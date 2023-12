使用 Kotlin 序列化处理数据

添加插件后,下一步是将 Kotlin 序列化库作为依赖项包含在内。您需要在 Gradle 依赖项中指定适合您平台的序列化运行时库:

// For JVMimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json:1.2.2'// For JavaScriptimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json-jsLegacy:1.2.2'// For Native or Multiplatformimplementation 'org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json-native:1.2.2'