之，SOAP API 是一种久经考验的协议，用于在分布式系统之间构建和交换基于 XML 的消息。它与各种语言和平台的兼容性，加上其可靠性、安全性和可扩展性特性，使其成为各行业关键应用程序的有力选择。包括AppMaster在内的工具、库和平台的可用性可帮助开发人员轻松创建、使用 SOAP API 并将其集成到他们的项目中，确保快速高效的开发过程，并促进异构系统之间的无缝通信。

探索更多术语:
API 负载格式（例如 JSON、XML） API一致性 API代理 API安全性 API延迟 API提供商 API测试 API生命周期 API生态系统 API监控 API管理 API网关 API认证 API集成 SOAP API 幂等API

相关帖子

RESTful API 有哪些好处？
date Sep 06, 2023
RESTful API 有哪些好处？
了解 RESTful API、它们在现代 Web 和移动应用程序开发中的重要性，以及 RESTful API 的优势如何使高性能应用程序成为现实。
API Development Integration
SaaS特点
date Sep 06, 2023
SaaS特点
深入了解软件即服务 (SaaS) 的世界，了解其核心特征。了解领先的无代码平台 AppMaster.io 如何在其尖端解决方案中展现这些特征。
No-code App Builder Software Business
拖放如何彻底改变教育和电子学习
date Sep 05, 2023 clock 7 最小值
拖放如何彻底改变教育和电子学习
了解拖放技术如何彻底改变教育和电子学习、培养创造力和改善用户体验。
App Builder
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实